Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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Калининград: история на каждом шагу

Погрузиться в богатое прошлое города-крепости, погулять по острову Канта и посетить старинный замок

Игорь
Игорь – Гид из Калининграда
Я покажу важнейшие места Калининграда: Кафедральный собор, форт Денхофф, Янтарную комнату и могилу Канта.

Помогу расшифровать особенности местной архитектуры и поделюсь историями о событиях и людях, определивших судьбу города.

Одним словом, сделаю все, чтобы вы полюбили самый западный регион страны!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 700 ₽ за экскурсию

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Калининград: история на каждом шагу
Калининград: история на каждом шагу

Что вас ожидает

Остров Кнайпхоф
Вы рассмотрите с разных ракурсов Кафедральный собор, разгадаете загадку о семи мостах, отыщете могилу Канта и увидите «Либеральную синагогу». А я расскажу о профессорской усыпальнице, событиях трагической Хрустальной ночи и жизни людей, населявших остров 🏝️ в былые времена. Раскрою историю 📖 его исчезновения и поделюсь связанными с ним легендами.

Старинные крепости, замки 🏰 и бастионы
В Калининграде сохранились оборонительные сооружения прошлых веков. Вы пройдете по лабиринтам форта Денхофф, увидите восемь городских ворот, оцените бастионы и казарму Кронпринц. Кроме того, посетите замок Кенигсберг — резиденцию Тевтонского ордена — осмотрите Янтарную комнату и услышите версии ее мистической пропажи.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость.

Калининград: история на каждом шагу
Калининград: история на каждом шагу
Калининград: история на каждом шагу
Калининград: история на каждом шагу
Калининград: история на каждом шагу
Калининград: история на каждом шагу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я тридцать лет живу в этом прекрасном городе с богатой историей. Более трех лет вожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской области. Я буду рад познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Жду вас в гости!
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Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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