Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Остров Кнайпхоф

Вы рассмотрите с разных ракурсов Кафедральный собор, разгадаете загадку о семи мостах, отыщете могилу Канта и увидите «Либеральную синагогу». А я расскажу о профессорской усыпальнице, событиях трагической Хрустальной ночи и жизни людей, населявших остров 🏝️ в былые времена. Раскрою историю 📖 его исчезновения и поделюсь связанными с ним легендами.

Старинные крепости, замки 🏰 и бастионы

В Калининграде сохранились оборонительные сооружения прошлых веков. Вы пройдете по лабиринтам форта Денхофф, увидите восемь городских ворот, оцените бастионы и казарму Кронпринц. Кроме того, посетите замок Кенигсберг — резиденцию Тевтонского ордена — осмотрите Янтарную комнату и услышите версии ее мистической пропажи.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость.