Куршская коса - уникальная экосистема, уголок заповедной природы

Куршская коса — уникальная экосистема, уголок заповедной природы.

Мы с вами посетим самые интересные и менее туристические места косы, прогуляемся по заповеднику.

Местный сопровождающий не будет мешать вам наслаждаться умиротворяющей атмосферой, а только лишь отведет вас туда, где вас ждут лучшие виды.
Куршская коса за один день
Куршская коса за один день
Куршская коса за один день
Куршская коса за один день
Куршская коса за один день

Что вы увидите 🤩

  • Королевский бор
  • Визит-центр «Музейный комплекс»
  • Орнитологическая станция «Фрингилла»
  • Высота Мюллера
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Озеро Лебедь
  • Балтийское море
Об экскурсии
Из Калининграда мы отправимся в сердце Куршской косы — удивительного заповедника, который человек и природа веками создавали бок о бок. Мы проедем по знаменитым уголкам косы, которые сформировали уникальный облик и экосистему заповедника.
Вы прогуляетесь по красивым местам в компании местного жителя, который не будет обременять вас лишней информацией, а проведет по неизведанным местам и будет вместе с вами наслаждаться потрясающими видами.
Экскурсия разработана для тех, кто живет в большом городе и хочет сбросить накопившийся негатив, отключить голову и включить тело. Для туристов, которые уже везде были, все видели и забыли, что значит удивляться.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Куршская коса экскурсия
7 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экологический сбор при въезде на Куршскую косу
Что не входит
  • Стоимость посещения музеев
Где начинаем и завершаем
Начало: Место встречи по договоренности с гидом.
Завершение: Место окончания по договоренности с гидом.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно по договоренности

Евгений М.
Евгений М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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