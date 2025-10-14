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Прошлое и настоящее Калининграда

Узнайте о богатой истории Калининграда, посетив знаковые места города, от Кафедрального собора до бастиона Грольман
Калининград - уникальный город, сочетающий немецкое, советское и российское наследие.

В рамках экскурсии вы побываете на острове Канта, где услышите об основании города и увидите Кафедральный собор.

Прогуляетесь по живописному району Амалиенау
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с его старинными особняками, оцените фортификационные сооружения и разгадаете загадку семи мостов. Посетите кирху памяти королевы Луизы, здание страхового общества "Северная звезда" и башню "Дона". Узнаете о судьбе дома с привидениями и найдете следы Янтарной комнаты. Экскурсия не требует дополнительных расходов, а стоимость зависит от месяца

4.9
48 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические объекты
  • 🏰 Фортификационные сооружения
  • 🌉 Загадка семи мостов
  • 🏡 Живописный район Амалиенау
  • 📜 История Восточной Пруссии

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии по Калининграду - это июнь, июль и август. В это время город особенно оживлен, а исторические достопримечательности выглядят наиболее привлекательно. Летние месяцы позволяют в полной мере насладиться прогулками и экскурсиями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии. В это время туристов меньше, что позволяет спокойно изучать историю города и наслаждаться его атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Прошлое и настоящее Калининграда
Прошлое и настоящее Калининграда
Прошлое и настоящее Калининграда

Что можно увидеть

  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Фридландские ворота
  • Бранденбургские ворота
  • Кирха памяти королевы Луизы
  • Башня «Дона»
  • Казармы Кронпринц

Описание экскурсии

История на каждом шагу

На острове Канта вы услышите об основании города, рассмотрите Кафедральный собор и отыщете могилу известного философа. Далее прокатитесь по Медовому мосту, увидите остров Октябрьский и оцените старинные немецкие ворота — Фридландские и Бранденбургские. Кроме того, я покажу вам кирху памяти королевы Луизы, необычное здание страхового общества «Северная звезда» и оборонительную башню «Дона».

От Кенигсберга до Калининграда

Вы узнаете, сколько лет Восточная Пруссия была частью Российской империи и где находился ее финансовый центр. Погуляете по уютному немецкому району Амалиенау со старинными особняками, подниметесь на искусственный вал у бастиона Грольман и увидите казармы Кронпринц. А еще познакомитесь с хомлинами, отыщете следы Янтарной комнаты, узнаете о судьбе дома с привидениями и решите задачу семи мостов Кёнигсберга.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Пожалуйста, обращайте внимание на календарь: стоимость экскурсии зависит от месяца
  • По маршруту есть возможность приобрести напитки, марципан и сувениры

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 491 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Александр, я провожу экскурсии по Калининградской области более семи лет. Очень люблю родной край и его историю и с радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Всё очень понравилось и формат экскурсии! Возможно стоит увеличить время экскурсии до 3х часов и больше сделать пеших моментов, некоторые моменты будто не успели, но при этом впечатление не испорчено, дали полные рекомендации куда двигаться дальше для ознакомления с городом, а куда точно не стоит ходить! Благодарим экскурсовода Максима!
Всё очень понравилось и формат экскурсии! Возможно стоит увеличить время экскурсии до 3х часов и больше
Всё очень понравилось и формат экскурсии! Возможно стоит увеличить время экскурсии до 3х часов и больше
Всё очень понравилось и формат экскурсии! Возможно стоит увеличить время экскурсии до 3х часов и больше
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Е
Отличная экскурсия и отличный Гид Александр! Помимо интересного рассказа об истории Калининграда, выдающихся людей, рассказал и бытовые нюансы жизни города. Посетили много локаций, были в музее марципана, в доме у Хомлинов. Порекомендовал много интересных мест для самостоятельного посещения! Очень комфортный темп экскурсии и стиль подачи информации! Спасибо огромное!
Отличная экскурсия и отличный Гид Александр! Помимо интересного рассказа об истории Калининграда, выдающихся людей, рассказал и
Отличная экскурсия и отличный Гид Александр! Помимо интересного рассказа об истории Калининграда, выдающихся людей, рассказал и
Отличная экскурсия и отличный Гид Александр! Помимо интересного рассказа об истории Калининграда, выдающихся людей, рассказал и
Отличная экскурсия и отличный Гид Александр! Помимо интересного рассказа об истории Калининграда, выдающихся людей, рассказал и
Отличная экскурсия и отличный Гид Александр! Помимо интересного рассказа об истории Калининграда, выдающихся людей, рассказал и
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Ксения
Спонтанно забронировали день в день экскурсию и были очень рады, что Александр сразу откликнулся и подстроился под удобное нам время.
Формат экскурсии на машине нам очень подошёл, так как я была
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с дочкой (9 лет) и продолжительная пешая экскурсия ей не под силу:)

Александр прекрасно знает то, о чем рассказывает. В каждом слове чувствуется патриотизм и любовь к региону.
Мы прекрасно и познавательно провели время. С радостью буду рекомендовать Александра друзьям и знакомым, кто соберётся в Калининград.

Спонтанно забронировали день в день экскурсию и были очень рады, что Александр сразу откликнулся и подстроился под удобное нам время.
Спонтанно забронировали день в день экскурсию и были очень рады, что Александр сразу откликнулся и подстроился под удобное нам время.
Спонтанно забронировали день в день экскурсию и были очень рады, что Александр сразу откликнулся и подстроился под удобное нам время.
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Anna
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По времени даже больше заняла, никто не торопил, что очень удобно. Спасибо большое!
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По+2
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По
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Виктория
Профессиональная и содержательная экскурсия от человека, любящего свой город. Рассказ помог увидеть Калининград целостно через проникновение в историю его развития. Александру присущ философский взгляд, патриотизм, чувство юмора, тонкое знание важных аспектов истории, что сделало экскурсию приятным и незабываемым общением.
Профессиональная и содержательная экскурсия от человека, любящего свой город. Рассказ помог увидеть Калининград целостно через проникновение
Профессиональная и содержательная экскурсия от человека, любящего свой город. Рассказ помог увидеть Калининград целостно через проникновение
Профессиональная и содержательная экскурсия от человека, любящего свой город. Рассказ помог увидеть Калининград целостно через проникновение
Профессиональная и содержательная экскурсия от человека, любящего свой город. Рассказ помог увидеть Калининград целостно через проникновение
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О
Все прошло легко, запоминающе и увлекательно. Хорошая подача истории с добавлением фото на планшете для визуализации прошлого. Остановки по делу и много приятных местечек открыли для семьи в славном Калининграде. Исключительно рекомендуем
Все прошло легко, запоминающе и увлекательно. Хорошая подача истории с добавлением фото на планшете для визуализации
Все прошло легко, запоминающе и увлекательно. Хорошая подача истории с добавлением фото на планшете для визуализации
Все прошло легко, запоминающе и увлекательно. Хорошая подача истории с добавлением фото на планшете для визуализации
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