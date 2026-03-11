Едем к морю — туда, где живёт янтарь, а коты мурлыкают как-то особенно.
В посёлке Янтарный вы узнаете историю солнечного камня, а на мастер-классе соберёте собственный браслет. В Зеленоградске — погуляете по променаду, встретите городских котиков и заглянете в уютные кафе. Это будет путешествие с морским воздухом, тёплыми историями и атмосферой балтийского уюта.
В посёлке Янтарный вы узнаете историю солнечного камня, а на мастер-классе соберёте собственный браслет. В Зеленоградске — погуляете по променаду, встретите городских котиков и заглянете в уютные кафе. Это будет путешествие с морским воздухом, тёплыми историями и атмосферой балтийского уюта.
Описание экскурсии
Из Калининграда — в Янтарный (~1,5 ч)
Поедем по старым дорогам с вековыми деревьями. В пути остановимся у кирхи 13 века — рассмотрим древние стены и гнёзда аистов.
Янтарный — янтарь, море и мастер-класс
- В посёлке мы познакомим вас с янтарём и восточно-прусской архитектурой
- Зайдём в мастерскую, где пройдёт мастер-класс (длится ~45 мин). Вы узнаете, как обрабатывают солнечный камень, и соберёте оригинальный браслет
- После — прогулка по парку или, если захотите, поездка к янтарному карьеру
Переезд в Зеленоградск (~1 ч)
Зеленоградск — город моря и котов (~2 ч)
Около часа проведём на променаде: море, крики чаек, мурлыканье котов и неспешная прогулка. Затем отправимся в центр — в сувенирные магазинчики, антикварные лавки и атмосферные кафе с круассанами и кренделями.
Потом — обратная дорога в Калининград
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Suzuki Vitara или Haval, мастер-класс
- Мастер-класс проводится при группе от 4 человек. Если участников меньше, мы заменим его на посещение частного производства
- Дополнительные расходы (по желанию): обед, личные покупки, вход на территорию карьера
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 2100 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде. Работаю гидом с 2010 года, и за это время побывала во всех уголках нашего замечательного региона. С радостью покажу вам его главные достопримечательности и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность Лилии за потрясающую экскурсию!
Это был не просто обзор достопримечательностей, а настоящее погружение в историю региона!
Лилия — коренная калининградка, и было невероятно интересно слушать её рассказы о
Это был не просто обзор достопримечательностей, а настоящее погружение в историю региона!
Лилия — коренная калининградка, и было невероятно интересно слушать её рассказы о
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