Моя экскурсия — не просто знакомство с достопримечательностям города.
Это увлекательное мини-путешествие, где вы узнаете, что общего было у двух известных деятелей, отчего не задалось их первое знакомство и почему Гофман сбегал с лекций Канта. Я расскажу ещё много интересных фактов из жизни философа и юриста поневоле.
Это увлекательное мини-путешествие, где вы узнаете, что общего было у двух известных деятелей, отчего не задалось их первое знакомство и почему Гофман сбегал с лекций Канта. Я расскажу ещё много интересных фактов из жизни философа и юриста поневоле.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Мемориальную плиту на здании, где когда-то стоял дом философа Иммануила Канта.
- Бывший госпиталь Святого Георга, существовавший с 1329 по 1945 годы. О нём напоминают 2 остроконечные башни с фигурными шпилями, уцелевшие во время бомбардировок английской авиации в 1944 году.
- Бывшая кёнигсбергская торговая биржа — нынешний областной музей изобразительных искусств. Здесь организуют постоянные экспозиции, рассказывающие о Канте и Гофмане.
- Медовый и эстакадный мосты — последний построен на месте Зелёного моста.
- Остров Кнайпхоф — в наши дни остров Канта с кафедральным собором и памятным камнем, на месте где находился первый в Кёнигсберге университет.
- Памятный камень на Нижнем озере — здесь стоял когда-то дом, в котором родился Эрнст Теодор Амадей Гофман.
Вы узнаете:
- Что связывало 2 светил Кёнигсберга.
- Почему Гофман сбегал с лекций Канта.
- Как мировоззрение философа отразилось на творчестве великого писателя.
- Какие тайны и интересные истории о Кёнигсберге хранит здание бывшей торговой биржи.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Все локации по маршруту мы осматриваем снаружи.
в субботу в 10:00, 14:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея изобразительных искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Калининграде
Изучение истории города увлекало меня с первых дней знакомства с Калининградом. Приехав погостить, я решила, что вернусь обязательно и останусь здесь жить. Работа в музее помогает мне больше узнавать оЗадать вопрос
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