Что вас ждет Вы сможете посетить самый уютный форт из всей цепи фортов Пруссии. На экскурсии Вы узнаете как строились форты, как проходила в них жизнь, погрузитесь в историю Восточной Пруссии, особенно в ее военный аспект. Поймете, почему сеть фортов считалась абсолютно непробиваемой и называлась «Спальная перина Кенигсберга». Вы узнаете, сколько можно прожить в военном форте без связи и поддержки из внешнего мира и наполнитесь сильным духом краснокирпичной Пруссии. Внутри оборонительного укрепления экскурсию проводит сотрудник форта. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер, • сопровождение гида до форта и обратно. Туристы оплачивают самостоятельно:

экскурсия и билет на 11 форт — 370 руб. /чел.