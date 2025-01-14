Из Калининграда на юг: кирхи, городки и заброшенная лечебница

Познакомиться с архитектурным наследием Восточной Пруссии и погрузиться в историю региона
Приглашаю вас в путешествие по юго-западу Калининградской области. В посёлках и городках района всё ещё можно уловить старинный дух и при этом избежать толпы.

Вы увидите руины величественных храмов и древние артефакты, погуляете по городским площадям и рассмотрите пряничные фасады домов. А также осмотрите заброшенное здание больницы Алленберга и узнаете, как работает шлюз.
5
1 отзыв
Из Калининграда на юг: кирхи, городки и заброшенная лечебница
Из Калининграда на юг: кирхи, городки и заброшенная лечебница
Из Калининграда на юг: кирхи, городки и заброшенная лечебница
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Кирха Борхерсдорфа (пос. Зеленополье). Вы увидите руины протестантской церкви 18 века, построенной по приказу прусского короля Фридриха Вильгельма I. На кирхе до сих пор сохранилось уникальное мозаичное панно — памятник погибшим в Первой Мировой войне.

Кирха Удервангена (пос. Чехово). Рассмотрим руинированную католическую церковь 14 века. Я обращу ваше внимание на чудом сохранившийся папский символ и крест на входе. А также расскажу, для чего была нужна кладка из валунов.

Кирха Абшвангена (пос. Поворотное). Ещё одна руинированная церковь, ранее принадлежавшая католическому монастырю августинок. Красивейшее строение, пережившее за последние 700 лет целый ряд войн, случившихся в этой местности.

Посёлок Домново (бывший городок Домнау). Мы погуляем по рыночной площади, пройдём мимо кирхи 14 века и старинных немецких домов. Вы насладитесь настоящей провинциальной идиллией, обильно приправленной историями и смыслами.

Город Правдинск (бывший Фридланд). Мы осмотрим великолепный храм Святого Георгия — титаническое строение начала 14 века. Изучим торговую площадь, место Фридланского сражения 1807 года и Правдинскую ГЭС — работающий промышленный артефакт.

Город Железнодорожный (бывший Гердауэн). Вы пройдёте по отреставрированным улочкам с пряничными фасадами. Увидите остатки замка Гердауэн и мельничный пруд.

Шлюз № 5 Мазурского канала. Я расскажу вам историю сооружения, которое поражает своим размером, качеством строительных материалов и назначением.

Заброшенная психиатрическая больница Алленберга. Вы разглядите во всех подробностях знаменитый комплекс лечебницы. Тлен, сопутствующая атмосфера и трагедии — в комплекте.

На экскурсии вы узнаете:

  • О донемецкой истории этих мест: трагедии прихода сюда рыцарей Тевтонского Ордена и сражении автохтонного населения за независимость
  • Немецком периоде. Религии, быте, развитии производств и промышленности, войнах
  • Советском периоде. Вы услышите, как жилось первым переселенцам и их детям. Поговорим и о современной истории области

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio X-Line
  • Дополнительно оплачивается: пожертвование в храмах Правдинска и Железнодорожного за осмотр и подъём на башню — 100 ₽ за чел., обед по желанию
  • Из соображений безопасности заброшенные объекты мы осматриваем только снаружи
  • По запросу экскурсию можно начать в Зеленоградске, Светлогорске, Янтарном — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Калининграде по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
елизавета
14 янв 2025
не просто экскурсия, но путешествие во времени: по слоям открываются исторические пласты от завоевания прусских земель тевтонцами до событий двадцатого века. любителям изучать особенности архитектуры и градоустройства будет очень интересно!
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природа на юге области также очень красива, атмосфера руин завораживает (особенно после захода солнца). андрей эрудированный гид и приятный собеседник, благодарю его за гибкость в организации экскурсии и внимание к нашим интересам и пожеланиям:) рекомендую поездку тем, кто хочет углубить свои познания в истории, исследовать забытые локации и сохранить на память впечатляющие фотографии

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