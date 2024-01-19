Сейчас Правдинск находится за обочиной туристической жизни Калининградской области.
Я хочу познакомить вас с этим уникальным городком, основанным в 1312 году на месте прусского городища. Здесь до наших дней сохранилась орденская кирха 14 века.
Мы с вами зайдём внутрь, поднимемся на самый верх колокольни и окунёмся в военную историю этого края.
Я хочу познакомить вас с этим уникальным городком, основанным в 1312 году на месте прусского городища. Здесь до наших дней сохранилась орденская кирха 14 века.
Мы с вами зайдём внутрь, поднимемся на самый верх колокольни и окунёмся в военную историю этого края.
Описание экскурсии
Сейчас в стенах кирхи располагается православная церковь необыкновенной красоты. Она открыта для посещения, а за небольшое пожертвование можно подняться на самый верх колокольни и представить себя в роли генерала русской армии, наблюдающим за сражением, которое здесь произошло 14 июня 1807 года. До этих мест «докатилась» Первая мировая война и, естественно, Вторая. Я расскажу вам о них подробнее.
Также в программе пешая прогулка по центру города с посещением захоронений наших солдат с наполеоновской и Первой мировой войн.
Организационные детали
- Я заберу вас в оговоренном месте в Калининграде и отвезу назад после окончания программы. Если вы находитесь в другом городе, трансфер оплачивается отдельно (детали уточняйте в переписке)
- Экскурсия проводится на минивэне бизнес-класса Toyota Vellfaer. Ехать до Правдинска примерно 50 минут в одну сторону. По дороге по желанию можно будет останавливаться у руин других кирх
- Я с удовольствием пофотографирую вас во время экскурсии в самых красивых локациях
- Из дополнительных расходов — пожертвование в церкви (около 100 руб. /чел.)
- Время на обед не предусмотрено, городок маленький, кафе и ресторанов там нет. Поэтому рекомендую взять воду и перекус с собой
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3932 туристов
Раньше я работал один, теперь подготовил себе достойного напарника. Вместе мы переходим на новый уровень, становимся командой гидов. Я родился и вырос в Калининграде, с детства увлекаюсь историей города и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Остались очень довольны поездкой. Поездка на комфортном автомобиле Вас заберут и доставят куда Вам удобно. Артем замечательный рассказчик, хорошо знает историю своего города, приятный бонус большое количество фотографий с достопримечательностями. Очень подробно описано, что необходимо взять с собой в поездку для комфортного времяпровождения. Получили массу хороших впечатлений от поездки, разузнали историю Калининграда. Отлично провели время. Очень рекомендую!!!
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Л
Большое спасибо Артему за познавательную экскурсию, рекомендую всем посмотреть на красоты города Правдинска
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