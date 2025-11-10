Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в увлекательное путешествие по замкам Тевтонского ордена, сохранившимся на территории Калининградской области.



В ходе экскурсии вы не только прикоснётесь к настоящей древности, но и познакомитесь с местными деликатесами, которые можно увезти с собой в качестве сувенира. Для любителей фотографии будут рекомендованы лучшие виды и ракурсы. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Путешествие по замкам Тевтонского ордена Здесь, в сердце бывшей Восточной Пруссии, рыцари возвели крепости, которые стали символами власти и стратегическими опорными пунктами. Вы узнаете, какие тайны хранят их стены, услышите захватывающие легенды и увидите уникальные архитектурные памятники XIV-XVI веков. Мы поговорим о удивительной истории нашего региона, начиная с тех времён, когда здесь проживали языческие прусские племена. Мы познакомимся с тем наследием, которое оставил Тевтонский орден. Посетим те места, где бывал русский царь Петр I, вспомним о войнах, проходивших на территории Восточной Пруссии, в которых участвовало русское воинство. Замок Шаакен (пос. Некрасово Гурьевского района) Структура крепости Шаакен принципиально отличается от других крепостей Тевтонского ордена. Он пережил осады, войны и реформы, но до сих пор сохраняет свою уникальную атмосферу. Вы прогуляетесь вдоль древних стен, узнаете о средневековом быте рыцарей и посетите музей инквизиции. Мы посетим семейное предприятие «Шаакендорф», которое находится рядом с замком и производит сыры, шоколадные конфеты и марципан. Замок Вальдау (пос. Низовье Гурьевского района) Вальдау был важной стратегической крепостью. В разное время здесь находились резиденция магистров ордена, семинария и даже музей. Вы познакомитесь с его историей, посетите экспозицию, где представлены артефакты средневековой эпохи, и узнаете о современных реставрационных работах. В уютном кафе замка Вальдау можно насладиться разнообразными десертами, среди которых литовский торт «Шакотис», а если путешествие приходится на июнь-июль, продегустировать свежую спаржу. Замок Тапиау (г. Гвардейск) Замок Тапиау — один из наиболее сохранившихся замковых комплексов. Построенный в XIII веке, он служил резиденцией великих магистров и даже тюрьмой. Сейчас здесь ведутся реставрационные работы, но замок открыт для экскурсий, во время которых вы узнаете о его многовековой истории. Затем мы совершим прогулку по уютному Гвардейску, где сохранилась старинная немецкая архитектура. По завершении экскурсии по городу вас будет ждать обед в ресторане «Пруссия», где вам предложат блюда традиционной местной кухни и настойки, изготовленные по старинным рецептам.

Что можно увидеть на экскурсии? Замок Шаакен

Замок Вальдау

Замок Тапиау

Город Гвардейск

Кирха Тапиау

