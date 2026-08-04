Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Я покажу важнейшие места Калининграда: Кафедральный собор, форт Денхофф и могилу Канта.
Помогу расшифровать особенности местной архитектуры и поделюсь историями о событиях и людях, определивших судьбу города. Одним словом, сделаю все, чтобы вы полюбили самый западный регион страны!
Помогу расшифровать особенности местной архитектуры и поделюсь историями о событиях и людях, определивших судьбу города. Одним словом, сделаю все, чтобы вы полюбили самый западный регион страны!
Описание экскурсии
Остров Кнайпхоф
Вы рассмотрите с разных ракурсов Кафедральный собор, разгадаете загадку о семи мостах, отыщете могилу Канта и увидите «Либеральную синагогу». А я расскажу о профессорской усыпальнице, событиях трагической Хрустальной ночи и жизни людей, населявших остров в былые времена. Раскрою историю его исчезновения и поделюсь связанными с ним легендами.
Старинные крепости, замки и бастионы
В Калининграде сохранились оборонительные сооружения прошлых веков. Вы пройдете по лабиринтам форта Денхофф, увидите восемь городских ворот, оцените бастионы и казарму Кронпринц.
Организационные детали
- Возрастное ограничение 7+
- Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проходит на моём автомобиле Haval Jolion 2025 г. в. или Škoda Rapid 2022 г. в. Заберу вас от места проживания в Калининграде и привезу обратно
- Посещение форта №11 «Дёнхофф» оплачивается отдельно — 500 ₽ за чел.
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — наличными после экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград, Центральная площадь 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1493 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я дипломированный экскурсовод, с 1989 года живу в этом прекрасном городе с богатой историей. С 2020 года провожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия прошла в очень комфортной обстановке. Экскурсовод, Игорь, проявил умение заинтересовать и хорошо подать материал. Спасибо ему за это.
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В
Экскурсия очень понравилась! Нас было четверо человек разных возрастов, сыну четырнадцать и маме шестьдесят. Хочу сказать что всем было очень интересно, за что огромное спасибо Игорю! Экскурсия получилась очень насыщенной,
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Очень понравилась экскурсия по Калининграду на машине с экскурсоводом Региной. Ездили всей семьёй, с детьми — и всем было интересно!
Посмотрели самые главные места: Кафедральный собор, форт Денхофф, могилу Канта. Гид
Посмотрели самые главные места: Кафедральный собор, форт Денхофф, могилу Канта. Гид
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Прекрасная экскурсия, Игорь удивительный рассказчик. Великолепное чувство юмора. Очень переживала за нашу разновозрастную компанию, но было интересно всем, мои родители 70+ остались очень довольны. Однозначно рекомендую!
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В
Экскурсия была замечательной: познавательной, интересной, разнообразной. И это несмотря на не самое лучшее начало: снег с дождём и сильный ветер сопровождали нас с момента посадки в машину и бОльшую половину
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Т
Это было наше первое знакомство с Калининградом. Очень интересное содержание и погружение в историю.
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