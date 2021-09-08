Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!

Посетить Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск и пройти по эко-тропам национального парка

5
11 отзывов
Эта экскурсия — программа «максимум» для тех, кто хочет охватить самое главное в Калининградской области за один день! Мы понаблюдаем за добычей солнечного камня в Янтарном, полюбуемся прусскими виллами Светлогорска, навестим кошачью столицу России Зеленоградск.

А после останемся один на один с природными ландшафтами Куршской косы и шумом Балтики.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!

Что вас ожидает

Янтарный: место, где добывают солнце

Сперва отправимся в уютный приморский посёлок 17 века, где вы понаблюдаете за добычей янтаря в карьере, а после сами сможете найти кусочек «северного золота». Мы пройдем по променаду, увидим янтарную пирамиду и заглянем на один из самых чистых пляжей России, удостоенный награды «Голубой флаг».

Дух Швейцарии в курортном Светлогорске

Следом нас ждет бывший Раушен с его живописным побережьем, хвойными лесами, прусскими виллами и уединенной атмосферой. Мы полюбуемся архитектурой конца 19 века, совершим променад вдоль кромки Балтийского моря, а кроме того, рассмотрим знаменитую водонапорную башню, немецкие скульптуры и солнечные часы.

«Кошачий» Зеленоградск

Здесь мы прогуляемся по променаду и улицам с нарядными домиками довоенной эпохи. Попробуем природную минеральную воду из бювета королевы Луизы. А еще встретим главных обитателей города — бесчисленных кошек, которым в Зеленоградске посвящают граффити и даже установили отдельный светофор.

Куршская коса: песчаное чудо Калининграда

Мы охватим всё многообразие ландшафтов парка, откроем историю песчаной катастрофы и доберемся до красивейших пляжей Балтики. И конечно, посетим главные достопримечательности косы: орнитологическую станцию кольцевания птиц «Фрингилла», Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми. Желающих я также отвезу на местную коптильню, где вы сможете попробовать копченого угря, лосося, судака, леща и другую рыбку.

В дополнение мы заедем в живописную Филинскую бухту — одно из самых «инстаграмных» мест области, откуда вы точно не уедете без чудесных фотографий.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для группы до 8 человек (детали уточняйте в переписке с гидом)
  • Автомобиль оснащён детскими креслами
  • Дополнительные расходы: Приморский карьер — 200/350 руб. с человека, экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 руб. с машины + 150 руб. с человека
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Павел
Павел
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел. Я потомственный экскурсовод. Ещё с самого детства заворожён историей Восточной Пруссии. Со временем объездил всю её территорию, и это не только Калининградская область, но и Польша с Литвой. Я организовываю и провожу экскурсии на двух языках, в индивидуальном и групповом форматах. Каждая моя экскурсия — с изюминкой и интересна по-своему. Со мной вы откроете потрясающее наследие нашего края и посетите незабываемые места, как известные, так и нетуристические.
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11 реальных отзывов от туристов

Т
8 сен 2021
Добрый день! В один из немногих дней пребывания в Калининграде, мы посетили экскурсию: Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день и нашим гидом был Павел. Замечательный человек, отличный гид и рассказчик. На экскурсии услышали много интересных исторических легенд, фактов и истории от древнейших времен до современности.
Е
28 авг 2021
Экскурсия понравилась. Павел хороший рассказчик, обладающий большим объемом интересной исторической информации. Внимательный к пожеланиям экскурсантов. Поездка, конечно, длительная, но очень интересная. Если времени не много, а хочется увидеть побольше, то эта экскурсия для вас. Рекомендую
И
25 авг 2021
Спасибо Павлу за возможность увидеть русскую Европу. Всё было доступно для восприятия и понимания. Что-то удивило, что-то заставило задуматься.
Анастасия
23 авг 2021
Экскурсия очень понравилась. Гид, Павел, профессионал своего дела. Рассказывает интересные легенды, факты и историю, возит по интересным и красивым местам, подстраивая тайминг и очень неплохо фотографирует (комментарий для девочек). Буду рекомендовать своим знакомым.
Т
19 авг 2021
Экскурсией остались очень довольны. Посмотрели много, никуда не спешили, материал обширный, но был изложен в доступной форме, заинтересовал и ребенка-подростка, и его родителей. Гид произвел приятное впечатление: вежлив, пунктуален, интеллигентен, владеет материалом, рассказывает живо и интересно, ответил на возникшие по ходу экскурсии вопросы.
Е
11 авг 2021
Спасибо Павлу за увлекательное мини-путешествие на Куршскую косу и города Балтики, за историю, юмор, хорошее настроение, внимательность и доброжелательность! Все очень понравилось, остались довольны всей большой компанией. )
О
10 авг 2021
Добрый день! Побывали на масштабной и увлекательной экскурсии в сопровождении замечательного гида и интересного человека Эдуарда. Благодаря его рассказам узнали множество интересных фактов и легенд как о самом Калининграде, так и о его знаменитых пригородах: Светлогорске, Янтарном, Зеленоградске. Узнали историю и легенды Куршской косы, повадки аистов и жизнь самих калининградцев. Спасибо за увлекательные рассказы и интересную подачу информации.
С нами было 3 детей. Они не устали за целый день экскурсии и с интересом слушали экскурсовода.
Д
4 авг 2021
Прекрасная экскурсия и отличный, знающий своё дело, гид Павел! Узнали много информации и были впечатлены красотой Калининградской области) Большое спасибо!
Я
25 июля 2021
Хорошая экскурсия. Самое главное ни куда не спешили и успели за день посмотреть практически всю область. Павел отличный экскурсовод, доходчиво и ясно излагает историю области. Также положительный момент, что можно договорится, немного перестроить маршрут, если необходимо, рекомендую всем, это лучше ехать с группой на большом автобусе. И в завершении скажу, что сама область очень впечатлила, больше чем сам калининград, даже не знаю, сложно сказать какое место в области лучше. Ещё раз спасибо Павлу за данную экскурсию.
О
29 июня 2021
Замечательная и очень увлекательная экскурсия! Увидели самые красивые места и просто влюбились в Зеленоградск и Куршскую косу! Это наше личное "открытие года"! Спасибо нашему гиду Павлу, который, несмотря на продолжительную экскурсию, смог так продумать маршрут, что усталость мы почувствовали только вернувшись домой. Павел не только смог рассказать много нового и интересного про курорты Балтики, показать самые красивые места, но и смог помочь практическими советами, которые нам очень пригодились.
А
26 мая 2021
Очень понравилась экскурсия. Рассказ был очень интересным и обширным. Узнали много нового и интересного.

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