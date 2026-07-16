Калининград — город, отделенный от России несколькими странами, но являющийся вторым по значимости центром Северо-Запада нашей страны. По решению Потсдамской конференции 1945 года северная часть Восточной Пруссии была передана СССР. С тех пор Кёнигсберг стал Калининградом.
Мы предлагаем вам совершить экскурсию на комфортабельном теплоходе «Самбия» по Калининградскому морскому каналу, чтобы вы лично увидели простор и красоту бывшего Кёнигсберга.
Мы предлагаем вам совершить экскурсию на комфортабельном теплоходе «Самбия» по Калининградскому морскому каналу, чтобы вы лично увидели простор и красоту бывшего Кёнигсберга.
Описание экскурсии
Путешествие по маршруту истории, инженерной мысли и природных красот Откройте для себя уникальный водный путь, соединяющий Калининград с Балтийским морем! Калининградский морской канал — это не только важнейшее гидротехническое сооружение, но и живое свидетельство истории, промышленного развития и морской мощи региона. Во время нашей экскурсии вы узнаете:
— Как и зачем строился морской канал, — Какие исторические события связаны с его появлением, — Чем живёт и дышит порт Калининграда сегодня. Вы увидите:
Городские и природные пейзажи, сменяющие друг друга на протяжении всего маршрута, — Сохранившиеся с ганзейских времён портовые сооружения, — Современные терминалы, заводы мирового уровня и судостроительные предприятия, — Посёлки и города вдоль берега канала, — И, конечно, водный путь, по которому император Пётр I впервые прибыл в Кёнигсберг 7 мая 1697 года. Маршрут проходит в сторону Балтийского моря, однако теплоход разворачивается до выхода в открытое море — у Приморской ТЭС, в районе посёлка Взморье. Это делает прогулку максимально комфортной и безопасной даже для тех, кто не слишком уверенно чувствует себя в открытом море. На обратном пути вы полюбуетесь знаковыми достопримечательностями Калининграда с воды:.
Городские и природные пейзажи, сменяющие друг друга на протяжении всего маршрута, — Сохранившиеся с ганзейских времён портовые сооружения, — Современные терминалы, заводы мирового уровня и судостроительные предприятия, — Посёлки и города вдоль берега канала, — И, конечно, водный путь, по которому император Пётр I впервые прибыл в Кёнигсберг 7 мая 1697 года. Маршрут проходит в сторону Балтийского моря, однако теплоход разворачивается до выхода в открытое море — у Приморской ТЭС, в районе посёлка Взморье. Это делает прогулку максимально комфортной и безопасной даже для тех, кто не слишком уверенно чувствует себя в открытом море. На обратном пути вы полюбуетесь знаковыми достопримечательностями Калининграда с воды:.
— Городские и природные пейзажи, сменяющие друг друга на протяжении всего маршрута, — Сохранившиеся с ганзейских времён портовые сооружения, — Современные терминалы, заводы мирового уровня и судостроительные предприятия, — Посёлки и города вдоль берега канала, — И, конечно, водный путь, по которому император Пётр I впервые прибыл в Кёнигсберг 7 мая 1697 года. Маршрут проходит в сторону Балтийского моря, однако теплоход разворачивается до выхода в открытое море — у Приморской ТЭС, в районе посёлка Взморье. Это делает прогулку максимально комфортной и безопасной даже для тех, кто не слишком уверенно чувствует себя в открытом море. На обратном пути вы полюбуетесь знаковыми достопримечательностями Калининграда с воды:
- Остров Канта и кафедральный собор, — Музей Мирового океана с его уникальными судами, — Рыбную деревню и здание Торговой биржи. Мы уверены: вам понравится быть в пути. Просторные открытые и закрытые палубы, уютная атмосфера, возможность уединиться или пообщаться, тёплый плед на плечи и чашка ароматного чая или кофе — всё это сделает прогулку по-настоящему приятной. Экскурсия идеально подойдёт тем, кто:.
- Хочет лучше узнать Калининград и его историю, — Любит водные прогулки и природу, — Ценит живое общение и новые впечатления, — И просто хочет провести день не дома.
Начало нового сезона — в мае 2026.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс «Рыбная деревня»
- Кафедральный собор на острове Канта
- Мост Медовый
- Здание бывшей Кенигсбергской биржи
- Исторический флот Музея Мирового океана
- Двухъярусный мост
- Калининградский морской порт
- Завод Янтарь
- Поселок Прегольский
- Калининградский морской канал
- Приморская ТЭС
Что включено
- Экскурсия на теплоходе с гидом-экскурсоводом
- Пледы
- Бар
Что не входит в цену
- Напитки можно приобрести в баре теплохода
Место начала и завершения?
Ул. Октябрьская, 6А
Когда и сколько длится?
Когда: Начало нового сезона — в мае 2026.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 196 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Замечательная поездка, отличный экскурсовод. Впечатление портили лишь участники объединения "Балтийское долголетие", которые бегали от борта к борту, делая селфи, фотографируя с разных ракурсов друг друга и проплываемый пейзаж, громко переговариваясь
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К
Очень благодарны за познавательную и увлекательную экскурсию! восхищены познанием истории канала, истории города, подачей экскурсионного материала, высоким уровнем подготовки самого экскурсовода.
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Н
Всё понравилось, гид умничка, было интересно, рекомендуем, комфортно было даже в непогоду
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И
Замечательная экскурсия. Отличный экскурсовод и теплоход. Рекомендую.
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А
Экскурсовод Анна очень интересно рассказывала, в танцующем лесу аромат сосен просто восхитителен)
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Л
Хорошо прокатились, корабль большой и нас не качало, все посмотрели.
Красиво, отлично!
Красиво, отлично!
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