4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня

Калининград опоясывают восемь ворот XIX века. Вы услышите их богатую историю 📖, раскроете тайну их названий и узнаете, к какому архитектурному стилю они относятся. Далее посетите остров 🏝️ Кнайпхоф, где рассмотрите Кафедральный собор и отыщете усыпальницу одного известного немецкого философа. А в историко-этнографическом комплексе Рыбная деревня увидите чудесный дом смотрителя Высокого моста, в котором, по легенде, останавливался барон Мюнхаузен.

Калининград изнутри

Вы посетите главную площадь города, насладитесь красотой Замкового пруда и заглянете в Марципановый домик. А также погуляете по центральному парку Луизенваль, услышите о спокойных и изысканных временах королевы Луизы и рассмотрите посвященную ей кирху. Кроме того, я покажу старинные форты, башни Врангель, Дона и Редюит, насыпной оборонительный вал Литва и казарму Кронпринц и расскажу, какую роль эти места сыграли в истории Калининграда.

Организационные детали