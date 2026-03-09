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И это всё - Калининград

Насыщенная пятичасовая авто-пешеходная экскурсия по главным и тайным местам города
Калининград — самый западный уголок страны, в котором переплелись прусская, немецкая, советская и российская страницы истории.

И это все отразилось на его облике: вы увидите здесь лютеранские кирхи, готические ворота, панельные многоэтажки и современную застройку из стекла и бетона. А я помогу погрузиться в прошлое и настоящее города и расскажу о нем интересные факты и легенды!
И это всё - Калининград
И это всё - Калининград
И это всё - Калининград

Описание экскурсии

Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня

Калининград опоясывают восемь ворот XIX века. Вы услышите их богатую историю, раскроете тайну их названий и узнаете, к какому архитектурному стилю они относятся. Далее посетите остров Кнайпхоф, где рассмотрите Кафедральный собор и отыщете усыпальницу одного известного немецкого философа. А в историко-этнографическом комплексе Рыбная деревня увидите чудесный дом смотрителя Высокого моста, в котором, по легенде, останавливался барон Мюнхаузен.

Калининград изнутри

Вы посетите главную площадь города, насладитесь красотой Замкового пруда и заглянете в Марципановый домик. Погуляете по центральному парку Луизенваль, услышите о спокойных и изысканных временах королевы Луизы и рассмотрите посвященную ей кирху.

Я покажу старинные форты, башни Врангель, Дона и Редюит, насыпной оборонительный вал Литва и казарму Кронпринц и расскажу, какую роль эти места сыграли в истории Калининграда.

В Бранденбургских воротах посетим музей кенигсбергского марципана. Вам расскажут историю создания лакомства в XVI веке и, конечно, предложат его попробовать! В Редюите вы раскроете, кто такие хомлины и в чем секрет их долголетия.

Кроме того, вас ждет район Амалиенау — ранее престижный пригород Кёнигсберга. Здесь посмотрим на элитные виллы, которые строились в начале ХХ века для богатых жителей, имели необычные и роскошные украшения и детали внешней отделки. На их примере вы ближе познакомитесь с архитектурой Восточной Пруссии.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в центре Калининграда
  • Экскурсия проходит без суеты и спешки и предполагает гибкий формат. Мы сможем задержаться в любом понравившемся вам месте и пропустить то, что вас не интересует.
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды

Дополнительные опции

  • По желанию возможно посетить один из фортов «Ночной перины Кёнигсберга»
  • По запросу возможны встреча в аэропорту Храброво и трансфер из городов области. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсию можно провести и для большего числа путешественников, но только для вас и ваших близких (мы не совмещаем разные туристические группы). Стоимость уточняйте, пожалуйста, в личном сообщении.
  • На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке
  • Оплата за дополнительные часы согласовывается индивидуально

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Дети до 12 лет3650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград Центральная площадь 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 4277 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я родился и вырос в Калининградской области, провожу экскурсии по Куршской косе и другим удивительным местам нашего региона. Возможно проведение экскурсии на легковых автомобилях, паркетниках, микроавтобусах
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и до VIP-класса. Также организую поездки по Приморским городам, Балтийску, Янтарному и Светлогорску. С большим удовольствием расскажу о Янтарном крае и сделаю все, чтобы у вас остались о нем самые яркие воспоминания!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Впервые с супругом посетили Калининград / Кёнигсберг. Были на замечательной обзорной экскурсии по этому удивительно красивому городу. Понравился детальный и озорной рассказ Сергея не просто об историческом месте, а о
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своем любимом городе со всеми его секретами и особенностями. Просто влюбил нас в этот город. Сергей настолько интересно и увлекательно рассказывал, что захотелось вернуться и посетить с ним другие места Калининграда и Калининградской области. Еще раз большое спасибо Сергею. Рекомендуем всем этого замечательного гида.

