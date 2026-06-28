Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная для прогулок по городу. В это время можно насладиться теплым климатом и зелеными парками. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к более холодной погоде и осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Остров Канта
Кафедральный собор
Рыбная деревня
Историко-художественный музей
Описание экскурсии
Перенестись в мир немецкого сказочника
Поющие змейки и говорящие кофейники, пропавшее зеркальное отражение и жизнь привидений — всё это кажется невероятным, но только не в старом Кёнигсберге, где жил и творил немецкий сказочник Э. Т. А. Гофман. На прогулке вы посмеётесь над проделками юного литератора, узнаете о его первой… и второй любви. Отыщете следы гномов и фей и наберётесь житейской мудрости у знаменитого кота Мурра. Кроме того, вы узнаете, какое место в жизни кёнигсбержцев занимали книги, и удивитесь, как романтический полёт и бюргерское благополучие шли рука об руку в укладе старинного города.
Кёнигсберг Гофмана: по следам писателя
Я проведу вас маршрутом, которым не раз прогуливался сам сказочник. Вы пройдёте по острову Канта, где некогда располагался университет Альбертина, рассмотрите Кафедральный собор и интересные уголки Рыбной деревни. Отыщете место, где стоял дом писателя, и заглянете в историко-художественный музей, в котором хранятся удивительные экспонаты 19 века. А я помогу вам разобраться, какое место Кёнигсберг оставил в сердце и творчестве Гофмана, и найти отражение города на страницах произведений великого романтика.
Кому подойдет экскурсия
Взрослым и маленьким любителям сказок Гофмана, а также всем, кто хочет открыть неизведанные грани Калининграда.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 11 лет, но может быть адаптирована и для более юных участников
Экскурсию можно также провести для школьного класса 15-30 человек: при этом заинтересованность участников будет большим подспорьем гиду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Шкиперская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 3069 туристов
Лицензированный гид-переводчик, в прошлом работал в Музее Мирового океана, автор литературной экскурсии по творчеству Э. Т. А. Гофмана. Аккредитованный гид-переводчик при Правительстве Калининградской области. Тема увлекла после погружения в творчество писателя-сказочника. Нахожусь в поиске ореха Кракатука и всего загадочного и необъяснимого в городе, а также рассказываю об Иммануиле Канте, лекции которого юный Гофман пропускал.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 179 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
мне очень понравилась экскурсия! Узнали много невероятных фактов и с юмором😄
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Т
Татьяна
Во время нашей поездки в Калининград искали не стандартную обзорную экскурсию, а что-то необычное. Сказочный Кёнигсберг сразу привлёк внимание. В выбранный день был очень сильный дождь, и мы переживали что читать дальшеуменьшить
встреча не состоится. Спасибо большое Виктору, что согласился провести нам экскурсию в такую погоду! В итоге, и дождь кончился, и погуляли отлично! Очень яркая и позитивная экскурсия! От души советую всем! Мы были с подростком 13 лет. Очень сложный возраст, чтобы можно было увлечь экскурсией. Виктор нашёл и правильный шутливый тон, и тактично смог увлечь нашего сына. Нам, взрослым, тоже очень понравилось. Интересная передача фактов, связанных между собой лёгким юмором и цитатами. Время пролетело незаметно! Виктор, огромное спасибо от нашей семьи!!!
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Наталья
Прекрасная сказочная экскурсия! с большим чувством юмора и любовью к Гофману и истории в целом! необычные детали и факты. Спасибо, Виктор! 🔥
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Е
Елена
Это была наша вторая экскурсия по городу. Некоторые моменты повторялись, что было полезно для запоминания. Остановка на стояке на месте снесенного дома Советов немного смазала для меня общее впечатление. Нам не хватило визуализации Гофмана (как вариант иллюстрации из книг). Но экскурсия прекрасно предварила посещение выставки Гофманиады в музее изобразительных искусств. Кстати, книга Ольги Дмитриевой биография Гофмана также прекрасно дополнила экскурсию.
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Д
Динара
Потрясающая экскурсия, спасибо большое!
Виктор
Ответ организатора:
Очень приятно было провести экскурсию для вашей славной команды🎩
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В
Виктория
Виктор и его экскурсия - великолепны, всем участникам очень понравилось! Жаль, что не получилось съездить с Виктором на другие его экскурсии. Бронируйте заранее 😉
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