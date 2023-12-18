Отправиться в нетуристический город, чтобы увидеть орденскую кирху - жемчужину Средневековья
Сейчас Правдинск находится за обочиной туристической жизни Калининградской области.
Я хочу познакомить вас с этим уникальным городком, основанным в 1312 году на месте прусского городища. Здесь до наших дней сохранилась орденская кирха 14 века.
Мы с вами зайдём внутрь, поднимемся на самый верх колокольни и окунёмся в военную историю этого края.
Я хочу познакомить вас с этим уникальным городком, основанным в 1312 году на месте прусского городища. Здесь до наших дней сохранилась орденская кирха 14 века.
Мы с вами зайдём внутрь, поднимемся на самый верх колокольни и окунёмся в военную историю этого края.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Сейчас в стенах кирхи располагается православная церковь необыкновенной красоты. Она открыта для посещения, а за небольшое пожертвование можно подняться на самый верх колокольни и представить себя в роли генерала русской армии, наблюдающим за сражением, которое здесь произошло 14 июня 1807 года. До этих мест «докатилась» первая мировая война и, естественно, вторая. Я расскажу вам о них подробнее.
Также в программе пешая прогулка по центру города с посещением захоронений наших солдат с наполеоновской и первой мировой войн.
Организационные детали
- Я заберу вас в оговоренном месте в Калининграде и отвезу назад после окончания программы. Если вы находитесь в другом городе, трансфер оплачивается отдельно (детали уточняйте в переписке).
- Экскурсия проводится на минивэне бизнес-класса Toyota Vellfaer. Ехать до Правдинска примерно 50 минут в одну сторону. По дороге по желанию можно будет останавливаться у руин других кирх.
- Я с удовольствием пофотографирую вас во время экскурсии в самых красивых локациях
- Из дополнительных расходов — пожертвование в церкви (около 100 руб. /чел.)
- Время на обед не предусмотрено, городок маленький, кафе и ресторанов там нет. Поэтому рекомендую взять воду и перекус с собой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 79 туристов
Родился и вырос в Калининграде. С детства увлекаюсь историей города и края. Самое важное — это то, что знаю историю и изучаю еë. Знаю много красивых и удивительных мест. Осуществляю экскурсии по всём уголкам области на комфортабельном автомобиле. Ко всему прочему, профессионально занимаюсь фотографией, на память у вас останутся потрясающие снимки.
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