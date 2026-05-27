Я помогу сделать ваше путешествие комфортным и вовлечь малышей в познавательную игру.
Мы посетим Рыбную деревню и Амалиенау, взглянем на городские укрепления и поговорим об истории Кёнигсберга. Дети разгадают загадку и получат подарок от хомлинов. Время пролетит быстро, и никто не заскучает. В конце экскурсии — обнимашки!
Описание экскурсии
Мы вместе:
- заглянем в Рыбную деревню и сделаем фото у маяка.
- увидим Кафедральный собор и остров Канта.
- найдём всех хомлинов — маленьких хранителей города — и зайдём к ним в гости.
- заедем в район Амалиенау и отыщем старинные виллы.
- познакомимся с городскими воротами и бастионами.
- попробуем кёнигсбергский марципан.
Вы узнаете:
- как зарождался Кёнигсберг и строилось оборонительное кольцо.
- какой была довоенная жизнь — и советский Калининград.
- кто такие хомлины и как они связаны с янтарём.
Организационные детали
- Передвигаться будем на Chevrolet Aveo, стаж вождения 20 лет. Есть автокресла и бустеры.
- Оплата стоянки, игры, подарок детям, питьевая вода, дождевики, зонты и пледы входят в стоимость программы.
- Можете взять перекус для детей. По желанию можно сделать кофе-паузу и попробовать местные вкусности (оплачивается по меню самостоятельно).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 138 туристов
Я педагог-психолог по образованию и профессиональный гид с правом проведения экскурсий по Куршской косе. В Калининграде я родилась и выросла, мои предки переехали в Кёнигсберг в 1945 году. Люблю историю родного края, знаю много интересных загадочных мест и с удовольствием покажу их вам!
