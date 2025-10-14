Узнайте о богатой истории Калининграда, посетив знаковые места города, от Кафедрального собора до бастиона Грольман
Калининград - уникальный город, сочетающий немецкое, советское и российское наследие.
В рамках экскурсии вы побываете на острове Канта, где услышите об основании города и увидите Кафедральный собор.
Прогуляетесь по живописному району Амалиенау читать дальшеуменьшить
с его старинными особняками, оцените фортификационные сооружения и разгадаете загадку семи мостов. Посетите кирху памяти королевы Луизы, здание страхового общества "Северная звезда" и башню "Дона". Узнаете о судьбе дома с привидениями и найдете следы Янтарной комнаты. Экскурсия не требует дополнительных расходов, а стоимость зависит от месяца
Лучшие месяцы для экскурсии по Калининграду - это июнь, июль и август. В это время город особенно оживлен, а исторические достопримечательности выглядят наиболее привлекательно. Летние месяцы позволяют в полной мере насладиться прогулками и экскурсиями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии. В это время туристов меньше, что позволяет спокойно изучать историю города и наслаждаться его атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Остров Канта
Кафедральный собор
Фридландские ворота
Бранденбургские ворота
Кирха памяти королевы Луизы
Башня «Дона»
Казармы Кронпринц
Описание экскурсии
История на каждом шагу
На острове Канта вы услышите об основании города, рассмотрите Кафедральный собор и отыщете могилу известного философа. Далее прокатитесь по Медовому мосту, увидите остров Октябрьский и оцените старинные немецкие ворота — Фридландские и Бранденбургские. Кроме того, я покажу вам кирху памяти королевы Луизы, необычное здание страхового общества «Северная звезда» и оборонительную башню «Дона».
От Кенигсберга до Калининграда
Вы узнаете, сколько лет Восточная Пруссия была частью Российской империи и где находился ее финансовый центр. Погуляете по уютному немецкому району Амалиенау со старинными особняками, подниметесь на искусственный вал у бастиона Грольман и увидите казармы Кронпринц. А еще познакомитесь с хомлинами, отыщете следы Янтарной комнаты, узнаете о судьбе дома с привидениями и решите задачу семи мостов Кёнигсберга.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Пожалуйста, обращайте внимание на календарь: стоимость экскурсии зависит от месяца
По маршруту есть возможность приобрести напитки, марципан и сувениры
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 491 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Александр, я провожу экскурсии по Калининградской области более семи лет. Очень люблю родной край и его историю и с радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Синицына
Всё очень понравилось и формат экскурсии! Возможно стоит увеличить время экскурсии до 3х часов и больше сделать пеших моментов, некоторые моменты будто не успели, но при этом впечатление не испорчено, дали полные рекомендации куда двигаться дальше для ознакомления с городом, а куда точно не стоит ходить! Благодарим экскурсовода Максима!
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Е
Евгения
Отличная экскурсия и отличный Гид Александр! Помимо интересного рассказа об истории Калининграда, выдающихся людей, рассказал и бытовые нюансы жизни города. Посетили много локаций, были в музее марципана, в доме у Хомлинов. Порекомендовал много интересных мест для самостоятельного посещения! Очень комфортный темп экскурсии и стиль подачи информации! Спасибо огромное!
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Ксения
Спонтанно забронировали день в день экскурсию и были очень рады, что Александр сразу откликнулся и подстроился под удобное нам время. Формат экскурсии на машине нам очень подошёл, так как я была читать дальшеуменьшить
с дочкой (9 лет) и продолжительная пешая экскурсия ей не под силу:)
Александр прекрасно знает то, о чем рассказывает. В каждом слове чувствуется патриотизм и любовь к региону. Мы прекрасно и познавательно провели время. С радостью буду рекомендовать Александра друзьям и знакомым, кто соберётся в Калининград.
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Anna
Прекрасная насыщенная экскурсия. Максим рассказывал настолько увлеченно и интересно, что хотелось слушать еще и еще. По времени даже больше заняла, никто не торопил, что очень удобно. Спасибо большое!
+2
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Виктория
Профессиональная и содержательная экскурсия от человека, любящего свой город. Рассказ помог увидеть Калининград целостно через проникновение в историю его развития. Александру присущ философский взгляд, патриотизм, чувство юмора, тонкое знание важных аспектов истории, что сделало экскурсию приятным и незабываемым общением.
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О
Ольга
Все прошло легко, запоминающе и увлекательно. Хорошая подача истории с добавлением фото на планшете для визуализации прошлого. Остановки по делу и много приятных местечек открыли для семьи в славном Калининграде. Исключительно рекомендуем
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