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Калининград — Морской канал на теплоходе

4.3
24 отзыва
АкваВояж
АкваВояж – Гид из Калининграда
Калининград — город 🏙️, отделенный от России несколькими странами, но являющийся вторым по значимости центром Северо-Запада нашей страны.

По решению Потсдамской конференции 1945 года северная часть Восточной Пруссии была передана СССР.

С тех пор Кёнигсберг стал Калининградом.

Мы предлагаем вам совершить экскурсию ⛳ на комфортабельном теплоходе «Самбия» по Калининградскому морскому каналу, чтобы вы лично увидели простор и красоту бывшего Кёнигсберга.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Калининград — Морской канал на теплоходе
Калининград — Морской канал на теплоходе

Что вы увидите

  • комплекс "Рыбная деревня"
  • Кафедральный собор на острове Канта
  • мост Медовый
  • здание бывшей Кенигсбергской биржи
  • исторический флот Музея Мирового океана
  • двухъярусный мост
  • Калининградский морской порт
  • Калининградский морской канал
  • портовые терминалы компании "Содружество Соя"
  • портовые терминалы компании "Лукойл"
  • набережная города Светлый
Предлагаем вам совершить экскурсию ⛳ на комфортабельном теплоходе «Самбия» по Калининградскому морскому каналу. Во время путешествия вы сможете в полной мере насладиться морской романтикой и красотой открывающихся пейзажей, узнать историю 📖 необычного инженерного решения и строительства канала — уникального гидротехнического сооружения, который соединяет Калининград с Балтийским морем.
В течение четырехчасовой прогулки вам представится возможность увидеть сохранившиеся ещё с Ганзейских времён сооружения порта и современные терминалы с портовыми заводами мирового уровня, судостроительные предприятия, города и поселки вдоль канала. Часть маршрута пройдет водным путём, по которому царь Пётр I впервые прибыл в Кенигсберг 7 мая 1697г. Приятная обстановка, возможность пребывания на закрытой и открытых палубах, создадут атмосферу комфорта, а дополнит хорошее настроение комплимент в виде чаепития, который вам предложит наш экипаж. По мимо Морского канала на обратном пути вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Калининграда, такие как: Музей 🖼 мирового океана с его уникальными судами, остров 🏝️ Канта, Торговую биржу и Рыбную деревню, где мы и завершим нашу экскурсию.
Что входит
  • Экскурсия на теплоходе с гидом-экскурсоводом
  • Пледы
  • Бар
Что не входит
  • Напитки и закуски можно приобрести в баре теплохода
Начало и место завершения
🚩 Комплекс «Рыбная деревня», Октябрьская, 6
Калининград — Морской канал на теплоходе
Калининград — Морской канал на теплоходе
Калининград — Морской канал на теплоходе
Калининград — Морской канал на теплоходе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АкваВояж
АкваВояж
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24 отзыва оставили туристы

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