После знакомства с Кантом и марципаном, отправляйтесь на экскурсию по ретроавтомобилям в Калининграде. В стенах довоенного здания вас ждёт уникальная экспозиция. Увидите мотоциклы, мотороллеры и автомобили, узнаете о Hanomag и автомобиле «Победа». Откроете связь Кёнигсберга и Ленинграда, а также роль женщин в автоиндустрии. Это не просто выставка, а настоящее путешествие в историю
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия проходит в помещении, поэтому идеальна в холодные месяцы: с ноября по март. В это время можно насладиться уютной атмосферой без суеты. Весной и осенью, с апреля по октябрь, также комфортно, но возможны небольшие очереди. Летом, с июня по август, особенно приятно, но стоит учесть повышенную загруженность.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мотоциклы «Ява»
- Мотоциклы «Иж»
- Мотоциклы «Ковровец»
- Мотороллеры «Вятка»
- Автомобили Дороги жизни
Описание экскурсии
Вы увидите мотоциклы «Ява», «Иж», «Ковровец» и мотороллеры «Вятка», ретроавтомобили, а также диорамы, посвящённые автомобилям Дороги жизни и боевым машинам Афганской войны.
Вы узнаете:
- Что такое Hanomag и почему в 1939 году этой компании запретили выпускать легковые автомобили
- Почему автомобиль «Победа» назван не в честь Победы в Великой Отечественной войне
- Какую роль сыграл Бродский в создании автомобиля «Победа»
- Каким был первый в мире автомобиль, а каким — первый российский и советский
- Что женщины придумали в автомобилях и какую роль сыграли в появлении машин на дорогах мира
- Почему «Мерседес» назван женским именем
- Как и чем были связаны Кёнигсберг и Ленинград в 30-е годы
- Какую роль сыграла католическая церковь в создании мотороллера
- Как Твардовский нашёл картины Ловиса Коринта в Тапиау и при чём здесь ГАЗ-67
Организационные детали
- Возле экспозиционного пространства большая бесплатная стоянка для автомобилей
- Ориентируемся на возраст путешественников и для детской аудитории выбираем более короткий фильм (5 минут)
- Экскурсию для вас проведу я, иногда меня подменяет супруга
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Озёрная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 89 туристов
Я коренной калининградец: родился здесь и помню, как выглядел город и машины в нём в уже далёкие 70-е. В нашем экспозиционном пространстве я расскажу вам об автомобиле и его рождении.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Фотографии от путешественников
М
Мария
21 окт 2025
Прекрасная экскурсия!
Гораздо интереснее, чем ожидали!
Рекомендую!
Гораздо интереснее, чем ожидали!
Рекомендую!
Марина
6 окт 2025
Очень интересные истории про автомобили и мотоциклы, что находятся в помещении. Узнали много чего нового. Посоветовал интересные книги.
Ирина
30 сен 2025
Спасибо огромное Артуру!!! У нас получилась индивидуальная экскурсия. Все отлично, интересно. Желаю Вам процветания, побольше посетителей!!!! И побольше помещение приобрести и экспонатов. 🤗💕
о
ольга
24 сен 2025
Бик зур рэхмэт за такую познавательную экскурсию
И
Ирина
16 сен 2025
Отличная экскурсия. Любимый увлекается автомобилями и эта экскурсия была как сюрприз. Мы остались очень довольны. Узнали много новой информации как об автомобилях, так и о городе. Артур очень интересно рассказывает, можно потрогать, в каких-то авто посидеть. Есть насколько фильмов к просмотру. Мы остались очень довольны. Большая благодарность Артуру, что согласился на личную просьбу.
К
Кортикова
9 сен 2025
Огромное спасибо за столь глубокое погружение в историю и мир ретро автомобилей через призму времени. Еще не удавалось получить столько информации в доступной и интересной форме. Рекомендую всем любителям истории автомира!
Сразу видно, что экскурсовод Артур очень любит свое дело, оттого интерес на всем протяжении экскурсии не угасает. 🙂
Сразу видно, что экскурсовод Артур очень любит свое дело, оттого интерес на всем протяжении экскурсии не угасает. 🙂
Е
Екатерина
7 сен 2025
Отличная экскурсия.
П
Павлова
5 сен 2025
Потрясающая атмосфера. Очень приятно было послушать, посмотреть и прикоснуться к легендам. Спасибо огромное организаторам за подобную возможность.
О
Ольга
27 авг 2025
Все было просто отлично, интересный и познавательеый материал, организатор очень грамотный, профессионал своего дела. Наши впечатления превзошли наши ожидания. Очень всем рекомендую посетить данную экскурсию
В
Виолетта
24 авг 2025
Рекомендую, будет интересно и познавательно для любого возраста.
Вероника
2 авг 2025
Великолепно! Видно, что люди, которые организовали это место, влюблены в своё дело
Лариса
29 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, великолепный рассказчик, приятная речь, полное погружение в тему. Рекомендую всем независимо от возраста и пола экскурсантов.
О
Ольга
19 июл 2025
Здравствуйте. Не сразу нашли данное место, но когда нашли, не пожалели потраченного времени. Нас встретил великолепный специалист своего дела, увлеченный тем, чем он занимается. Нам рассказали и показали не только имеющиеся в музее легендарные экспонаты, но и помогли оставить на долгую память сформировавшиеся тёплые впечатления о таком прекрасном месте. Обязательно будем советовать подобную экскурсию всем заинтересованные лицам. Огромное Вам спасибо!
С
Светлана
13 мая 2025
Понравилось всё и сама экскурсия и представленная экспозиция. Экскурсовод эрудированный, душевный человек, который влюблен в свое дело. Имеет глубокие знания, апеллирует фактами из истории. Поверьте, вы услышите много нового для себя. Рекомендую посетить данное место.
М
Марина
27 апр 2025
Интересное место, история автомобилей. А сами авто просто загляденье! Можно прям фотосессии устраивать - очень эффектные! И хочется их рассматривать, трогать, слушать их истории. Обязательно буду рекомендовать это место для посещения!
