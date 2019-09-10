2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках

Сергей
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Сергей – ваш гид
Поездка по югу Янтарного края перенесет вас во времена Натангии, Вармии и их завоевателей — Тевтонского ордена.

Вы прикоснетесь к стенам замка Бранденбург, увидите старейшую кирху Пёршкен и древнее место силы — 900-летний дуб.

Прогуляетесь вдоль средневековой стены Хайлигенбайля и услышите мрачные предания у церковной башни Кройцбурга.

Шаг за шагом перед вами откроются захватывающие страницы истории Восточной Пруссии!
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
На поиски средневековых прусских городов
На поиски средневековых прусских городов

Что вас ожидает

Бранденбургские ворота — грань между эпохами
Выезжая из Калининграда, мы остановимся у готических Бранденбургских ворот — единственных в городе, сохранивших сквозной проезд. Арочные своды с прусскими орлиными барельефами очертят границу между современной жизнью и эпохой Тевтонского ордена. А затем вы окажетесь у замка Бранденбург, где выясните, какое влияние оказала русская княжна на аппетиты крестоносцев и почему рыцарь Вольрад спровоцировал восстание язычников.

Христианская кирха и прусский тотем
Вы увидите один из старейших храмов Янтарного края — кирху Пёршкен, узнаете, почему местных жителей иронично называли «божьими людьми» и услышите историю о том, как они оконфузились в охоте на медведя. А в Ладушкине вам встретится тотем — мощный раскидистый дуб, где в прошлые века проводились обряды жертвоприношений.

От Мамоново к Хайлигенбайлю и обратно
В старинном городе, который теперь называется Мамоново, вас окутают секреты, спрятанные за крепостными стенами 14 века. Вы узнаете тайну Священной секиры, пройдете по аллее «След в истории», где оставили отпечатки многие знаменитости, прогуляетесь мимо старых немецких зданий и памятника местному рыбному деликатесу — королевским шпротам. А в музее истории города вам откроется блестящее прошлое прусского Хайлигенбайля.

Легенды и предания Кройцбурга
Вы очутитесь в «несуществующем» городе Кройцбург и у стен его церковной башни пленитесь легендами о Женщине в белом, об авантюристе и алхимике Скалихе и о нечистой силе, в новолуние посещающей местную ратушу. А стены стройной кирхи Святой Катарины в Тарау расскажут вам балладу о венчавшейся здесь дочери пастора Анхен.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экскурсия по городскому музею в Мамоново — 250 рублей с человека, а также сувениры и обед в кафе (по желанию).
На поиски средневековых прусских городов
На поиски средневековых прусских городов
На поиски средневековых прусских городов
На поиски средневековых прусских городов
На поиски средневековых прусских городов
На поиски средневековых прусских городов
На поиски средневековых прусских городов
На поиски средневековых прусских городов

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Цветана
10 сентября 2019
Признаюсь, сначала я сомневалась. Никогда ранее я не участвовала в индивидуальных экскурсиях. Мысли были разные: «Я же первый раз вижу этого человека! А что, если мне не понравится? А если… А вдруг?..» Но Сергей с первых минут знакомства так расположил к себе, что все сомнения вмиг улетучились. Я просто доверилась ему и не пожалела. Все было легко и без напряжения. Я была окружена заботой и вниманием с начала и до самого конца. Было ощущение, что мы давно знакомы и я просто приехала в гости! )) Так бывает редко, а Сергею удалось создать непринужденную атмосферу. Ребят, это была не экскурсия! Это было путешествие! Это было какое-то удивительное приключение! А еще он познакомил меня с какими-то просто невероятными людьми! А какие замечательные получились фотографии (Сергей меня снимал на мой телефон)! В один короткий отзыв всех впечатлений не впихнуть, но поверьте, спустя 8 часов я возвращалась счастливая, довольная, влюбленная сразу во всех тевтонцев, советских солдат, воинов вермахта и в своего гида! Сергей, Вы покорили мое сердце навсегда!!! )) Спасибо!
15 июля 2019
Мы ездили на экскурсию 6 июля. Это заняло практически весь день.
Самое главное – Сергей умеет создать комфортную обстановку, т.е. создается впечатление, что это твой друг, а не гид.
Приятно, что он никуда не торопит, ходи, смотри и слушай сколько хочешь. Сергей много знает по истории Восточной Пруссии, про рыцарей Тевтонского ордена.
Его интересно и приятно слушать. Он проведет по тем тропинкам, куда стандартные экскурсоводы точно не заглянут.
Сами замки – это конечно печальное зрелище, т.к. они все разрушены. Но благодаря умелому рассказу Сергея в голове отчетливо рисуется картинка того, что в этих местах было ранее.
Вообще, воображение в Калининграде работает на полную катушку. Нас очень впечатлил город Черняховск. Это нужно увидеть и прочувствовать. Сами мы бы туда не поехали скорее всего,
т.к. городом с картинки он был очень давно. А сейчас это жесткие атмосферные реалии современной действительности, но увидеть это для полноты ощущений нужно.
Невозможно не отметить волонтеров, которые следят за замком Инстербург в Черняховске. Это хорошие люди, которые заряжают и поражают своей внутренней энергией и силой духа.
Экскурсия мощная и запоминающаяся. Но думаем, что стоит заранее посмотреть в интернете, что фактически из себя представляют эти замки, чтобы потом не было эстетического разочарования.

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