Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К

Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы

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На улицах Калининграда то и дело проглядывают приметы старого Кёнигсберга. Небольшие брусчатые улочки, ведущие к холмам. Остатки прусских укреплений, равелины и башни, мосты и ворота.

Давайте отыщем их вместе! На обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу немецкого города, увидите его ключевые места и узнаете, как ему удалось приобщиться к славе великого Рима.
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
Легенды о семи холмах, мостах, воротах и хомлинах города К
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Описание

Что вас ожидает

Раз-два-три-четыре… семь!

«Всё на свете есть число», — так говорил Пифагор. Семь — это число удачи, и оно связывает многие памятные места в Калининграде. На авторской обзорной экскурсии от нашей команды мы поделимся фактами и легендами, объединёнными магией семёрки. Вы услышите:

  • о семи холмах Кёнигсберга и самом главном из них, где стоял до 1969 года символ города, Королевский замок;
  • о семи мостах, соединяющих берега реки Прегель, о неразрешимой задаче Леонарда Эйлера и о том, как кайзер Вильгельм справился с ней;
  • о семи городских воротах, охранявших въезд в Кёнигсберг и входивших в состав Вального кольца;
  • о дружной семейке хомлинов, олицетворяющих знаковые места Калининграда. Эти семь хитрецов разбежались по разным частям города. Мы соберëм хомлинов вместе, и они одарят вас удачей на целый год.

Мы идём искать!

Начнём прогулку в центре города, рядом с Кафедральным собором, Рыбной деревней и Замковой горой. Выясним, какие мосты из знаменитой задачи Эйлера сохранились до наших дней. Рассмотрим старинную кирпичную кладку и разводные механизмы. Поговорим о том, как местные достопримечательности получили свои названия (Медовый мост — при чём здесь мёд? Бранденбургские ворота — есть ли связь с Берлином?). И конечно, не забудем о маленьких хранителях города — хомлинах. С нашей помощью вы отыщете их на улицах города, а затем узнаете, где они появились на свет.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Это авто-пешеходная экскурсия: поездка проходит на комфортабельном автомобиле Skoda Rapid 2020 г. в.
  • Посещение музеев и питание оплачивается отдельно (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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