Едем к морю — туда, где живёт янтарь, а коты мурлыкают как-то особенно. В посёлке Янтарный вы узнаете историю солнечного камня, а на мастер-классе соберёте собственный браслет. В Зеленоградске — погуляете по променаду, встретите городских котиков и заглянете в уютные кафе. Это будет путешествие с морским воздухом, тёплыми историями и атмосферой балтийского уюта.

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Описание экскурсии

Из Калининграда — в Янтарный (~1,5 ч)

Поедем по старым дорогам с вековыми деревьями. В пути остановимся у кирхи 13 века — рассмотрим древние стены и гнёзда аистов.

Янтарный — янтарь, море и мастер-класс

В посёлке мы познакомим вас с янтарём и восточно-прусской архитектурой

Зайдём в мастерскую, где пройдёт мастер-класс (длится ~45 мин). Вы узнаете, как обрабатывают солнечный камень, и соберёте оригинальный браслет

После — прогулка по парку или, если захотите, поездка к янтарному карьеру

Переезд в Зеленоградск (~1 ч)

Зеленоградск — город моря и котов (~2 ч)

Около часа проведём на променаде: море, крики чаек, мурлыканье котов и неспешная прогулка. Затем отправимся в центр — в сувенирные магазинчики, антикварные лавки и атмосферные кафе с круассанами и кренделями.

Потом — обратная дорога в Калининград

Организационные детали