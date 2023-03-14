«Всё на свете есть число», — так говорил Пифагор. Семь — это число удачи, и оно связывает многие памятные места в Калининграде. На авторской обзорной экскурсии от нашей команды мы поделимся фактами и легендами, объединёнными магией семёрки. Вы услышите:
Начнём прогулку в центре города, рядом с Кафедральным собором, Рыбной деревней и Замковой горой. Выясним, какие мосты из знаменитой задачи Эйлера сохранились до наших дней. Рассмотрим старинную кирпичную кладку и разводные механизмы. Поговорим о том, как местные достопримечательности получили свои названия (Медовый мост — при чём здесь мёд? Бранденбургские ворота — есть ли связь с Берлином?). И конечно, не забудем о маленьких хранителях города — хомлинах. С нашей помощью вы отыщете их на улицах города, а затем узнаете, где они появились на свет.