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Прошлое и настоящее Калининграда

Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Александр
Александр – Гид из Калининграда
Калининград — один из самых необычных городов страны, бережно хранящий артефакты немецкой, советской и российской истории 📖.

Вы посетите остров 🏝️ Канта и живописный район Амалиенау, оцените сохранившиеся фортификационные сооружения и разгадаете загадку семи мостов.

А я сделаю все, чтобы путешествие прошло легко и познавательно.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 60005 400 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Прошлое и настоящее Калининграда
Прошлое и настоящее Калининграда

Что вас ожидает

История на каждом шагу
На острове 🏝️ Канта вы услышите об основании города, рассмотрите Кафедральный собор и отыщете могилу известного философа. Далее прокатитесь по Медовому мосту, увидите остров Октябрьский и оцените старинные немецкие ворота — Фридландские и Бранденбургские. Кроме того, я покажу вам кирху памяти королевы Луизы, необычное здание страхового общества «Северная звезда» и оборонительную башню «Дона».

От Кенигсберга до Калининграда
Вы узнаете, сколько лет Восточная Пруссия была частью Российской империи и где находился ее финансовый центр. Погуляете по уютному немецкому району Амалиенау со старинными особняками, подниметесь на искусственный вал у бастиона Грольман и увидите казармы Кронпринц. А еще познакомитесь с хомлинами, отыщете следы Янтарной комнаты, узнаете о судьбе дома с привидениями и решите задачу семи мостов Кёнигсберга.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Прошлое и настоящее Калининграда
Прошлое и настоящее Калининграда
Прошлое и настоящее Калининграда
Прошлое и настоящее Калининграда
Прошлое и настоящее Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Александр, я провожу экскурсии по Калининградской области более семи лет. Очень люблю родной край и его историю и с радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами!
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