После знакомства с Кантом и марципаном, отправляйтесь на экскурсию по ретроавтомобилям в Калининграде. В стенах довоенного здания вас ждёт уникальная экспозиция. Увидите мотоциклы, мотороллеры и автомобили, узнаете о Hanomag и автомобиле «Победа». Откроете связь Кёнигсберга и Ленинграда, а также роль женщин в автоиндустрии. Это не просто выставка, а настоящее путешествие в историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия проходит в помещении, поэтому идеальна в холодные месяцы: с ноября по март. В это время можно насладиться уютной атмосферой без суеты. Весной и осенью, с апреля по октябрь, также комфортно, но возможны небольшие очереди. Летом, с июня по август, особенно приятно, но стоит учесть повышенную загруженность.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.