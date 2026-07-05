Давным-давно на месте современного Калининграда появился Королевский замок и три средневековых города. И всегда в его истории появлялось что-то, связанное с цифрой 7. Семь холмов, семь мостов, семь ворот. А

ещё, ставшие символом города, семь хомлинов. Давайте отыщем их вместе! На обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу немецкого города, увидите ключевые места и получите полезные советы, где поесть, что посмотреть и куда сходить.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Идём искать!

Слышали про калининградских хомлинов? Уверены, что да! А если ещё не знаете про них, то на авторской обзорной экскурсии от нашей команды мы покажем вам места их обитания и расскажем их историю. Смешные, добрые, весёлые и, самое главное, настоящие, наполненные духом сказки!

Вы увидите:

Замковый холм — один из семи холмов, где зародилась история замка Кёнигсберг и трёх средневековых городов.

— один из семи холмов, где зародилась история замка Кёнигсберг и трёх средневековых городов. Музей Мирового океана и внучка-хомлина Витька.

и внучка-хомлина Витька. Остров Канта и Рыбную деревню , где находился город Кнайпхоф и семь исторических мостов (из которых сохранились три): Деревянный, Высокий и Медовый.

, где находился город Кнайпхоф и семь исторических мостов (из которых сохранились три): Деревянный, Высокий и Медовый. Медовый мост и его бессменного хранителя дедушку-хомлина Карла.

и его бессменного хранителя дедушку-хомлина Карла. Музей изобразительных искусств и папу- хомлина Лео.

и папу- хомлина Лео. Семь городских ворот Второго вального кольца, сохранившиеся до наших дней с середины 19 века.

Второго вального кольца, сохранившиеся до наших дней с середины 19 века. Объекты фортификации — башни Дона и Врангеля — с бабушкой-хомлином Мартой и мамой-хомлином Варей.

— с бабушкой-хомлином Мартой и мамой-хомлином Варей. Зоопарк и внучку-хомлина Улю.

и внучку-хомлина Улю. Музей «Альтес Хаус» в районе Амалиенау и хомлина-внучка Антошку.

В конце посетим Кафе «Хомлины», где в уютной обстановке можно увидеть всю семейку сразу, выпить чашечку кофе и купить фигурки хомлинов в подарок.

Если соберёте их вместе, они одарят вас удачей на целый год!

Организационные детали