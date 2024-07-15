Лариса — ваш гид в Калининграде

читать дальше море имеет суровый характер, земля — приветливый климат и уникальную природу. А богатое историческое прошлое подтверждает мысль, что в истории всё повторяется. И я непременно хочу влюбить вас в мою новую родину.

Добро пожаловать! Меня зовут Лариса. Переехав в Калининград около 12 лет назад, я начала своё знакомство с новым местом с прогулок, книг и очерков местных историков. И узнала, что Балтийское