Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день - из Калининграда

Посетить Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск и пройти по эко-тропам национального парка
Эта экскурсия — программа «максимум» для тех, кто хочет охватить самое главное в Калининградской области за один день! Мы понаблюдаем за добычей солнечного камня в Янтарном, полюбуемся прусскими виллами Светлогорска, навестим кошачью столицу России Зеленоградск. А после останемся один на один с природными ландшафтами Куршской косы и шумом Балтики.
5
191 отзыв
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день - из Калининграда
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день - из Калининграда
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день - из Калининграда

Описание экскурсии

Янтарный: место, где добывают солнце

Сперва отправимся в уютный приморский посёлок 17 века, где вы сходите на экскурсию на частную мануфактуру, а после сами сможете найти кусочек «северного золота». Мы пройдем по променаду, увидим янтарную пирамиду и заглянем на один из самых чистых пляжей России, удостоенный награды «Голубой флаг».

Дух Швейцарии в курортном Светлогорске

Следом нас ждет бывший Раушен с его живописным побережьем, хвойными лесами, прусскими виллами и уединенной атмосферой. Мы полюбуемся архитектурой конца 19 века, совершим променад вдоль кромки Балтийского моря, а кроме того, рассмотрим знаменитую водонапорную башню, немецкие скульптуры и солнечные часы.

«Кошачий» Зеленоградск

Здесь мы прогуляемся по променаду и улицам с нарядными домиками довоенной эпохи. Попробуем природную минеральную воду из бювета королевы Луизы. А еще встретим главных обитателей города — бесчисленных кошек, которым в Зеленоградске посвящают граффити и даже установили отдельный светофор.

Куршская коса: песчаное чудо Калининграда

Мы охватим всё многообразие ландшафтов парка, откроем историю песчаной катастрофы и доберемся до красивейших пляжей Балтики. И конечно, посетим главные достопримечательности косы: пляж, Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми. Желающих я также отвезу на местную коптильню, где вы сможете попробовать копченого угря, лосося, судака, леща и другую рыбку.

В дополнение мы заедем в живописную Филинскую бухту — одно из самых фотогеничных мест области, откуда вы точно не уедете без чудесных снимков!

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для группы до 8 человек (детали уточняйте в переписке с гидом)
  • Автомобиль оснащён детскими креслами
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 ₽ с машины + 150 ₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2078 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел. Я потомственный экскурсовод. Ещё с самого детства заворожён историей Восточной Пруссии. Со временем объездил всю её территорию, и это не только Калининградская область,
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но и Польша с Литвой. Я организовываю и провожу экскурсии на двух языках, в индивидуальном и групповом форматах. Каждая моя экскурсия — с изюминкой и интересна по-своему. Со мной вы откроете потрясающее наследие нашего края и посетите незабываемые места, как известные, так и нетуристические. Моя команда это мои родители. Отец с 1992 года проводит экскурсии, объездил всю Восточную Пруссию, дипломированный гид-переводчик; моя мама гид с 1999 года, специалист по побережью и юго-востоку Калининградской области.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 191 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
182
4
7
3
2
2
1
Екатерина
Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊

Мы побывали в Светлогорске и Зеленоградске —
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невероятно уютных и красивых городах Балтийского побережья. Особенно запомнился Зеленоградск — настоящий город кошек 🐈. Также ездили на Куршскую косу, гуляли по потрясающим пляжам Балтийского моря, наслаждались природой и атмосферой.

Павел показал нам много интересных мест, рассказывал легко и увлекательно, без скучных фактов. Отдельно запомнилось необычное пиво с коноплей 😄

Экскурсия прошла очень комфортно, душевно и с отличным настроением. Видно, что Павел любит свой регион и умеет заинтересовать гостей. От всей души рекомендуем этого гида всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать Калининградскую область!

Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊
Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊
Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊
Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊
Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊
Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊
Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊
Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊+2
Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊
Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊
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Д
Все очень понравилось, спасибо Павлу. провел обзорку по побережью, Янтарный, Светлогорск, Куршская коса. за 9 часов очень многое увидели. Очень веселый парень, не заскучаешь. рассказывает историю и сам задает вопросы чтобы не забыли что рассказывается))). в следующий раз обратимся у нему за дополнительными экскурсиями.
Все очень понравилось, спасибо Павлу. провел обзорку по побережью, Янтарный, Светлогорск, Куршская коса. за 9 часов
Все очень понравилось, спасибо Павлу. провел обзорку по побережью, Янтарный, Светлогорск, Куршская коса. за 9 часов
Все очень понравилось, спасибо Павлу. провел обзорку по побережью, Янтарный, Светлогорск, Куршская коса. за 9 часов
Все очень понравилось, спасибо Павлу. провел обзорку по побережью, Янтарный, Светлогорск, Куршская коса. за 9 часов
Все очень понравилось, спасибо Павлу. провел обзорку по побережью, Янтарный, Светлогорск, Куршская коса. за 9 часов
Все очень понравилось, спасибо Павлу. провел обзорку по побережью, Янтарный, Светлогорск, Куршская коса. за 9 часов
Все очень понравилось, спасибо Павлу. провел обзорку по побережью, Янтарный, Светлогорск, Куршская коса. за 9 часов
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Людмила
Все было прекрасно, познавательно и весело!!! Отличный выбор экскурсии для первого знакомства с Калининградом и Калининградской областью!

Павел - прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает историю Калининграда и области!! А юмор - это то, что позволяет весело провести весь день!
Павел, спасибо большое!!!
Все было прекрасно, познавательно и весело!!! Отличный выбор экскурсии для первого знакомства с Калининградом и Калининградской областью!
Все было прекрасно, познавательно и весело!!! Отличный выбор экскурсии для первого знакомства с Калининградом и Калининградской областью!
Все было прекрасно, познавательно и весело!!! Отличный выбор экскурсии для первого знакомства с Калининградом и Калининградской областью!
Все было прекрасно, познавательно и весело!!! Отличный выбор экскурсии для первого знакомства с Калининградом и Калининградской областью!
Все было прекрасно, познавательно и весело!!! Отличный выбор экскурсии для первого знакомства с Калининградом и Калининградской областью!
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А
Идеальная поездка! Путешествовали большой компанией. Павел организовал нам экскурсию на двух машинах. Взрослые были с его сопровождением, дети с Еленой. Она очень здорово с ними взаимодействовала и заботилась во время
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всей поездки, рассказывая историю и легенды. А мы путешествовали с Павлом, который искренне любит Калининград и его окрестности и знает о них всё! Это не стандартная экскурсия, на которой скучно, это невероятное приключение и очень интересное. 8 часов пролетели незаметно. Спасибо за вашу работу!

Идеальная поездка! Путешествовали большой компанией. Павел организовал нам экскурсию на двух машинах. Взрослые были с его
Идеальная поездка! Путешествовали большой компанией. Павел организовал нам экскурсию на двух машинах. Взрослые были с его
Идеальная поездка! Путешествовали большой компанией. Павел организовал нам экскурсию на двух машинах. Взрослые были с его
Идеальная поездка! Путешествовали большой компанией. Павел организовал нам экскурсию на двух машинах. Взрослые были с его
Идеальная поездка! Путешествовали большой компанией. Павел организовал нам экскурсию на двух машинах. Взрослые были с его
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А
Экскурсия понравилась) если есть ограничения по времени, то это как раз то, что нужно. Объехали все за один день, приметили что-то, что заинтересовало, чтобы уже в следующий раз останавливаться в
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понравившихся местах. Павел, нам тоже понравился, экскурсовод на юморе, поэтому если у вас с юмором плохо, лучше искать кого-то другого😀 узнали много интересных фактов, достоверность проверять не будем, поверим на слово😀 короче, все супер! Бонусом нам Павел сделал много классных фотографий🔥

Экскурсия понравилась) если есть ограничения по времени, то это как раз то, что нужно. Объехали все
Экскурсия понравилась) если есть ограничения по времени, то это как раз то, что нужно. Объехали все
Экскурсия понравилась) если есть ограничения по времени, то это как раз то, что нужно. Объехали все
Экскурсия понравилась) если есть ограничения по времени, то это как раз то, что нужно. Объехали все
Экскурсия понравилась) если есть ограничения по времени, то это как раз то, что нужно. Объехали все
Экскурсия понравилась) если есть ограничения по времени, то это как раз то, что нужно. Объехали все
Экскурсия понравилась) если есть ограничения по времени, то это как раз то, что нужно. Объехали все
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D
От всей души благодарим гида Павла за экскурсию по Калининградской области. Порадовало всё:

маршрут охватил ключевые достопримечательности и несколько «секретных» мест, о которых не пишут в путеводителях;

рассказ сочетал исторические факты с
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забавными городскими легендами;

темп экскурсии был комфортным — было время и послушать, и сфотографироваться;

гид дал отличные рекомендации, где пообедать и какие сувениры купить.

Профессионализм на высоте, общение — одно удовольствие. Обязательно обратимся снова!

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