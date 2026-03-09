Калининград — самый западный уголок страны, в котором переплелись прусская, немецкая, советская и российская страницы истории. И это все отразилось на его облике: вы увидите здесь лютеранские кирхи, готические ворота, панельные многоэтажки и современную застройку из стекла и бетона. А я помогу погрузиться в прошлое и настоящее города и расскажу о нем интересные факты и легенды!

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Описание экскурсии

Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня

Калининград опоясывают восемь ворот XIX века. Вы услышите их богатую историю, раскроете тайну их названий и узнаете, к какому архитектурному стилю они относятся. Далее посетите остров Кнайпхоф, где рассмотрите Кафедральный собор и отыщете усыпальницу одного известного немецкого философа. А в историко-этнографическом комплексе Рыбная деревня увидите чудесный дом смотрителя Высокого моста, в котором, по легенде, останавливался барон Мюнхаузен.

Калининград изнутри

Вы посетите главную площадь города, насладитесь красотой Замкового пруда и заглянете в Марципановый домик. Погуляете по центральному парку Луизенваль, услышите о спокойных и изысканных временах королевы Луизы и рассмотрите посвященную ей кирху.

Я покажу старинные форты, башни Врангель, Дона и Редюит, насыпной оборонительный вал Литва и казарму Кронпринц и расскажу, какую роль эти места сыграли в истории Калининграда.

В Бранденбургских воротах посетим музей кенигсбергского марципана. Вам расскажут историю создания лакомства в XVI веке и, конечно, предложат его попробовать! В Редюите вы раскроете, кто такие хомлины и в чем секрет их долголетия.

Кроме того, вас ждет район Амалиенау — ранее престижный пригород Кёнигсберга. Здесь посмотрим на элитные виллы, которые строились в начале ХХ века для богатых жителей, имели необычные и роскошные украшения и детали внешней отделки. На их примере вы ближе познакомитесь с архитектурой Восточной Пруссии.

Организационные детали

Экскурсия начинается в центре Калининграда

Экскурсия проходит без суеты и спешки и предполагает гибкий формат. Мы сможем задержаться в любом понравившемся вам месте и пропустить то, что вас не интересует.

Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды

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