Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Вы проедете по главным улицам, площадям и набережным Калининграда и посетите его самые известные места: остров 🏝️ Кнайпхоф, Кафедральный собор, могилу Канта и стилизованную под старину Рыбную деревню. А также рассмотрите городские ворота со звучными названиями: Фридландские, Бранденбургские и Королевские. Заглянете в живописные немецкие районы Амалиенау и Мариенхоф и увидите виллы исчезнувшего города.

Прошлое и настоящее города К

Калининград — место со сложным и противоречивым прошлым. Вы раскроете историю 📖 его основания рыцарями Тевтонского ордена, проследите основные этапы формирования и развития и отыщете общие черты Кёнигсберга и Будапешта. А еще расшифруете особенности архитектуры Восточной Пруссии, узнаете о первых переселенцах в Калининградскую область после войны и о том, как и чем живет наш необычный регион сегодня.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Suzuki Vitara.