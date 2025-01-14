Приглашаю вас в путешествие по юго-западу Калининградской области. В посёлках и городках района всё ещё можно уловить старинный дух и при этом избежать толпы. Вы увидите руины величественных храмов и древние артефакты, погуляете по городским площадям и рассмотрите пряничные фасады домов. А также осмотрите заброшенное здание больницы Алленберга и узнаете, как работает шлюз.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Калининграде

Андрей Ваш гид в Калининграде

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Кирха Борхерсдорфа (пос. Зеленополье). Вы увидите руины протестантской церкви 18 века, построенной по приказу прусского короля Фридриха Вильгельма I. На кирхе до сих пор сохранилось уникальное мозаичное панно — памятник погибшим в Первой Мировой войне.

Кирха Удервангена (пос. Чехово). Рассмотрим руинированную католическую церковь 14 века. Я обращу ваше внимание на чудом сохранившийся папский символ и крест на входе. А также расскажу, для чего была нужна кладка из валунов.

Кирха Абшвангена (пос. Поворотное). Ещё одна руинированная церковь, ранее принадлежавшая католическому монастырю августинок. Красивейшее строение, пережившее за последние 700 лет целый ряд войн, случившихся в этой местности.

Посёлок Домново (бывший городок Домнау). Мы погуляем по рыночной площади, пройдём мимо кирхи 14 века и старинных немецких домов. Вы насладитесь настоящей провинциальной идиллией, обильно приправленной историями и смыслами.

Город Правдинск (бывший Фридланд). Мы осмотрим великолепный храм Святого Георгия — титаническое строение начала 14 века. Изучим торговую площадь, место Фридланского сражения 1807 года и Правдинскую ГЭС — работающий промышленный артефакт.

Город Железнодорожный (бывший Гердауэн). Вы пройдёте по отреставрированным улочкам с пряничными фасадами. Увидите остатки замка Гердауэн и мельничный пруд.

Шлюз № 5 Мазурского канала. Я расскажу вам историю сооружения, которое поражает своим размером, качеством строительных материалов и назначением.

Заброшенная психиатрическая больница Алленберга. Вы разглядите во всех подробностях знаменитый комплекс лечебницы. Тлен, сопутствующая атмосфера и трагедии — в комплекте.

На экскурсии вы узнаете:

О донемецкой истории этих мест: трагедии прихода сюда рыцарей Тевтонского Ордена и сражении автохтонного населения за независимость

Немецком периоде. Религии, быте, развитии производств и промышленности, войнах

Советском периоде. Вы услышите, как жилось первым переселенцам и их детям. Поговорим и о современной истории области

Организационные детали