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Ю
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом и его достопримечательностями. Хорошо построенный маршрут в котором совмещена возможность осмотреть город из окна авто и прогуляться по отдельным районам и улочкам. Отдельное спасибо Сергею за веселую, познавательную прогулку и множество интересных исторических фактов.
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом и его достопримечательностями. Хорошо построенный маршрут в котором совмещена
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом и его достопримечательностями. Хорошо построенный маршрут в котором совмещена
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом и его достопримечательностями. Хорошо построенный маршрут в котором совмещена
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом и его достопримечательностями. Хорошо построенный маршрут в котором совмещена
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом и его достопримечательностями. Хорошо построенный маршрут в котором совмещена
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Л
Экскурсия от Сергея-это просто фейерверк эмоций, искрометного юмора, любопытных фактов, верного подбора маршрута по городу, который раскрывает постепенно его историю и красоту! Сергей-замечательный гид, по настоящему оправдывающий свое звание Лучшего
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Профессионального гида по городу! Много интересных акцентов на маленькие артефакты! Большой профессионал, который побуждает тебя стать активным участником экспедиции по истории и культуре города, который он любит и вместе с ним начинаешь любить и ты этот город! Нам очень понравилось… хотите узнать разный Калининград, выбирайте эту экскурсию. .

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Наталья
Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Сергей прекрасный рассказчик с хорошо поставленным голосом, чувством юмора и большой любовью к своему городу! А ещё Сергей опытный водитель, аккуратно возил нас по городу
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и одновременно рассказывал про историю и современность Калининградской области. Во время экскурсии Сергей старался вовлечь каждого в обсуждение, задавал квест вопросы, так что даже наши дети - подростки были вовлечены, за что большое спасибо Сергею. Экскурсия была проведена в удобном для нас темпе, а ещё Сергей дал советы по кафе и ресторанам, а также заказал для нас столик на обед после экскурсии.

Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Сергей прекрасный рассказчик с хорошо поставленным голосом, чувством юмора и большой
Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Сергей прекрасный рассказчик с хорошо поставленным голосом, чувством юмора и большой
Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Сергей прекрасный рассказчик с хорошо поставленным голосом, чувством юмора и большой
Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Сергей прекрасный рассказчик с хорошо поставленным голосом, чувством юмора и большой
Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Сергей прекрасный рассказчик с хорошо поставленным голосом, чувством юмора и большой
Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Сергей прекрасный рассказчик с хорошо поставленным голосом, чувством юмора и большой
Спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Сергей прекрасный рассказчик с хорошо поставленным голосом, чувством юмора и большой
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О
Народная мудрость гласит: «Не купи дом, купи соседа!»
Если ее перефразировать применительно к путешествиям, то звучать она будет примерно так: «Не купи тур, купи гида!»
И если Вам доведется оказаться в самом
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западном регионе страны, то смело берите туры у Сергея, не пожалеете!
Он влюблен в свой город и край, его знания о Кенигсберге-Калининграде без ложной скромности можно назвать академически-энциклопедическими (но при этом манера изложения материала никогда не будет занудно менторской), его чувство юмора, иногда зашкаливающее даже на флюгере КВНовского «Янтарь-холла», не останется незамеченным никем (начиная от самих туристов и заканчивая обслуживающим персоналом музеев, магазинов и иных достопримечательностей города), его харизме могут позавидовать многие (независимо от пола, расы, вероисповедания, должности и т. п.).
Одним словом - это «лучший гид Калининграда и Кенигсберга» по нескромному мнению автора данного отзыва, с которым Сергей любезно согласился, добавив из чувства скромности к этому моему сугубо субъективному мнению толко одно слово, которое ни в коем случае не меняет его сути - «САМЫЙ лучший гид Калининграда и окрестностей Кенигсберга».
Как заботливый и гостеприимный хозяин к которому приехали самые дорогие для него гости (коими являемся мы - туристы) он окружит Вас заботой с первого мига Вашего знакомства с ним.
Если будет идти дождь (а в Калининграде это не редкость, то Сергей Вам не просто предложит зонт, а этот зонт будет, который способен выдержать весьма серьезные порывы ветра, поскольку изготовлен по специальной технологии), во время экскурсии он неоднократно поинтересуется у Вас всё ли Вам понятно, нет ли у Вас дополнительных вопросов к нему.
Обязательно сделает «чайную паузу» (не люблю заморское словосочетание кофе-брейк, а в «чайной паузе» остается дух Ворошиловского «Что? Где? Когда?»), ненавязчиво поинтересуется нет ли необходимости сделать санитарную остановку для посещения за отдельно взятую умеренную плату городских или частных «мест общего пользования».
Экскурсия проходит в очень удобном для гостей города режиме, который на самом деле вы выбираем сами, а Сергей очень гибко подстраивается под наши пожелания.
Четыре часа нашей городской экскурсии, которая проходила в смешанном (автомобильно-пешеходном) режиме пролетели практически на одном дыхании и не менее практически незаметно Поймал себя на мысли, когда писал этот отзыв, что он получился каким-то чересчур «сладостно-рафинированным» и похожим на «скрытую рекламу» и/или даже самопиар самого гида, но я действительно турист, приехавший в Калининград и волею судьбы и своего выбора, попавший под нескромное обаяние Сергея.
В общем подытоживая, Калининград купить мне не удалось (да и не пытался), но гида «купить» повезло!
Настоятельно рекомендую экскурсии от Сергея!
Сережа, тебе отдельно пожелаю, чтобы число экскурсий равнялось числу пятизвездочных отзывов!
Здоровья всем нам, берегите себя!!!

