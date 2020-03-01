Индивидуальные экскурсии в Калининграде

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана

Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя

Виктор
Задать вопрос
Виктор – ваш гид
Кто-то считает, что фей и гномов не существует: только вот в Калининграде они живут и здравствуют с тех самых пор, как в городе начал творить знаменитый сказочник Гофман.

Приглашаю вас совершить литературное путешествие по старинным переулкам, рассмотреть необычные детали Кенигсберга и вместе отыскать подсказки, спрятанные писателем на страницах сказок.
От 5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у гостиницы «Шкиперская»
Забронировать экскурсию
Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана
Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана

Что вас ожидает

По следам загадочного сказочника
Поющие змейки и говорящие кофейники, пропавшее зеркальное отражение и непростая жизнь привидений — всё это кажется невероятным, но только не в старом Кёнигсберге, где жил и творил немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман. На прогулке вы прикоснетесь к его источникам вдохновения, посмеетесь над проделками юного литератора, узнаете о его первой… и второй любви. Отыщете следы гномов и фей и наберётесь житейской мудрости у знаменитого кота Мура. Цитаты из произведений Гофмана станут нашими маяками в мире фантазий писателя. Кроме того, вы узнаете, какое место в жизни кёнигсбержцев занимали книги, и удивитесь, как романтический полёт и бюргерское благополучие шли рука об руку в укладе старинного города.

Кенигсберг Гофмана: в жизни и на страницах книг
Я проведу вас маршрутом, которым не раз прогуливался сам сказочник. Вы пройдете по острову Канта, где некогда располагался университет Альбертина, рассмотрите Кафедральный собор и интересные уголки Рыбной деревни. Отыщете место, где стоял дом писателя, и заглянете в историко-художественный музей, в котором хранятся удивительные экспонаты 19 века. А я помогу вам разобраться, какое место Кенигсберг оставил в сердце и творчестве Гофмана, и найти отражение города на страницах произведений великого романтика.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и маленьким любителям сказок Гофмана, а также всем, кто хочет открыть неизведанные грани Калининграда.

Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана
Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана
Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана
Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана
Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана
Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана
Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у гостиницы «Шкиперская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виктор
Виктор
Сертифицированный гид, сотрудник Музея Мирового океана, автор литературной экскурсии по творчеству Э.Т. А. Гофмана. Тема увлекла после погружения в творчество писателя-сказочника. Нахожусь в поиске ореха Кракатука и всего загадочного и необъяснимого в городе, а таже рассказываю об Иммануиле Канте, лекции которого юный Гофман пропускал.
Напишите мне

Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Куршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900 ₽
5865 за экскурсию
6 часов
252 отзыва
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Сказки старого КалининградаСказки старого КалининградаСказки старого Калининграда
2080 за экскурсию
2.5 часа
63 отзыва
Узнать о кошачьих тропах города, открыть их секреты и понять, каким был Кёнигсберг в средние века
Коты — это главные хранители тайн Калининграда, города, в котором интересное не сразу бросается в глаза из-за былых разрушений. Я поделюсь с вами увлекательными фактами о Кёнигсберге: о его «кошачьих местах» и их истории, о судьбе города и его древних локациях; дам ключи, которые помогут вам самостоятельно изучить Калининград и его окрестности. Приведу к тайным местам, где нужно обязательно загадать желание, а после мы побываем там, где когда-то жил Гофман — мистик, фантаст и художник. Моя экскурсия откроет новые грани одного из самых необычных городов России.
Амалиенау — атмосфера старого КёнигсбергаАмалиенау — атмосфера старого КёнигсбергаАмалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
2080 за экскурсию
2 часа
179 отзывов
Прогуляться среди живописных немецких вилл, погружаясь в историю и жизнь города начала ХХ века
Приглашаю вас на променад по маршруту, вдохновленному немецкой историей и духом старого Кенигсберга. На авторской прогулке вы прикоснетесь к прошлому и настоящему знаменитого района Амалиенау, услышите истории его жителей и легенды его мощеных улочек. Я открою секреты, которые хранят красивейшие виллы работы Фридриха Хайманна, проведу вас тропами королевы Луизы, расскажу о традициях и любимых лакомствах кенигсбержцев. Вы увидите совершенно особенный Кенигсберг — уютный и цветущий, наполненный ароматами жасмина и марципана.
Куршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебства
скидка20%
5700 ₽
4560 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
5000 за экскурсию
5 часов
48 отзывов
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, посетите замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь к водной глади озера Чайка.
Солнечный Янтарный и курортный СветлогорскСолнечный Янтарный и курортный СветлогорскСолнечный Янтарный и курортный Светлогорск
От 3500 за экскурсию
6 часов
8 отзывов
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Вековые деревья, огромные пляжи, уютные улочки и сияющие кусочки задеревеневшей смолы — таким будет ваше путешествие в Янтарный и Светлогорск. Вы услышите о янтарном промысле на приисках и в Музее янтаря, полюбуетесь морем с высоты, а после насладитесь атмосферой курортного города и сделаете отличные снимки у довоенных домов.

Выбирайте и другие экскурсии в Калининграде

Музеи и искусствоКрыши и панорамыЯнтарныйОбзорныеФортыЗа городомКафедральный соборКуршская косаНа автобусеЗамкиИндивидуальныеСоветскГрупповыеИстория и архитектураГастрономическиеНеобычные маршрутыКвестыФотосессииСветлогорскАмалиенауЗеленоградскМузей янтаряЧерняховскВсеРечные прогулкиМастер-классыНа автомобилеИндивидуальныеДля детейВ другой городБалтийскНеманСо скидкойПешком