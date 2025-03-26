Вы сможете посетить самый уютный форт из всей цепи фортов Пруссии.
На экскурсии Вы узнаете как строились форты, как проходила в них жизнь, погрузитесь в историю Восточной Пруссии.
Я расскажу, почему сеть фортов считалась абсолютно непробиваемой и сколько можно прожить в военном форте без связи и поддержки из внешнего мира.
На экскурсии Вы узнаете как строились форты, как проходила в них жизнь, погрузитесь в историю Восточной Пруссии.
Я расскажу, почему сеть фортов считалась абсолютно непробиваемой и сколько можно прожить в военном форте без связи и поддержки из внешнего мира.
Описание экскурсии
Что вас ждет Вы сможете посетить самый уютный форт из всей цепи фортов Пруссии. На экскурсии Вы узнаете как строились форты, как проходила в них жизнь, погрузитесь в историю Восточной Пруссии, особенно в ее военный аспект. Поймете, почему сеть фортов считалась абсолютно непробиваемой и называлась «Спальная перина Кенигсберга». Вы узнаете, сколько можно прожить в военном форте без связи и поддержки из внешнего мира и наполнитесь сильным духом краснокирпичной Пруссии. Внутри оборонительного укрепления экскурсию проводит сотрудник форта. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • сопровождение гида до форта и обратно. Туристы оплачивают самостоятельно:
экскурсия и билет на 11 форт — 370 руб. /чел.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер,
- Сопровождение гида до форта и обратно.
Что не входит в цену
- Экскурсия и билет на 11 форт - 370руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Завершение: Я доставлю вас по любому адресу Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Вам был полезен этот отзыв?
И
Вам был полезен этот отзыв?
И
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия была заявлена как индивидуальная, но это совершенно не так. В данном случае гид выполняет роль водителя, который довозит до форта 11, ждёт там пока туристы за дополнительную плату ходят группой с местным экскурсоводом, а потом отвозит в город. И совершенно не понятно за что нужно платить 4 500. Такси туда-обратно обойдётся раз в 5 дешевле.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия была заявлена как индивидуальная, но это совершенно не так. В данном случае гид выполняет роль водителя, который довозит до форта 11, ждёт там пока туристы за дополнительную плату ходят группой с местным экскурсоводом, а потом отвозит в город. И совершенно не понятно за что нужно платить 4 500. Такси туда-обратно обойдётся раз в 5 дешевле.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Краснокирпичная Пруссия: форт 11 «Денхофф»»
Групповая
до 25 чел.
Мистика ночного форта №1 «Штайн»
Исследовать таинственный форт Кёнигсберга после заката с профессиональным гидом
Начало: Около форта №1 «Штайн»
Расписание: ежедневно в 22:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 22:00
2400 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Форт №11 «Дёнхофф» и музей находок Кёнигсберга
Увлекательное путешествие в мир истории и фортификации. Исследуйте форт «Дёнхофф» и трогайте артефакты Кёнигсберга своими руками
Начало: У форта №11
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
11 авг в 19:00
12 авг в 19:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 22:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 22:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Стражи Кёнигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
11 900 ₽ за экскурсию