Народная мудрость гласит: «Не купи дом, купи соседа!»
Народная мудрость гласит: «Не купи дом, купи соседа!»
Народная мудрость гласит: «Не купи дом, купи соседа!»
Народная мудрость гласит: «Не купи дом, купи соседа!»
Народная мудрость гласит: «Не купи дом, купи соседа!»
Народная мудрость гласит: «Не купи дом, купи соседа!»
Народная мудрость гласит: «Не купи дом, купи соседа!»
Народная мудрость гласит: «Не купи дом, купи соседа!»+2
Народная мудрость гласит: «Не купи дом, купи соседа!»
Народная мудрость гласит: «Не купи дом, купи соседа!»
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М
Добрый день! Оставляю отзыв об очень душевном, четком, с чувством юмора и такта гиде Калинграда:Сергее. Мы путешествовали в составе мама, папа, бабушка(70 лет) и ребенок(8 лет) и, благодаря Сергею, влюбились
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в этот Очень Разный город! Состав,как вы видите, разновозрастной, но нашему чудесному гиду удалось найти подход к каждому! Выбранный Сергеем темп для нашей группы (индивидуальная экскурсия), подача материала-зашла всем! Гид то расслаблял нас увлекательными рассказами, то активизировал наш мозг квест вопросами (что тоже внисило определенный шарм в эту экскурсию). На вопросы-развернутые ответы, граммотная речь и забота о подопечных (как пример-нам выдали зонтики, так как был дождь). И еще, что важно для меня: Сергей все время был рядом. И даже, если оставлял нас на «личное время»- тут же включался, если были какие-то проблемы. Чувствовать клиента на 100%-это редкое качество, которое дано не каждому гиду. Мы путешественники, часто берем экскурсии, и точно знаю, что в данном случае нам ооочень повезло с гидом! Мои рекомендации и самые теплые слова благодарности Сергею!!

Добрый день! Оставляю отзыв об очень душевном, четком, с чувством юмора и такта гиде Калинграда:Сергее. Мы
Добрый день! Оставляю отзыв об очень душевном, четком, с чувством юмора и такта гиде Калинграда:Сергее. Мы
Добрый день! Оставляю отзыв об очень душевном, четком, с чувством юмора и такта гиде Калинграда:Сергее. Мы
Добрый день! Оставляю отзыв об очень душевном, четком, с чувством юмора и такта гиде Калинграда:Сергее. Мы
Добрый день! Оставляю отзыв об очень душевном, четком, с чувством юмора и такта гиде Калинграда:Сергее. Мы
Добрый день! Оставляю отзыв об очень душевном, четком, с чувством юмора и такта гиде Калинграда:Сергее. Мы
Добрый день! Оставляю отзыв об очень душевном, четком, с чувством юмора и такта гиде Калинграда:Сергее. Мы
Добрый день! Оставляю отзыв об очень душевном, четком, с чувством юмора и такта гиде Калинграда:Сергее. Мы+2
Добрый день! Оставляю отзыв об очень душевном, четком, с чувством юмора и такта гиде Калинграда:Сергее. Мы
Добрый день! Оставляю отзыв об очень душевном, четком, с чувством юмора и такта гиде Калинграда:Сергее. Мы
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