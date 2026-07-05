На седьмом небе от Калининграда

Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Давным-давно на месте современного Калининграда появился Королевский замок и три средневековых города. И всегда в его истории появлялось что-то, связанное с цифрой 7. Семь холмов, семь мостов, семь ворот. А
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ещё, ставшие символом города, семь хомлинов.

Давайте отыщем их вместе! На обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу немецкого города, увидите ключевые места и получите полезные советы, где поесть, что посмотреть и куда сходить.

4.9
33 отзыва
На седьмом небе от Калининграда
На седьмом небе от Калининграда
На седьмом небе от Калининграда

Описание экскурсии

Идём искать!

Слышали про калининградских хомлинов? Уверены, что да! А если ещё не знаете про них, то на авторской обзорной экскурсии от нашей команды мы покажем вам места их обитания и расскажем их историю. Смешные, добрые, весёлые и, самое главное, настоящие, наполненные духом сказки!
Вы увидите:

  • Замковый холм — один из семи холмов, где зародилась история замка Кёнигсберг и трёх средневековых городов.
  • Музей Мирового океана и внучка-хомлина Витька.
  • Остров Канта и Рыбную деревню, где находился город Кнайпхоф и семь исторических мостов (из которых сохранились три): Деревянный, Высокий и Медовый.
  • Медовый мост и его бессменного хранителя дедушку-хомлина Карла.
  • Музей изобразительных искусств и папу- хомлина Лео.
  • Семь городских ворот Второго вального кольца, сохранившиеся до наших дней с середины 19 века.
  • Объекты фортификации — башни Дона и Врангеля — с бабушкой-хомлином Мартой и мамой-хомлином Варей.
  • Зоопарк и внучку-хомлина Улю.
  • Музей «Альтес Хаус» в районе Амалиенау и хомлина-внучка Антошку.

В конце посетим Кафе «Хомлины», где в уютной обстановке можно увидеть всю семейку сразу, выпить чашечку кофе и купить фигурки хомлинов в подарок.
Если соберёте их вместе, они одарят вас удачей на целый год!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Это автопешеходная экскурсия: поездка проходит на комфортабельном автомобиле Skoda Rapid 2020 г. в.
  • Посещение музеев и питание оплачивается отдельно (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в пределах Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 168 туристов
Бодрого дня, дорогие гости! Разрешите представиться: меня зовут Александр, я руководитель группы гидов-экскурсоводов по Калининградской области. Мы живём в Калининграде и любим природу, историю и культуру родного края. У нас отличная квалификация
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в сфере туризма, мы ответственно относимся к любимому делу и постоянно повышаем своë мастерство. С удовольствием, позитивом и комфортом проведём вас по лучшим местам Янтарного края. Вы ощутите дыхание Балтики и вкус истории. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 5 июл 2026
Брали экскурсию «На седьмом небе от Калининграда» — и честно, она правда поднимает настроение до небес!
Эта настоящая магия числа 7: мы нашли всех 7 хомлинов, прогулялись по 7 мостам и
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увидели 7 ворот. Передвигались на машине — очень комфортно, особенно когда за окном то дождь, то солнце.
Спасибо Александру за объёмную картину и интересные истории города Калининград!
Если хотите понять душу города — вам сюда!»

Брали экскурсию «На седьмом небе от Калининграда» — и честно, она правда поднимает настроение до небес!
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Ксения
экскурсия понравилась, помогает создать впечатление о городе, подойдет тем кто впервые в Калининграде!
экскурсия понравилась, помогает создать впечатление о городе, подойдет тем кто впервые в Калининграде!
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Мария
Хотела бы выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за экскурсию. Настоящий профессионал своего дела. Великолепно знает историю Калининграда, глубоко в теме. Провел по самым интересным и ключевым местам города. Поразил нас своими человеческими качествами- стоически провел экскурсию несмотря на дождь в тот день. Все очень понравилось. Рекомендую.
Хотела бы выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за экскурсию. Настоящий профессионал своего дела. Великолепно знает
Хотела бы выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за экскурсию. Настоящий профессионал своего дела. Великолепно знает
Хотела бы выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за экскурсию. Настоящий профессионал своего дела. Великолепно знает
Хотела бы выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за экскурсию. Настоящий профессионал своего дела. Великолепно знает
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О
спасибо большое Александру! экскурсия прошла отлично. понравилась и форма и содержание. Пунктуальность, комфорт, уровень знаний, стиль изложения и наполненность самой экскурсии. рекомендуем.
спасибо большое Александру! экскурсия прошла отлично. понравилась и форма и содержание. Пунктуальность, комфорт, уровень знаний, стиль
спасибо большое Александру! экскурсия прошла отлично. понравилась и форма и содержание. Пунктуальность, комфорт, уровень знаний, стиль
спасибо большое Александру! экскурсия прошла отлично. понравилась и форма и содержание. Пунктуальность, комфорт, уровень знаний, стиль
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К
Спасибо огромное, Александру за экскурсию! 4 раз в Калининградской области, 2-й раз в Калининграде. Думали сначала, а чем может удивить??? Удивил!!!! Проехались по местам (основным, куда по групповым экскурсиям возят),
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где раньше бывали, а потом началась индивидуалка… Все было очень интересно, познавательно, без напряга!!! Мы все в восторге. Состав семьи- муж, жена и сына ПОДРОСТОК (13 лет). За 3,5 часа очень много увидели, потому что были на автомобиле. Пешком даже предположить не могу, за какой период можно обойти эти места. Очень рекомендуем.

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Н
Александр, гид с очень глубокими знаниями исторических событий. Соглашусь с ранее написанными отзывами что первый день стоит начинать с обзорной экскурсии, потом уже можно выбрать куда пойти. Детям история была не интересна, но поиски холминов спасли ситуацию.
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