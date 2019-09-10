2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Бранденбургские ворота — грань между эпохами

Выезжая из Калининграда, мы остановимся у готических Бранденбургских ворот — единственных в городе, сохранивших сквозной проезд. Арочные своды с прусскими орлиными барельефами очертят границу между современной жизнью и эпохой Тевтонского ордена. А затем вы окажетесь у замка Бранденбург, где выясните, какое влияние оказала русская княжна на аппетиты крестоносцев и почему рыцарь Вольрад спровоцировал восстание язычников.

Христианская кирха и прусский тотем

Вы увидите один из старейших храмов Янтарного края — кирху Пёршкен, узнаете, почему местных жителей иронично называли «божьими людьми» и услышите историю о том, как они оконфузились в охоте на медведя. А в Ладушкине вам встретится тотем — мощный раскидистый дуб, где в прошлые века проводились обряды жертвоприношений.

От Мамоново к Хайлигенбайлю и обратно

В старинном городе, который теперь называется Мамоново, вас окутают секреты, спрятанные за крепостными стенами 14 века. Вы узнаете тайну Священной секиры, пройдете по аллее «След в истории», где оставили отпечатки многие знаменитости, прогуляетесь мимо старых немецких зданий и памятника местному рыбному деликатесу — королевским шпротам. А в музее истории города вам откроется блестящее прошлое прусского Хайлигенбайля.

Легенды и предания Кройцбурга

Вы очутитесь в «несуществующем» городе Кройцбург и у стен его церковной башни пленитесь легендами о Женщине в белом, об авантюристе и алхимике Скалихе и о нечистой силе, в новолуние посещающей местную ратушу. А стены стройной кирхи Святой Катарины в Тарау расскажут вам балладу о венчавшейся здесь дочери пастора Анхен.