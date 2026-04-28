Предлагаем вам ощутить себя настоящим художником, как на большом заводе, узнать всю правду о фарфоре и увезти домой собственный шедевр.
Наши мастера помогут на каждом этапе, раскроют все премудрости производства фарфора и надглазурной росписи. Уместить 12 лет опыта в 12 минут рассказа — не шутки! Но мы справимся.
Наши мастера помогут на каждом этапе, раскроют все премудрости производства фарфора и надглазурной росписи. Уместить 12 лет опыта в 12 минут рассказа — не шутки! Но мы справимся.
Описание мастер-класса
- Вы выберете любой рисунок, который хотели бы нарисовать на фарфоре (тарелке или чашке) — в интернете или нашем большом каталоге.
- С помощью кальки, копирки и трафаретов перенесёте рисунок на посуду.
- Услышите главное об истории фарфора и его производства от наших художников.
- Погрузитесь в 2 часа медитации и оторванности от реальности — таков процесс рисования.
- У всех всё получится! Не зря же преподаватели рядом.
- В конце — чай/кофе с печеньками, чтобы заземлиться.
- А уже на следующий день качественно упакованную посуду можно забрать из студии и счастливо дарить/пить/есть/мыть/греть и транспортировать до дома.
Организационные детали
- В стоимость входят все материалы, обжиг, чай/кофе, печеньки.
- Результаты можно забрать на следующий день с 10:30 до 19:30.
- Возраст участников 5+.
- С вами будет мастер из нашей команды.
ежедневно в 10:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Леонова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Ваш проводник в функциональное творчество в Калининграде с 2014 года! Давайте вместе распишем фарфоровую тарелку или слепим из глины керамическую чашку. В нашей творческой мастерской вы не просто покупаете что-то на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
На мастер-классе были вдвоем с мужем. Это наш первый опыт в росписи фарфора. Очень хотелось на отдыхе попробовать что-то нестандартное, не банальные экскурсии, а что-то для души, то на что
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды» в Калининграде»
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказки старого Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Калининград - первое свидание
Путешествие через семь веков городской истории на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Победы
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от 5990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: На улице Невского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 555 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
Калининград за 3 часа: эпохи, интриги, шокирующее прошлое и философский остров Канта
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
900 ₽
1000 ₽ за человека
2500 ₽ за человека