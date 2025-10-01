Мини-группа
до 8 чел.
Пеший тур по тайнам Калининграда
Прогулка по Амалиенау - это возможность погрузиться в историю и атмосферу Калининграда, узнать о жизни меценатов и увидеть уникальные виллы
Начало: У Театра кукол
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 09:00 и 11:30, в субботу в 11:30 и 14:00
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Калининграда: история в свете фонарей
Почувствовать очарование пустынного города в сумерках и исследовать его культурное наследие
Начало: На набережной Петра Великого или любом месте в гор...
29 сен в 19:30
30 сен в 19:00
6990 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Форт №3: история, подземелья и военные тайны
Исследовать самое крупное оборонительное сооружение Кёнигсберга с 150-летней историей
Начало: Форт3
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 10:30
29 сен в 10:30
30 сен в 10:30
2334 ₽
2456 ₽ за человека
