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Моя экскурсия — не просто знакомство с достопримечательностям города.



Это увлекательное мини-путешествие, где вы узнаете, что общего было у двух известных деятелей, отчего не задалось их первое знакомство и почему Гофман сбегал с лекций Канта. Я расскажу ещё много интересных фактов из жизни философа и юриста поневоле.