Город-крепость, город-сад, город-порт — эта экскурсия откроет для вас Калининград с разных сторон. Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями на автобусной экскурсии: увидите остров Канта, виллы Амалиенау, набережную Музея мирового океана. А после проплывёте по Преголе на теплоходе «Самбия», любуясь городом с воды.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание

По городу на двухэтажном автобусе. Первая часть экскурсии пройдёт на комфортабельном автобусе: вы посмотрите на памятники прусской и немецкой архитектуры, услышите самое интересное из истории Кёнигсберга-Калининграда со времён Средневековья до наших дней. По пути увидите:

район оборонительных укреплений (Литовский Вал)

площадь Победы

проспект Мира

набережную музея Мирового океана

Калининградский торговый порт

Также мы сделаем 4 остановки с выходом в город и фотопаузами:

у памятника борющимся зубрам

в районе Амалиенау

на острове Канта

у Бранденбургских ворот, где мы посетим музей марципана и будем дегустировать известную сладость

Прогулка на теплоходе «Самбия». Во второй части экскурсии вы переместитесь на борт трёхпалубного судна и посмотрите на город с реки Преголи. Прогулка длится 45 минут. Вы увидите:

Рыбную деревню

Кафедральный собор

здание биржи

судна-экспонаты Музея мирового океана

стадион «Калининград»

На теплоходе есть открытая и закрытая отапливаемая палубы, поэтому прогулка будет комфортной в любую погоду.

Организационные детали