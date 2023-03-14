На улицах Калининграда то и дело проглядывают приметы старого Кёнигсберга. Небольшие брусчатые улочки, ведущие к холмам. Остатки прусских укреплений, равелины и башни, мосты и ворота. Давайте отыщем их вместе! На обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу немецкого города, увидите его ключевые места и узнаете, как ему удалось приобщиться к славе великого Рима.

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Описание

Что вас ожидает

Раз-два-три-четыре… семь!

«Всё на свете есть число», — так говорил Пифагор. Семь — это число удачи, и оно связывает многие памятные места в Калининграде. На авторской обзорной экскурсии от нашей команды мы поделимся фактами и легендами, объединёнными магией семёрки. Вы услышите:

о семи холмах Кёнигсберга и самом главном из них, где стоял до 1969 года символ города, Королевский замок;

о семи мостах, соединяющих берега реки Прегель, о неразрешимой задаче Леонарда Эйлера и о том, как кайзер Вильгельм справился с ней;

о семи городских воротах, охранявших въезд в Кёнигсберг и входивших в состав Вального кольца;

о дружной семейке хомлинов, олицетворяющих знаковые места Калининграда. Эти семь хитрецов разбежались по разным частям города. Мы соберëм хомлинов вместе, и они одарят вас удачей на целый год.

Мы идём искать!

Начнём прогулку в центре города, рядом с Кафедральным собором, Рыбной деревней и Замковой горой. Выясним, какие мосты из знаменитой задачи Эйлера сохранились до наших дней. Рассмотрим старинную кирпичную кладку и разводные механизмы. Поговорим о том, как местные достопримечательности получили свои названия (Медовый мост — при чём здесь мёд? Бранденбургские ворота — есть ли связь с Берлином?). И конечно, не забудем о маленьких хранителях города — хомлинах. С нашей помощью вы отыщете их на улицах города, а затем узнаете, где они появились на свет.

Организационные детали