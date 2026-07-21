Город-крепость, город-сад, город-порт — эта экскурсия откроет для вас Калининград с разных сторон.
Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями на автобусной экскурсии: увидите остров Канта, виллы Амалиенау, набережную Музея мирового океана. А после проплывёте по Преголе на теплоходе «Самбия», любуясь городом с воды.
Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями на автобусной экскурсии: увидите остров Канта, виллы Амалиенау, набережную Музея мирового океана. А после проплывёте по Преголе на теплоходе «Самбия», любуясь городом с воды.
Описание
По городу на двухэтажном автобусе. Первая часть экскурсии пройдёт на комфортабельном автобусе: вы посмотрите на памятники прусской и немецкой архитектуры, услышите самое интересное из истории Кёнигсберга-Калининграда со времён Средневековья до наших дней. По пути увидите:
- район оборонительных укреплений (Литовский Вал)
- площадь Победы
- проспект Мира
- набережную музея Мирового океана
- Калининградский торговый порт
Также мы сделаем 4 остановки с выходом в город и фотопаузами:
- у памятника борющимся зубрам
- в районе Амалиенау
- на острове Канта
- у Бранденбургских ворот, где мы посетим музей марципана и будем дегустировать известную сладость
Прогулка на теплоходе «Самбия». Во второй части экскурсии вы переместитесь на борт трёхпалубного судна и посмотрите на город с реки Преголи. Прогулка длится 45 минут. Вы увидите:
- Рыбную деревню
- Кафедральный собор
- здание биржи
- судна-экспонаты Музея мирового океана
- стадион «Калининград»
На теплоходе есть открытая и закрытая отапливаемая палубы, поэтому прогулка будет комфортной в любую погоду.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на двухэтажном автобусе (2 часа 45 мин) и теплоходе (45 мин)
- Речная прогулка оплачивается отдельно: взрослый — 1200 ₽, дети 5-12 лет — 800 ₽, дети до 5 лет — бесплатно
- В автобусе группу сопровождает гид из нашей команды, на теплоходе будет работать аудиогид
- Окончание экскурсии — Рыбная деревня
ежедневно в 09:15, 09:30 и 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
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Стоимость
|Тариф
|Стоимость
|Пенсионеры
|800 ₽
|Дети до 5 лет
|800 ₽
|Стандартный билет
|800 ₽
|Дети до 12 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Профессора Баранова 34
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15, 09:30 и 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 71812 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасно организована обзорная экскурсия - даёт объёмное представление о городе, узнаешь ключевые факты о нем, после чего с легкостью ориентируешься и выстраиваешь уже собственные маршруты.
Двухэтажный автобус вполне комфортный, как и прогулочный кораблик Самбия.
Виды центра с воды стоят того, чтобы взять водную прогулку.
Двухэтажный автобус вполне комфортный, как и прогулочный кораблик Самбия.
Виды центра с воды стоят того, чтобы взять водную прогулку.
+1
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Очень хорошая экскурсия для тех кто в городе первый раз. Позволяет составить дальнейшую программу. Обязательно берите доп. прогулку на кораблике. Получаются отличные фото. Можно увидеть суда музея океана, если не планируете его посещать. Аудиогид на кораблике записан отличный)
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И
Всё хорошо организованно, трансфер до общего места сбора чётко по расписанию, небольшая заминка была там же, так как добирались трансфером две экскурсии в одном автобусе. Мы немного растерялись в месте
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В
Профессиональный гид рассказал множество неочевидных фактов о Калининграде, которые не найдешь в обычных путеводителях. Водная часть маршрута открыла потрясающие виды на Музей Мирового океана и старые портовые краны. Марципан оказался очень необычным на вкус, особенно его запеченная версия, которую нам предложили попробовать. В целом мне экскурсия понравилась.
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К
Экскурсия превзошла все ожидания, особенно впечатлил контраст между старыми немецкими виллами и современным обликом города. Прогулка на теплоходе позволила взглянуть на остров Канта с воды, что создает совершенно иное впечатление о масштабах собора. Дегустация марципана стала приятным бонусом, ведь это настоящий вкус Кенигсберга.
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Р
Экскурсия просто огонь! Всё было организовано так классно, что даже не успел устать. Транспорт удобный, ехать было одно удовольствие, а гид так увлекательно всё рассказывал, что хотелось слушать ещё и ещё. Прогулка на теплоходе тоже интересная, считаю это хорошим дополнением к основной экскурсии
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