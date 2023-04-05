По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе

Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии

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Город-крепость, город-сад, город-порт — эта экскурсия откроет для вас Калининград с разных сторон.

В группе до 40 человек вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями на автобусной экскурсии: увидите остров Канта, виллы Амалиенау, набережную Музея мирового океана. А после проплывете по Преголе на теплоходе «Самбия», любуясь городом с воды.
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По городу на двухэтажном автобусе. Первая часть экскурсии пройдет на комфортабельном автобусе: вы посмотрите на памятники прусской и немецкой архитектуры, услышите самое интересное из истории Кёнигсберга-Калининграда со времён Средневековья до наших дней. По пути увидите:

  • район оборонительных укреплений (Литовский Вал)
  • площадь Победы
  • проспект Мира
  • набережную музея Мирового океана
  • Калининградский торговый порт

Также мы сделаем 4 остановки с выходом в город и фотопаузами:

  • у памятника борющимся зубрам
  • в районе Амалиенау
  • на острове Канта
  • у Бранденбургских ворот, где мы посетим музей марципана

Прогулка на теплоходе «Самбия». Во второй части экскурсии вы переместитесь на борт трехпалубного судна и посмотрите на город с реки Преголи. Прогулка длится 45 минут. Вы увидите:

  • Рыбную деревню
  • Кафедральный собор
  • здание биржи
  • судна-экспонаты Музея мирового океана
  • стадион «Калининград»

На теплоходе есть открытая и закрытая отапливаемая палубы, поэтому прогулка будет комфортной в любую погоду. А аудиогид на борту дополнит виды города справочной информацией.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на двухэтажном автобусе (2 часа 45 мин) в группе до 40 человек и теплоходе (45 мин)
  • В автобусе группу сопровождает гид из нашей команды, на теплоходе будет работать аудиогид
  • При группе больше 15 человек участникам бесплатно выдается радиооборудование
  • Программа не предусматривает дополнительных расходов, кроме ваших личных

ежедневно в 09:50

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:50
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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