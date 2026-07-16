Путешествие по маршруту истории, инженерной мысли и природных красот Откройте для себя уникальный водный путь, соединяющий Калининград с Балтийским морем! Калининградский морской канал — это не только важнейшее гидротехническое сооружение, но и живое свидетельство истории, промышленного развития и морской мощи региона. Во время нашей экскурсии вы узнаете:

— Как и зачем строился морской канал, — Какие исторические события связаны с его появлением, — Чем живёт и дышит порт Калининграда сегодня. Вы увидите:

Городские и природные пейзажи, сменяющие друг друга на протяжении всего маршрута, — Сохранившиеся с ганзейских времён портовые сооружения, — Современные терминалы, заводы мирового уровня и судостроительные предприятия, — Посёлки и города вдоль берега канала, — И, конечно, водный путь, по которому император Пётр I впервые прибыл в Кёнигсберг 7 мая 1697 года. Маршрут проходит в сторону Балтийского моря, однако теплоход разворачивается до выхода в открытое море — у Приморской ТЭС, в районе посёлка Взморье. Это делает прогулку максимально комфортной и безопасной даже для тех, кто не слишком уверенно чувствует себя в открытом море. На обратном пути вы полюбуетесь знаковыми достопримечательностями Калининграда с воды:.

Городские и природные пейзажи, сменяющие друг друга на протяжении всего маршрута, — Сохранившиеся с ганзейских времён портовые сооружения, — Современные терминалы, заводы мирового уровня и судостроительные предприятия, — Посёлки и города вдоль берега канала, — И, конечно, водный путь, по которому император Пётр I впервые прибыл в Кёнигсберг 7 мая 1697 года. Маршрут проходит в сторону Балтийского моря, однако теплоход разворачивается до выхода в открытое море — у Приморской ТЭС, в районе посёлка Взморье. Это делает прогулку максимально комфортной и безопасной даже для тех, кто не слишком уверенно чувствует себя в открытом море. На обратном пути вы полюбуетесь знаковыми достопримечательностями Калининграда с воды:.

— Городские и природные пейзажи, сменяющие друг друга на протяжении всего маршрута, — Сохранившиеся с ганзейских времён портовые сооружения, — Современные терминалы, заводы мирового уровня и судостроительные предприятия, — Посёлки и города вдоль берега канала, — И, конечно, водный путь, по которому император Пётр I впервые прибыл в Кёнигсберг 7 мая 1697 года. Маршрут проходит в сторону Балтийского моря, однако теплоход разворачивается до выхода в открытое море — у Приморской ТЭС, в районе посёлка Взморье. Это делает прогулку максимально комфортной и безопасной даже для тех, кто не слишком уверенно чувствует себя в открытом море. На обратном пути вы полюбуетесь знаковыми достопримечательностями Калининграда с воды: