Сейчас Правдинск находится за обочиной туристической жизни Калининградской области. Я хочу познакомить вас с этим уникальным городком, основанным в 1312 году на месте прусского городища. Здесь до наших дней сохранилась орденская кирха 14 века. Мы с вами зайдём внутрь, поднимемся на самый верх колокольни и окунёмся в военную историю этого края.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сейчас в стенах кирхи располагается православная церковь необыкновенной красоты. Она открыта для посещения, а за небольшое пожертвование можно подняться на самый верх колокольни и представить себя в роли генерала русской армии, наблюдающим за сражением, которое здесь произошло 14 июня 1807 года. До этих мест «докатилась» Первая мировая война и, естественно, Вторая. Я расскажу вам о них подробнее.

Также в программе пешая прогулка по центру города с посещением захоронений наших солдат с наполеоновской и Первой мировой войн.

Организационные детали