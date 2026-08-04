Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Я покажу важнейшие места Калининграда: Кафедральный собор, форт Денхофф и могилу Канта. Помогу расшифровать особенности местной архитектуры и поделюсь историями о событиях и людях, определивших судьбу города. Одним словом, сделаю все, чтобы вы полюбили самый западный регион страны!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Остров Кнайпхоф

Вы рассмотрите с разных ракурсов Кафедральный собор, разгадаете загадку о семи мостах, отыщете могилу Канта и увидите «Либеральную синагогу». А я расскажу о профессорской усыпальнице, событиях трагической Хрустальной ночи и жизни людей, населявших остров в былые времена. Раскрою историю его исчезновения и поделюсь связанными с ним легендами.

Старинные крепости, замки и бастионы

В Калининграде сохранились оборонительные сооружения прошлых веков. Вы пройдете по лабиринтам форта Денхофф, увидите восемь городских ворот, оцените бастионы и казарму Кронпринц.

Организационные детали