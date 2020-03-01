Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Что вас ожидает

По следам загадочного сказочника

Поющие змейки и говорящие кофейники, пропавшее зеркальное отражение и непростая жизнь привидений — всё это кажется невероятным, но только не в старом Кёнигсберге, где жил и творил немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман. На прогулке вы прикоснетесь к его источникам вдохновения, посмеетесь над проделками юного литератора, узнаете о его первой… и второй любви. Отыщете следы гномов и фей и наберётесь житейской мудрости у знаменитого кота Мура. Цитаты из произведений Гофмана станут нашими маяками в мире фантазий писателя. Кроме того, вы узнаете, какое место в жизни кёнигсбержцев занимали книги, и удивитесь, как романтический полёт и бюргерское благополучие шли рука об руку в укладе старинного города.

Кенигсберг Гофмана: в жизни и на страницах книг

Я проведу вас маршрутом, которым не раз прогуливался сам сказочник. Вы пройдете по острову Канта, где некогда располагался университет Альбертина, рассмотрите Кафедральный собор и интересные уголки Рыбной деревни. Отыщете место, где стоял дом писателя, и заглянете в историко-художественный музей, в котором хранятся удивительные экспонаты 19 века. А я помогу вам разобраться, какое место Кенигсберг оставил в сердце и творчестве Гофмана, и найти отражение города на страницах произведений великого романтика.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и маленьким любителям сказок Гофмана, а также всем, кто хочет открыть неизведанные грани Калининграда.