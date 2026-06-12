Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Калининград сквозь столетия

Погрузитесь в атмосферу Калининграда, посетив его знаковые места и изучив богатую историю города
Калининград приглашает вас в путешествие сквозь века. На экскурсии вы посетите остров Кнайпхоф, Кафедральный собор и Рыбную деревню. Увидите городские ворота и живописные районы Амалиенау и Мариенхоф. Узнаете о рыцарях Тевтонского ордена и первых переселенцах. Архитектура Восточной Пруссии и современные реалии региона раскроются перед вами в новом свете. Комфортабельный автомобиль и опытный гид сделают ваше путешествие незабываемым
4.7
169 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📜 Исторические факты
  • 🌆 Живописные виды
  • 🗺️ Профессиональный гид

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Калининграда - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время город оживает, а туристов меньше, чем в пик сезона. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более прохладной. Зимой экскурсии проходят в более спокойной атмосфере, но стоит учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Калининград сквозь столетия
Калининград сквозь столетия
Калининград сквозь столетия

Что можно увидеть

  • Остров Кнайпхоф
  • Кафедральный собор
  • Могила Канта
  • Рыбная деревня
  • Фридландские ворота
  • Бранденбургские ворота
  • Королевские ворота
  • Амалиенау
  • Мариенхоф

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Вы проедете по главным улицам, площадям и набережным Калининграда и посетите его самые известные места: остров Кнайпхоф, Кафедральный собор, могилу Канта и стилизованную под старину Рыбную деревню. А также рассмотрите городские ворота со звучными названиями: Фридландские, Бранденбургские и Королевские. Заглянете в живописные немецкие районы Амалиенау и Мариенхоф и увидите виллы исчезнувшего города.

Прошлое и настоящее города К

Калининград — место со сложным и противоречивым прошлым. Вы раскроете историю его основания рыцарями Тевтонского ордена, проследите основные этапы формирования и развития и отыщете общие черты Кёнигсберга и Будапешта. А еще расшифруете особенности архитектуры Восточной Пруссии, узнаете о первых переселенцах в Калининградскую область после войны и о том, как и чем живет наш необычный регион сегодня.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Vitara
  • Экскурсию для вас проведу я или любой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2158 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде. Работаю гидом с 2010 года, и за это время побывала во всех уголках нашего замечательного региона. С радостью покажу вам его главные достопримечательности и
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тайные места. Я работаю вместе с моими друзьями-гидами на протяжении многих лет. Наша задача — поделиться хорошим настроением с гостями города и доставить удовольствие от прогулок по его улицам, чтобы вам вновь захотелось вернуться в наш замечательный Калининград.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 169 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Огромное спасибо прекрасному гиду за знакомство с прекрасным городом. Легко, с юмором, при этом познавательно и информативно
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Е
Отменилась экскурсия у другого гида и срочно пришлось искать замену. Нашли Лилию и не прогадали. Во-первых, она забирает прямо от отеля, что очень удобно. Во-вторых, Лилия родилась в Калининграде, работала
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библиотекарем, а теперь и гидом более 15 лет, что, несомненно, чувствуется в её речи. Три часа прошли на одном дыхании. Никакой лишней информации, все только самое интересное при том из разных эпох истории города. Для первого знакомства, я считаю, что эта экскурсия была идеальным вариантом. Однозначно рекомендуем!

Отменилась экскурсия у другого гида и срочно пришлось искать замену. Нашли Лилию и не прогадали. Во-первых,
Отменилась экскурсия у другого гида и срочно пришлось искать замену. Нашли Лилию и не прогадали. Во-первых,
Отменилась экскурсия у другого гида и срочно пришлось искать замену. Нашли Лилию и не прогадали. Во-первых,
Отменилась экскурсия у другого гида и срочно пришлось искать замену. Нашли Лилию и не прогадали. Во-первых,
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Василиса
Прекрасная экскурсия, экскурсовод Анастасия! Нам было комфортно даже с годовалым ребёнком, три часа пролетели быстро! Очень вдохновила любовь экскурсовода к городу - безупречные знания, такт, множество интереснейших исторических моментов, которые
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невозможно было бы где-то просто так прочитать. Удобно, что передвижения были на машине с остановками в значимых местах. С организатором Лилией мы были на связи два месяца, спасибо ей, что отвечала оперативно на все вопросы и спасибо за советы. Все очень понравилось, рекомендуем!

Прекрасная экскурсия, экскурсовод Анастасия! Нам было комфортно даже с годовалым ребёнком, три часа пролетели быстро! Очень
Прекрасная экскурсия, экскурсовод Анастасия! Нам было комфортно даже с годовалым ребёнком, три часа пролетели быстро! Очень
Прекрасная экскурсия, экскурсовод Анастасия! Нам было комфортно даже с годовалым ребёнком, три часа пролетели быстро! Очень
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С
Всё хорошо, забрали нас во-время, провезли по интересным местам, хороший экскурсовод
Всё хорошо, забрали нас во-время, провезли по интересным местам, хороший экскурсовод
Всё хорошо, забрали нас во-время, провезли по интересным местам, хороший экскурсовод
Всё хорошо, забрали нас во-время, провезли по интересным местам, хороший экскурсовод
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А
Нам с подругами очень понравилось! Маршрут был очень хорошо спланирован, мы смогли осмотреть большинство интересных мест, благодаря Лилии и её авто)))) благодаря Лилии, мы смогли влюбиться в Калининград! Спасибо большое!!!
Нам с подругами очень понравилось! Маршрут был очень хорошо спланирован, мы смогли осмотреть большинство интересных мест,
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Т
Экскурсия по городу очень понравилась, спасибо Лилии за её профессионализм!
Экскурсия по городу очень понравилась, спасибо Лилии за её профессионализм!
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Входит в следующие категории Калининграда

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