Осматривая достопримечательности, вы узнаете, как рыбацкая деревушка превратилась в самый дорогой королевский курорт на Балтийском побережье Восточной Пруссии. Мы поищем Кранц в Зеленоградске — историю в пространстве, разорванном войной на «до» и «после». Я расскажу о послевоенной и современной жизни города. И запечатлею прекрасные моменты вашего путешествия.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание фото-прогулки
Вы узнаете:
- Какие рекомендации по применению минеральной воды из бювета давали прусские доктора в 19 веке
- Нужно ли было получать визу российской элите довоенного времени
- Почему прусская королева Луиза стала объектом культового почитания в Германии, почему в Зеленоградске её именем назван сквер и какова её роль в Тильзитском мире
Сравним современный Зеленоградск с фотоснимками из моей подборки архивных фото. Я расскажу, почему коты стали местной достопримечательностью. И конечно, на память об экскурсии у вас останутся фотографии в профессиональной обработке.
В нашей программе:
- Променад вдоль берега Балтийского моря. Пирс, уходящий в море на 150 метров. Бювет «Королева Луиза» с лечебно-столовой водой, которую с апреля по октябрь можно набрать с собой в бутылочку бесплатно
- Здание курортной администрации на ранее главной площади города Корсоплац
- Вилла Крелль начала 20 века
- Сквер королевы Луизы
- Курортный проспект, в прошлом — Кёнигсбергштрассе. Старый-новый почтампт, доходные дома и курхаус 1843 года с памятником Ленину у входа
- Кошки Зеленоградска — о котофейнях, котошефах и полах с подогревом
- Водонапорная башня как элемент водопроводной системы довоенного времени
- Лютеранская кирха Святого Адальберта, превращённая в православный храм
- Городской парк — небывалая популярность и незаслуженное забвение
- Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф в посёлке Некрасово — история разрушения и возрождения
Организационные детали
- Мы будем передвигаться между населёнными пунктами на комфортном автомобиле FAW X80. Мой стаж вождения 30 лет
- Через несколько дней после прогулки я пришлю ссылку на скачивание фотоматериалов — будет 40-60 снимков в профессиональной обработке
- С собой рекомендую иметь тёплую одежду, дождевик или зонт, а также удобную обувь
- Дополнительные расходы потребуются на опциональные экскурсии, питание или прогулку на колесе обозрения. Также в сыроварне Шаакен Дорф можно приобрести сыр и шоколад местного производства
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Калининграде
Добро пожаловать! Меня зовут Лариса. Переехав в Калининград около 12 лет назад, я начала своё знакомство с новым местом с прогулок, книг и очерков местных историков. И узнала, что БалтийскоеЗадать вопрос
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