Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Остров Кнайпхоф Вы рассмотрите с разных ракурсов Кафедральный собор, разгадаете загадку о семи мостах, отыщете могилу Канта и увидите «Либеральную синагогу». А я расскажу о профессорской усыпальнице, событиях трагической Хрустальной ночи и жизни людей, населявших остров 🏝️ в былые времена. Раскрою историю 📖 его исчезновения и поделюсь связанными с ним легендами.
Старинные крепости, замки 🏰 и бастионы В Калининграде сохранились оборонительные сооружения прошлых веков. Вы пройдете по лабиринтам форта Денхофф, увидите восемь городских ворот, оцените бастионы и казарму Кронпринц. Кроме того, посетите замок Кенигсберг — резиденцию Тевтонского ордена — осмотрите Янтарную комнату и услышите версии ее мистической пропажи.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я тридцать лет живу в этом прекрасном городе с богатой историей. Более трех лет вожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской области. Я буду рад познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Жду вас в гости!