Что вас ожидает

История на каждом шагу

На острове 🏝️ Канта вы услышите об основании города, рассмотрите Кафедральный собор и отыщете могилу известного философа. Далее прокатитесь по Медовому мосту, увидите остров Октябрьский и оцените старинные немецкие ворота — Фридландские и Бранденбургские. Кроме того, я покажу вам кирху памяти королевы Луизы, необычное здание страхового общества «Северная звезда» и оборонительную башню «Дона».

От Кенигсберга до Калининграда

Вы узнаете, сколько лет Восточная Пруссия была частью Российской империи и где находился ее финансовый центр. Погуляете по уютному немецкому району Амалиенау со старинными особняками, подниметесь на искусственный вал у бастиона Грольман и увидите казармы Кронпринц. А еще познакомитесь с хомлинами, отыщете следы Янтарной комнаты, узнаете о судьбе дома с привидениями и решите задачу семи мостов Кёнигсберга.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.