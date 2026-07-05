Давным-давно на месте современного Калининграда появился Королевский замок и три средневековых города. И всегда в его истории появлялось что-то, связанное с цифрой 7. Семь холмов, семь мостов, семь ворот. А
Описание экскурсии
Идём искать!
Слышали про калининградских хомлинов? Уверены, что да! А если ещё не знаете про них, то на авторской обзорной экскурсии от нашей команды мы покажем вам места их обитания и расскажем их историю. Смешные, добрые, весёлые и, самое главное, настоящие, наполненные духом сказки!
Вы увидите:
- Замковый холм — один из семи холмов, где зародилась история замка Кёнигсберг и трёх средневековых городов.
- Музей Мирового океана и внучка-хомлина Витька.
- Остров Канта и Рыбную деревню, где находился город Кнайпхоф и семь исторических мостов (из которых сохранились три): Деревянный, Высокий и Медовый.
- Медовый мост и его бессменного хранителя дедушку-хомлина Карла.
- Музей изобразительных искусств и папу- хомлина Лео.
- Семь городских ворот Второго вального кольца, сохранившиеся до наших дней с середины 19 века.
- Объекты фортификации — башни Дона и Врангеля — с бабушкой-хомлином Мартой и мамой-хомлином Варей.
- Зоопарк и внучку-хомлина Улю.
- Музей «Альтес Хаус» в районе Амалиенау и хомлина-внучка Антошку.
В конце посетим Кафе «Хомлины», где в уютной обстановке можно увидеть всю семейку сразу, выпить чашечку кофе и купить фигурки хомлинов в подарок.
Если соберёте их вместе, они одарят вас удачей на целый год!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Это автопешеходная экскурсия: поездка проходит на комфортабельном автомобиле Skoda Rapid 2020 г. в.
- Посещение музеев и питание оплачивается отдельно (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в пределах Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 168 туристов
Бодрого дня, дорогие гости! Разрешите представиться: меня зовут Александр, я руководитель группы гидов-экскурсоводов по Калининградской области. Мы живём в Калининграде и любим природу, историю и культуру родного края. У нас отличная квалификация
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 5 июл 2026
Брали экскурсию «На седьмом небе от Калининграда» — и честно, она правда поднимает настроение до небес!
Эта настоящая магия числа 7: мы нашли всех 7 хомлинов, прогулялись по 7 мостам и
Эта настоящая магия числа 7: мы нашли всех 7 хомлинов, прогулялись по 7 мостам и
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экскурсия понравилась, помогает создать впечатление о городе, подойдет тем кто впервые в Калининграде!
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Хотела бы выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за экскурсию. Настоящий профессионал своего дела. Великолепно знает историю Калининграда, глубоко в теме. Провел по самым интересным и ключевым местам города. Поразил нас своими человеческими качествами- стоически провел экскурсию несмотря на дождь в тот день. Все очень понравилось. Рекомендую.
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О
спасибо большое Александру! экскурсия прошла отлично. понравилась и форма и содержание. Пунктуальность, комфорт, уровень знаний, стиль изложения и наполненность самой экскурсии. рекомендуем.
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К
Спасибо огромное, Александру за экскурсию! 4 раз в Калининградской области, 2-й раз в Калининграде. Думали сначала, а чем может удивить??? Удивил!!!! Проехались по местам (основным, куда по групповым экскурсиям возят),
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Н
Александр, гид с очень глубокими знаниями исторических событий. Соглашусь с ранее написанными отзывами что первый день стоит начинать с обзорной экскурсии, потом уже можно выбрать куда пойти. Детям история была не интересна, но поиски холминов спасли ситуацию.
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