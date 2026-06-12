Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Погрузитесь в атмосферу Калининграда, посетив его знаковые места и изучив богатую историю города
Калининград приглашает вас в путешествие сквозь века. На экскурсии вы посетите остров Кнайпхоф, Кафедральный собор и Рыбную деревню. Увидите городские ворота и живописные районы Амалиенау и Мариенхоф. Узнаете о рыцарях Тевтонского ордена и первых переселенцах. Архитектура Восточной Пруссии и современные реалии региона раскроются перед вами в новом свете. Комфортабельный автомобиль и опытный гид сделают ваше путешествие незабываемым
Лучшее время для посещения Калининграда - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время город оживает, а туристов меньше, чем в пик сезона. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более прохладной. Зимой экскурсии проходят в более спокойной атмосфере, но стоит учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Остров Кнайпхоф
Кафедральный собор
Могила Канта
Рыбная деревня
Фридландские ворота
Бранденбургские ворота
Королевские ворота
Амалиенау
Мариенхоф
Описание экскурсии
«Визитные карточки» города
Вы проедете по главным улицам, площадям и набережным Калининграда и посетите его самые известные места: остров Кнайпхоф, Кафедральный собор, могилу Канта и стилизованную под старину Рыбную деревню. А также рассмотрите городские ворота со звучными названиями: Фридландские, Бранденбургские и Королевские. Заглянете в живописные немецкие районы Амалиенау и Мариенхоф и увидите виллы исчезнувшего города.
Прошлое и настоящее города К
Калининград — место со сложным и противоречивым прошлым. Вы раскроете историю его основания рыцарями Тевтонского ордена, проследите основные этапы формирования и развития и отыщете общие черты Кёнигсберга и Будапешта. А еще расшифруете особенности архитектуры Восточной Пруссии, узнаете о первых переселенцах в Калининградскую область после войны и о том, как и чем живет наш необычный регион сегодня.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Vitara
Экскурсию для вас проведу я или любой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2158 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде. Работаю гидом с 2010 года, и за это время побывала во всех уголках нашего замечательного региона. С радостью покажу вам его главные достопримечательности и читать дальшеуменьшить
тайные места.
Я работаю вместе с моими друзьями-гидами на протяжении многих лет. Наша задача — поделиться хорошим настроением с гостями города и доставить удовольствие от прогулок по его улицам, чтобы вам вновь захотелось вернуться в наш замечательный Калининград.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 169 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
Огромное спасибо прекрасному гиду за знакомство с прекрасным городом. Легко, с юмором, при этом познавательно и информативно
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Е
Екатерина
Отменилась экскурсия у другого гида и срочно пришлось искать замену. Нашли Лилию и не прогадали. Во-первых, она забирает прямо от отеля, что очень удобно. Во-вторых, Лилия родилась в Калининграде, работала читать дальшеуменьшить
библиотекарем, а теперь и гидом более 15 лет, что, несомненно, чувствуется в её речи. Три часа прошли на одном дыхании. Никакой лишней информации, все только самое интересное при том из разных эпох истории города. Для первого знакомства, я считаю, что эта экскурсия была идеальным вариантом. Однозначно рекомендуем!
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Василиса
Прекрасная экскурсия, экскурсовод Анастасия! Нам было комфортно даже с годовалым ребёнком, три часа пролетели быстро! Очень вдохновила любовь экскурсовода к городу - безупречные знания, такт, множество интереснейших исторических моментов, которые читать дальшеуменьшить
невозможно было бы где-то просто так прочитать. Удобно, что передвижения были на машине с остановками в значимых местах. С организатором Лилией мы были на связи два месяца, спасибо ей, что отвечала оперативно на все вопросы и спасибо за советы. Все очень понравилось, рекомендуем!
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С
Светлана
Всё хорошо, забрали нас во-время, провезли по интересным местам, хороший экскурсовод
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А
Анастасия
Нам с подругами очень понравилось! Маршрут был очень хорошо спланирован, мы смогли осмотреть большинство интересных мест, благодаря Лилии и её авто)))) благодаря Лилии, мы смогли влюбиться в Калининград! Спасибо большое!!!
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Т
Татьяна
Экскурсия по городу очень понравилась, спасибо Лилии за её профессионализм!
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