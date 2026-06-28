Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная для прогулок по городу. В это время можно насладиться теплым климатом и зелеными парками. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к более холодной погоде и осадкам.

В Калининграде оживают сказки Гофмана: здесь феи и гномы живут с тех пор, как знаменитый писатель начал творить свои истории.Литературное путешествие по старинным переулкам города позволит вам рассмотреть необычные детали

Кенигсберга и найти подсказки, спрятанные на страницах его сказок. Узнайте о жизни и творчестве Гофмана, его любви и проделках, а также о том, как книги занимали важное место в жизни кёнигсбержцев. Прогулка по острову Канта, Кафедральному собору и Рыбной деревне откроет вам неизведанные грани Калининграда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Перенестись в мир немецкого сказочника

Поющие змейки и говорящие кофейники, пропавшее зеркальное отражение и жизнь привидений — всё это кажется невероятным, но только не в старом Кёнигсберге, где жил и творил немецкий сказочник Э. Т. А. Гофман. На прогулке вы посмеётесь над проделками юного литератора, узнаете о его первой… и второй любви. Отыщете следы гномов и фей и наберётесь житейской мудрости у знаменитого кота Мурра. Кроме того, вы узнаете, какое место в жизни кёнигсбержцев занимали книги, и удивитесь, как романтический полёт и бюргерское благополучие шли рука об руку в укладе старинного города.

Кёнигсберг Гофмана: по следам писателя

Я проведу вас маршрутом, которым не раз прогуливался сам сказочник. Вы пройдёте по острову Канта, где некогда располагался университет Альбертина, рассмотрите Кафедральный собор и интересные уголки Рыбной деревни. Отыщете место, где стоял дом писателя, и заглянете в историко-художественный музей, в котором хранятся удивительные экспонаты 19 века. А я помогу вам разобраться, какое место Кёнигсберг оставил в сердце и творчестве Гофмана, и найти отражение города на страницах произведений великого романтика.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и маленьким любителям сказок Гофмана, а также всем, кто хочет открыть неизведанные грани Калининграда.

Организационные детали