Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Калининград сквозь столетия

Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии

Лилия
Лилия – Гид из Калининграда
Калининград очарует вас живописной набережной, таинственным островом, древними воротами и словно застывшими во времени немецкими районами.

Я расскажу о важнейших событиях, из которых соткана история 📖 города, раскрою особенности местной архитектуры и поделюсь древними легендами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Калининград сквозь столетия
Калининград сквозь столетия

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Вы проедете по главным улицам, площадям и набережным Калининграда и посетите его самые известные места: остров 🏝️ Кнайпхоф, Кафедральный собор, могилу Канта и стилизованную под старину Рыбную деревню. А также рассмотрите городские ворота со звучными названиями: Фридландские, Бранденбургские и Королевские. Заглянете в живописные немецкие районы Амалиенау и Мариенхоф и увидите виллы исчезнувшего города.

Прошлое и настоящее города К
Калининград — место со сложным и противоречивым прошлым. Вы раскроете историю 📖 его основания рыцарями Тевтонского ордена, проследите основные этапы формирования и развития и отыщете общие черты Кёнигсберга и Будапешта. А еще расшифруете особенности архитектуры Восточной Пруссии, узнаете о первых переселенцах в Калининградскую область после войны и о том, как и чем живет наш необычный регион сегодня.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Suzuki Vitara.

Калининград сквозь столетия
Калининград сквозь столетия
Калининград сквозь столетия
Калининград сквозь столетия
Калининград сквозь столетия
Калининград сквозь столетия
Калининград сквозь столетия
Калининград сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лилия
Лилия
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лилия, я родилась и выросла в Калининграде. Работаю гидом более 15 лет, за это время побывала во всех уголках нашего замечательного региона. С радостью покажу его главные достопримечательности и тайные места.
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