Приглашаю вас в увлекательное путешествие по замкам Тевтонского ордена, сохранившимся на территории Калининградской области.
В ходе экскурсии вы не только прикоснётесь к настоящей древности, но и познакомитесь с местными деликатесами, которые можно увезти с собой в качестве сувенира. Для любителей фотографии будут рекомендованы лучшие виды и ракурсы.
В ходе экскурсии вы не только прикоснётесь к настоящей древности, но и познакомитесь с местными деликатесами, которые можно увезти с собой в качестве сувенира. Для любителей фотографии будут рекомендованы лучшие виды и ракурсы.
Описание экскурсииПутешествие по замкам Тевтонского ордена Здесь, в сердце бывшей Восточной Пруссии, рыцари возвели крепости, которые стали символами власти и стратегическими опорными пунктами. Вы узнаете, какие тайны хранят их стены, услышите захватывающие легенды и увидите уникальные архитектурные памятники XIV-XVI веков. Мы поговорим о удивительной истории нашего региона, начиная с тех времён, когда здесь проживали языческие прусские племена. Мы познакомимся с тем наследием, которое оставил Тевтонский орден. Посетим те места, где бывал русский царь Петр I, вспомним о войнах, проходивших на территории Восточной Пруссии, в которых участвовало русское воинство. Замок Шаакен (пос. Некрасово Гурьевского района) Структура крепости Шаакен принципиально отличается от других крепостей Тевтонского ордена. Он пережил осады, войны и реформы, но до сих пор сохраняет свою уникальную атмосферу. Вы прогуляетесь вдоль древних стен, узнаете о средневековом быте рыцарей и посетите музей инквизиции. Мы посетим семейное предприятие «Шаакендорф», которое находится рядом с замком и производит сыры, шоколадные конфеты и марципан. Замок Вальдау (пос. Низовье Гурьевского района) Вальдау был важной стратегической крепостью. В разное время здесь находились резиденция магистров ордена, семинария и даже музей. Вы познакомитесь с его историей, посетите экспозицию, где представлены артефакты средневековой эпохи, и узнаете о современных реставрационных работах. В уютном кафе замка Вальдау можно насладиться разнообразными десертами, среди которых литовский торт «Шакотис», а если путешествие приходится на июнь-июль, продегустировать свежую спаржу. Замок Тапиау (г. Гвардейск) Замок Тапиау — один из наиболее сохранившихся замковых комплексов. Построенный в XIII веке, он служил резиденцией великих магистров и даже тюрьмой. Сейчас здесь ведутся реставрационные работы, но замок открыт для экскурсий, во время которых вы узнаете о его многовековой истории. Затем мы совершим прогулку по уютному Гвардейску, где сохранилась старинная немецкая архитектура. По завершении экскурсии по городу вас будет ждать обед в ресторане «Пруссия», где вам предложат блюда традиционной местной кухни и настойки, изготовленные по старинным рецептам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Замок Вальдау
- Замок Тапиау
- Город Гвардейск
- Кирха Тапиау
- Музыкальные часы с механическими куклами
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Входные билеты в замок Шаакен (с экскурсией): взрослый - 400 руб/чел, детский - 300 руб/чел.
- Входные билеты в музей «Вальдавский замок»: взрослый - 200 руб/чел, пенсионный, студенческий - 150 руб/чел, детский - 100 руб/чел.
- Входные билеты в замок Тапиау (с экскурсией): полный - 600 руб/чел, льготный - 450 руб/чел.
- Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
10 ноя 2025
Весьма увлекательная экскурсия. Чувствуется, что Игорь обладает великолепными знаниями и, что не маловажно, - доводит до экскурсантов тему в доходчивой и необременительной форме.
Понравилось, что в плане вождения автомобиля аккуратен и
Понравилось, что в плане вождения автомобиля аккуратен и
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 3 чел.
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки, руины и интересные люди Калининградской области
Путешествие в Инстербург: замки, готические храмы и удивительные истории. Откройте для себя красоту Калининградской области в компании местных энтузиастов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
21 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.