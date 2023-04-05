Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Город-крепость, город-сад, город-порт — эта экскурсия откроет для вас Калининград с разных сторон.
В группе до 40 человек вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями на автобусной экскурсии: увидите остров Канта, виллы Амалиенау, набережную Музея мирового океана. А после проплывете по Преголе на теплоходе «Самбия», любуясь городом с воды.
В группе до 40 человек вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями на автобусной экскурсии: увидите остров Канта, виллы Амалиенау, набережную Музея мирового океана. А после проплывете по Преголе на теплоходе «Самбия», любуясь городом с воды.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По городу на двухэтажном автобусе. Первая часть экскурсии пройдет на комфортабельном автобусе: вы посмотрите на памятники прусской и немецкой архитектуры, услышите самое интересное из истории Кёнигсберга-Калининграда со времён Средневековья до наших дней. По пути увидите:
- район оборонительных укреплений (Литовский Вал)
- площадь Победы
- проспект Мира
- набережную музея Мирового океана
- Калининградский торговый порт
Также мы сделаем 4 остановки с выходом в город и фотопаузами:
- у памятника борющимся зубрам
- в районе Амалиенау
- на острове Канта
- у Бранденбургских ворот, где мы посетим музей марципана
Прогулка на теплоходе «Самбия». Во второй части экскурсии вы переместитесь на борт трехпалубного судна и посмотрите на город с реки Преголи. Прогулка длится 45 минут. Вы увидите:
- Рыбную деревню
- Кафедральный собор
- здание биржи
- судна-экспонаты Музея мирового океана
- стадион «Калининград»
На теплоходе есть открытая и закрытая отапливаемая палубы, поэтому прогулка будет комфортной в любую погоду. А аудиогид на борту дополнит виды города справочной информацией.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на двухэтажном автобусе (2 часа 45 мин) в группе до 40 человек и теплоходе (45 мин)
- В автобусе группу сопровождает гид из нашей команды, на теплоходе будет работать аудиогид
- При группе больше 15 человек участникам бесплатно выдается радиооборудование
- Программа не предусматривает дополнительных расходов, кроме ваших личных
ежедневно в 09:50
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Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:50Экскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела 8377 экскурсий для 11894 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊Задать вопрос
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