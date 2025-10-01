Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Калининграде, цены от 1000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Пешком по Амалиенау
Пешая
2 часа
30 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Пеший тур по тайнам Калининграда
Прогулка по Амалиенау - это возможность погрузиться в историю и атмосферу Калининграда, узнать о жизни меценатов и увидеть уникальные виллы
Начало: У Театра кукол
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 09:00 и 11:30, в субботу в 11:30 и 14:00
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
1000 ₽ за человека
Магия вечернего Калининграда: история в свете фонарей
На машине
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Калининграда: история в свете фонарей
Почувствовать очарование пустынного города в сумерках и исследовать его культурное наследие
Начало: На набережной Петра Великого или любом месте в гор...
29 сен в 19:30
30 сен в 19:00
6990 ₽ за всё до 4 чел.
Форт №3: история, подземелья и военные тайны
1.5 часа
-
5%
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Форт №3: история, подземелья и военные тайны
Исследовать самое крупное оборонительное сооружение Кёнигсберга с 150-летней историей
Начало: Форт3
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 10:30
29 сен в 10:30
30 сен в 10:30
2334 ₽2456 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Кафедральный собор
  4. Куршская Коса
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Амалиенау
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 1000 до 6990 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
