Кант и Гофман: два гения Кёнигсберга (в мини-группе)

Узнать, что связывало знаменитого учителя и непонятого гения-ученика
Моя экскурсия — не просто знакомство с достопримечательностям города.

Это увлекательное мини-путешествие, где вы узнаете, что общего было у двух известных деятелей, отчего не задалось их первое знакомство и почему Гофман сбегал с лекций Канта. Я расскажу ещё много интересных фактов из жизни философа и юриста поневоле.
Кант и Гофман: два гения Кёнигсберга (в мини-группе)
Кант и Гофман: два гения Кёнигсберга (в мини-группе)
Кант и Гофман: два гения Кёнигсберга (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Мемориальную плиту на здании, где когда-то стоял дом философа Иммануила Канта.
  • Бывший госпиталь Святого Георга, существовавший с 1329 по 1945 годы. О нём напоминают 2 остроконечные башни с фигурными шпилями, уцелевшие во время бомбардировок английской авиации в 1944 году.
  • Бывшая кёнигсбергская торговая биржа — нынешний областной музей изобразительных искусств. Здесь организуют постоянные экспозиции, рассказывающие о Канте и Гофмане.
  • Медовый и эстакадный мосты — последний построен на месте Зелёного моста.
  • Остров Кнайпхоф — в наши дни остров Канта с кафедральным собором и памятным камнем, на месте где находился первый в Кёнигсберге университет.
  • Памятный камень на Нижнем озере — здесь стоял когда-то дом, в котором родился Эрнст Теодор Амадей Гофман.

Вы узнаете:

  • Что связывало 2 светил Кёнигсберга.
  • Почему Гофман сбегал с лекций Канта.
  • Как мировоззрение философа отразилось на творчестве великого писателя.
  • Какие тайны и интересные истории о Кёнигсберге хранит здание бывшей торговой биржи.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
  • Все локации по маршруту мы осматриваем снаружи.

в субботу в 10:00, 14:00 и 17:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея изобразительных искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеОстров КантаПопулярные местаПрирода и пейзажиДля студентов

Похожие экскурсии из Калининграда

Кёнигсберг. История трёх городов
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
57 отзывов
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 067 за человека
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
15 июня в 10:30
17 июня в 14:00
6 800 за всё до 11 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
ХорошоТам