Куршская коса — тонкая песчаная полоска суши, разделяющая Балтийское море и Куршский залив.
Вы узнаете историю ее образования, познакомитесь с местным животным и растительным миром, прогуляетесь по сосновым и лиственным лесам. А еще, полюбуетесь белоснежными дюнами и бескрайними морскими просторами.
Вы узнаете историю ее образования, познакомитесь с местным животным и растительным миром, прогуляетесь по сосновым и лиственным лесам. А еще, полюбуетесь белоснежными дюнами и бескрайними морскими просторами.
Описание экскурсииИз Калининграда мы отправимся в сердце Куршской косы — удивительного заповедника, который человек и природа веками создавали бок о бок. Мы проедем по знаменитым уголкам косы, которые сформировали уникальный облик и экосистему заповедника. Вы прогуляетесь по красивым местам в компании местного жителя, который не будет обременять вас лишней информацией, а проведет по неизведанным местам и будет вместе с вами наслаждаться потрясающими видами. Экскурсия разработана для тех, кто живет в большом городе и хочет сбросить накопившийся негатив, отключить голову и включить тело. Для туристов, которые уже везде были, все видели и забыли, что значит удивляться. Важная информация: За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На Куршской косе:
- Балтийское море
- Куршский залив
- Высота Мюллера
- Озеро Чайка
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Озеро Лебедь
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
- По желанию, по пути из Калининграда можем скорректировать маршрут:
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экологический сбор на Куршскую косу: 300 руб. /чел. + 450 руб. /авто
- Обед
- Входные билеты в музеи (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 147 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Это было замечательное путешествие, которое подарило массу приятных впечатлений и ощущение полной гармонии!
Индивидуальная экскурсия позволила насладиться каждым моментом в комфортном ритме, без спешки.
Куршская коса поразила своей уникальной природой. Высота Эфа
Индивидуальная экскурсия позволила насладиться каждым моментом в комфортном ритме, без спешки.
Куршская коса поразила своей уникальной природой. Высота Эфа
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И
Великолепная экскурсия, проведённая Евгением, останется в памяти на всю жизнь! Время пролетело незаметно, очень информативно и интересно. Спасибо большое, хочется пожелать Евгению побольше клиентов, процветания в карьере, потому что лучшего гида на сегодняшний день мы не встретили!
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У
Отличная экскурсия, доехали на комфортном автомобиле, шли в своем темпе и по своему маршруту. Евгений учел пожелания, рассказал много интересных фактов, без лишней информации, ответил на все вопросы. Экскурсией остались довольны, море впечатлений от вида Балтики.
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Г
Подъехал подъезду дома точно к назначенному времени, доставил назад после окончания экскурсии. Всю экскурсию провел великолепно! Мы с женой остались довольны…
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Е
Спасибо Евгению за прекрасную экскурсию!! Остались только положительные эмоции от поездки. Останавливались на всех интересных локациях и проводили столько времени, сколько хотели. Евгений рассказывал очень интересные факты и отвечал на все наши вопросы. Так же совершили несколько внеэкскурсионных остановок.
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Е
Отличная поездка и экскурсия получилась. Масса удовольствия и шикарные виды Куршской косы
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