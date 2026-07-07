Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Куршская коса — тонкая песчаная полоска суши, разделяющая Балтийское море и Куршский залив.



Вы узнаете историю ее образования, познакомитесь с местным животным и растительным миром, прогуляетесь по сосновым и лиственным лесам. А еще, полюбуетесь белоснежными дюнами и бескрайними морскими просторами. 5 147 отзывов

Евгений Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 147 отзывов 7 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Из Калининграда мы отправимся в сердце Куршской косы — удивительного заповедника, который человек и природа веками создавали бок о бок. Мы проедем по знаменитым уголкам косы, которые сформировали уникальный облик и экосистему заповедника. Вы прогуляетесь по красивым местам в компании местного жителя, который не будет обременять вас лишней информацией, а проведет по неизведанным местам и будет вместе с вами наслаждаться потрясающими видами. Экскурсия разработана для тех, кто живет в большом городе и хочет сбросить накопившийся негатив, отключить голову и включить тело. Для туристов, которые уже везде были, все видели и забыли, что значит удивляться. Важная информация: За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.

Ежедневно по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? На Куршской косе:

Балтийское море

Куршский залив

Высота Мюллера

Озеро Чайка

Танцующий лес

Высота Эфа

Озеро Лебедь

Орнитологическая станция «Фрингилла»

По желанию, по пути из Калининграда можем скорректировать маршрут: Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Экологический сбор на Куршскую косу: 300 руб. /чел. + 450 руб. /авто

Обед

Входные билеты в музеи (по желанию) Место начала и завершения? По договоренности с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.