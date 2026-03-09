И это все отразилось на его облике: вы увидите здесь лютеранские кирхи, готические ворота, панельные многоэтажки и современную застройку из стекла и бетона. А я помогу погрузиться в прошлое и настоящее города и расскажу о нем интересные факты и легенды!
Описание экскурсии
Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня
Калининград опоясывают восемь ворот XIX века. Вы услышите их богатую историю, раскроете тайну их названий и узнаете, к какому архитектурному стилю они относятся. Далее посетите остров Кнайпхоф, где рассмотрите Кафедральный собор и отыщете усыпальницу одного известного немецкого философа. А в историко-этнографическом комплексе Рыбная деревня увидите чудесный дом смотрителя Высокого моста, в котором, по легенде, останавливался барон Мюнхаузен.
Калининград изнутри
Вы посетите главную площадь города, насладитесь красотой Замкового пруда и заглянете в Марципановый домик. Погуляете по центральному парку Луизенваль, услышите о спокойных и изысканных временах королевы Луизы и рассмотрите посвященную ей кирху.
Я покажу старинные форты, башни Врангель, Дона и Редюит, насыпной оборонительный вал Литва и казарму Кронпринц и расскажу, какую роль эти места сыграли в истории Калининграда.
В Бранденбургских воротах посетим музей кенигсбергского марципана. Вам расскажут историю создания лакомства в XVI веке и, конечно, предложат его попробовать! В Редюите вы раскроете, кто такие хомлины и в чем секрет их долголетия.
Кроме того, вас ждет район Амалиенау — ранее престижный пригород Кёнигсберга. Здесь посмотрим на элитные виллы, которые строились в начале ХХ века для богатых жителей, имели необычные и роскошные украшения и детали внешней отделки. На их примере вы ближе познакомитесь с архитектурой Восточной Пруссии.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в центре Калининграда
- Экскурсия проходит без суеты и спешки и предполагает гибкий формат. Мы сможем задержаться в любом понравившемся вам месте и пропустить то, что вас не интересует.
- Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
Дополнительные опции
- По желанию возможно посетить один из фортов «Ночной перины Кёнигсберга»
- По запросу возможны встреча в аэропорту Храброво и трансфер из городов области. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсию можно провести и для большего числа путешественников, но только для вас и ваших близких (мы не совмещаем разные туристические группы). Стоимость уточняйте, пожалуйста, в личном сообщении.
- На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке
- Оплата за дополнительные часы согласовывается индивидуально
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
|Дети до 12 лет
|3650 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Если ее перефразировать применительно к путешествиям, то звучать она будет примерно так: «Не купи тур, купи гида!»
И если Вам доведется оказаться в самом