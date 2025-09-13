Мои заказы

В Калининграде осень – экскурсии в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «В Калининграде осень» в Калининграде, цены от 7410 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Калининграда - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На машине
7 часов
-
5%
303 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Калининграда - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Красивый залив, песчаные дюны, сказочный лес и другие чудеса
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 8 чел.
Творческий фототур по Куршской косе
На машине
7 часов
14 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Творческий фототур по Куршской косе
Откройте для себя магию Куршской косы через объектив камеры. Присоединяйтесь к фотопрогулке, которая вдохновит и подарит незабываемые моменты
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Калининграду - с гидом-историком и хомлинами
На машине
2.5 часа
-
5%
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Калининграду - с гидом-историком и хомлинами
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калининграду с гидом-историком и хомлинами. Узнайте тайны города и насладитесь местными десертами
Начало: Остров Канта
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7410 ₽7800 ₽ за всё до 4 чел.
Прошлое и настоящее Калининграда
На машине
2 часа
-
10%
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Калининграда
Узнайте о богатой истории Калининграда, посетив знаковые места города, от Кафедрального собора до бастиона Грольман
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7650 ₽8500 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В Калининграде осень»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Калининграда - на Куршскую косу и в Зеленоградск
  2. Творческий фототур по Куршской косе
  3. По Калининграду - с гидом-историком и хомлинами
  4. Прошлое и настоящее Калининграда
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Кафедральный собор
  4. Куршская Коса
  5. Танцующий лес
  6. Рыбная деревня
  7. Амалиенау
  8. Высота Эфа
  9. Набережная
  10. Высота Мюллера
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "В Калининграде осень" можно забронировать 4 экскурсии от 7410 до 19 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 398 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «В Калининграде осень», 398 ⭐ отзывов, цены от 7410₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь