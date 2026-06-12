Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Калининград приглашает вас в путешествие сквозь века. На экскурсии вы посетите остров Кнайпхоф, Кафедральный собор и Рыбную деревню. Увидите городские ворота и живописные районы Амалиенау и Мариенхоф. Узнаете о рыцарях Тевтонского ордена и первых переселенцах. Архитектура Восточной Пруссии и современные реалии региона раскроются перед вами в новом свете. Комфортабельный автомобиль и опытный гид сделают ваше путешествие незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Калининграда - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время город оживает, а туристов меньше, чем в пик сезона. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более прохладной. Зимой экскурсии проходят в более спокойной атмосфере, но стоит учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны.

Сейчас август — это идеальное время.