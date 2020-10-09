4 отзыва оставили туристы

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И это всё — Калининград!

Насыщенная пятичасовая авто-пешеходная экскурсия по главным и тайным местам города

5
4 отзыва
Сергей
Сергей – Гид из Калининграда
Калининград — самый западный уголок страны, в котором переплелись прусская, немецкая, советская и российская страницы истории 📖.

И это все отразилось на его облике: вы увидите здесь лютеранские кирхи, готические ворота, панельные многоэтажки и современную застройку из стекла и бетона.

А я помогу погрузиться в прошлое и настоящее города и расскажу о нем интересные факты и легенды!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 950 ₽ за экскурсию

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И это всё — Калининград!
И это всё — Калининград!

Что вас ожидает

Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня
Калининград опоясывают восемь ворот XIX века. Вы услышите их богатую историю 📖, раскроете тайну их названий и узнаете, к какому архитектурному стилю они относятся. Далее посетите остров 🏝️ Кнайпхоф, где рассмотрите Кафедральный собор и отыщете усыпальницу одного известного немецкого философа. А в историко-этнографическом комплексе Рыбная деревня увидите чудесный дом смотрителя Высокого моста, в котором, по легенде, останавливался барон Мюнхаузен.

Калининград изнутри
Вы посетите главную площадь города, насладитесь красотой Замкового пруда и заглянете в Марципановый домик. А также погуляете по центральному парку Луизенваль, услышите о спокойных и изысканных временах королевы Луизы и рассмотрите посвященную ей кирху. Кроме того, я покажу старинные форты, башни Врангель, Дона и Редюит, насыпной оборонительный вал Литва и казарму Кронпринц и расскажу, какую роль эти места сыграли в истории Калининграда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит без суеты и спешки и предполагает гибкий формат. Мы сможем задержаться в любом понравившемся вам месте и пропустить то, что вас не интересует.
  • По желанию можно посетить один из фортов на ваш выбор
  • По запросу возможны встреча в аэропорту Храброво и трансфер из городов области. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 у дома Советов
И это всё — Калининград!
И это всё — Калининград!
И это всё — Калининград!
И это всё — Калининград!
И это всё — Калининград!
И это всё — Калининград!
И это всё — Калининград!
И это всё — Калининград!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я родился и вырос в Калининградской области и более 10 лет провожу экскурсии по Куршской косе и другим удивительным местам нашего региона. С большим удовольствием расскажу о Янтарном крае и сделаю все, чтобы у вас остались о нем самые яркие воспоминания!
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4 отзыва оставили туристы

9 октября 2020
Провели сегодня отличный день в компании Сергея. Очень позитивно, активно, интересно. Мы увидели огромное количество достопримечательностей, узнали много нового. И что самое главное посмотрели на этот город глазами влюбленного в него человека. Посетили тайные уголки, неведомые групповым экскурсиям. Совершили очень душевные для себя покупки. Все очень комфортно и доброжелательно. А еще у Сергея есть фирменный секрет: улыбка) Благодаря ей нам всегда доставались лучшие парковочные места, все храмы встречали нас колокольным звоном или боем часов, все свадьбы шли нам на встречу (к удаче) и получались самые замечательные фото. Рекомендуем. Сергей вам удачи)
4 октября 2020
Мы прекрасно провели время. Помимо того, что Сергей прекрасный рассказчик, очень подкупило, что он учитывал индивидуальные особенности участников экскурсии: возраст, интересы. Время пролетело совершенно незаметно и очень интересно
4 октября 2020
Всем рекомендую экскурсию по Калининграду с Сергеем! Удивительно интересный человек с хорошим чувством юмора! Коммуникабельный, эрудированный, большой специалист в своём деле! И взрослым и детям очень понравилось!
24 сентября 2020
Спасибо Сергею за замечательную экскурсию, приятную атмосферу и огромное количество интересной информации. Были вдвоём, с мужем, нам все очень понравилось!)

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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