Предлагаем вам совершить экскурсию ⛳ на комфортабельном теплоходе «Самбия» по Калининградскому морскому каналу. Во время путешествия вы сможете в полной мере насладиться морской романтикой и красотой открывающихся пейзажей, узнать историю 📖 необычного инженерного решения и строительства канала — уникального гидротехнического сооружения, который соединяет Калининград с Балтийским морем.

В течение четырехчасовой прогулки вам представится возможность увидеть сохранившиеся ещё с Ганзейских времён сооружения порта и современные терминалы с портовыми заводами мирового уровня, судостроительные предприятия, города и поселки вдоль канала. Часть маршрута пройдет водным путём, по которому царь Пётр I впервые прибыл в Кенигсберг 7 мая 1697г. Приятная обстановка, возможность пребывания на закрытой и открытых палубах, создадут атмосферу комфорта, а дополнит хорошее настроение комплимент в виде чаепития, который вам предложит наш экипаж. По мимо Морского канала на обратном пути вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Калининграда, такие как: Музей 🖼 мирового океана с его уникальными судами, остров 🏝️ Канта, Торговую биржу и Рыбную деревню, где мы и завершим нашу экскурсию.