Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день - из Калининграда
Посетить Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск и пройти по эко-тропам национального парка
Эта экскурсия — программа «максимум» для тех, кто хочет охватить самое главное в Калининградской области за один день! Мы понаблюдаем за добычей солнечного камня в Янтарном, полюбуемся прусскими виллами Светлогорска, навестим кошачью столицу России Зеленоградск. А после останемся один на один с природными ландшафтами Куршской косы и шумом Балтики.
Сперва отправимся в уютный приморский посёлок 17 века, где вы сходите на экскурсию на частную мануфактуру, а после сами сможете найти кусочек «северного золота». Мы пройдем по променаду, увидим янтарную пирамиду и заглянем на один из самых чистых пляжей России, удостоенный награды «Голубой флаг».
Дух Швейцарии в курортном Светлогорске
Следом нас ждет бывший Раушен с его живописным побережьем, хвойными лесами, прусскими виллами и уединенной атмосферой. Мы полюбуемся архитектурой конца 19 века, совершим променад вдоль кромки Балтийского моря, а кроме того, рассмотрим знаменитую водонапорную башню, немецкие скульптуры и солнечные часы.
«Кошачий» Зеленоградск
Здесь мы прогуляемся по променаду и улицам с нарядными домиками довоенной эпохи. Попробуем природную минеральную воду из бювета королевы Луизы. А еще встретим главных обитателей города — бесчисленных кошек, которым в Зеленоградске посвящают граффити и даже установили отдельный светофор.
Куршская коса: песчаное чудо Калининграда
Мы охватим всё многообразие ландшафтов парка, откроем историю песчаной катастрофы и доберемся до красивейших пляжей Балтики. И конечно, посетим главные достопримечательности косы: пляж, Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми. Желающих я также отвезу на местную коптильню, где вы сможете попробовать копченого угря, лосося, судака, леща и другую рыбку.
В дополнение мы заедем в живописную Филинскую бухту — одно из самых фотогеничных мест области, откуда вы точно не уедете без чудесных снимков!
Организационные детали
Экскурсию можно провести для группы до 8 человек (детали уточняйте в переписке с гидом)
Автомобиль оснащён детскими креслами
Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 ₽ с машины + 150 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2078 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел. Я потомственный экскурсовод. Ещё с самого детства заворожён историей Восточной Пруссии. Со временем объездил всю её территорию, и это не только Калининградская область, читать дальшеуменьшить
но и Польша с Литвой. Я организовываю и провожу экскурсии на двух языках, в индивидуальном и групповом форматах. Каждая моя экскурсия — с изюминкой и интересна по-своему. Со мной вы откроете потрясающее наследие нашего края и посетите незабываемые места, как известные, так и нетуристические. Моя команда это мои родители. Отец с 1992 года проводит экскурсии, объездил всю Восточную Пруссию, дипломированный гид-переводчик; моя мама гид с 1999 года, специалист по побережью и юго-востоку Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 191 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Недавно мы с подругой приехали в Калининград и взяли индивидуальную экскурсию с гидом Павлом — это было одно из лучших впечатлений от поездки! 😊
Мы побывали в Светлогорске и Зеленоградске — читать дальшеуменьшить
невероятно уютных и красивых городах Балтийского побережья. Особенно запомнился Зеленоградск — настоящий город кошек 🐈. Также ездили на Куршскую косу, гуляли по потрясающим пляжам Балтийского моря, наслаждались природой и атмосферой.
Павел показал нам много интересных мест, рассказывал легко и увлекательно, без скучных фактов. Отдельно запомнилось необычное пиво с коноплей 😄
Экскурсия прошла очень комфортно, душевно и с отличным настроением. Видно, что Павел любит свой регион и умеет заинтересовать гостей. От всей души рекомендуем этого гида всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать Калининградскую область!
+2
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Д
Денис
Все очень понравилось, спасибо Павлу. провел обзорку по побережью, Янтарный, Светлогорск, Куршская коса. за 9 часов очень многое увидели. Очень веселый парень, не заскучаешь. рассказывает историю и сам задает вопросы чтобы не забыли что рассказывается))). в следующий раз обратимся у нему за дополнительными экскурсиями.
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Людмила
Все было прекрасно, познавательно и весело!!! Отличный выбор экскурсии для первого знакомства с Калининградом и Калининградской областью!
Павел - прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает историю Калининграда и области!! А юмор - это то, что позволяет весело провести весь день! Павел, спасибо большое!!!
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А
Александра
Идеальная поездка! Путешествовали большой компанией. Павел организовал нам экскурсию на двух машинах. Взрослые были с его сопровождением, дети с Еленой. Она очень здорово с ними взаимодействовала и заботилась во время читать дальшеуменьшить
всей поездки, рассказывая историю и легенды. А мы путешествовали с Павлом, который искренне любит Калининград и его окрестности и знает о них всё! Это не стандартная экскурсия, на которой скучно, это невероятное приключение и очень интересное. 8 часов пролетели незаметно. Спасибо за вашу работу!
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А
Анеа
Экскурсия понравилась) если есть ограничения по времени, то это как раз то, что нужно. Объехали все за один день, приметили что-то, что заинтересовало, чтобы уже в следующий раз останавливаться в читать дальшеуменьшить
понравившихся местах. Павел, нам тоже понравился, экскурсовод на юморе, поэтому если у вас с юмором плохо, лучше искать кого-то другого😀 узнали много интересных фактов, достоверность проверять не будем, поверим на слово😀 короче, все супер! Бонусом нам Павел сделал много классных фотографий🔥
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D
Denis
От всей души благодарим гида Павла за экскурсию по Калининградской области. Порадовало всё:
маршрут охватил ключевые достопримечательности и несколько «секретных» мест, о которых не пишут в путеводителях;
рассказ сочетал исторические факты с читать дальшеуменьшить
забавными городскими легендами;
темп экскурсии был комфортным — было время и послушать, и сфотографироваться;
гид дал отличные рекомендации, где пообедать и какие сувениры купить.
Профессионализм на высоте, общение — одно удовольствие. Обязательно обратимся снова!
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