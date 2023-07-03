В Калининградской области есть удивительные места, где сохранились аутентичные объекты. Например, бывшая конюшня имения фон Заукен. Когда-то это был хозяйственный двор, а сегодня — туристический комплекс в здании, будто сошедшем со страниц книг про Гарри Поттера.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Здание конюшни, построенное в середине 19 века, великолепно сохранилось. Сегодня это музейное пространство и в нём много всего интересного и необычного:

Вы увидите предметы кухни и интерьера, необычную посуду и рабочие инструменты начала 20 века. Мы проводим экскурсии по зданию с загадками, поэтому вам точно будет над чем поломать голову!

Много интересных фотозон. Для фотосессии предлагаем огромный выбор разных шляпок и костюмов. Гарантируем, все друзья у вас спросят: «Где это вы нашли такое место?»

Животные — у нас есть потрясающий пёс Джерри, очаровательная лошадка Астра и кролики, которые очень любят фотографироваться с гостями

Кафе, где вы сможете согреться чаем с травами из нашего аптекарского огорода, ароматным кофе, попробовать что-то вкусное из сезонного меню!

Организационные детали

Мы находимся в 100 км от Калининграда, в п. Тихомировка Озёрского района. К нам можно добраться несколькими способами:

— На личном автотранспорте

— На такси (6000 ₽ туда и обратно)

Мы также можем организовать для вас трансфер. Вас привезут на автомобиле, подождут, затем отвезут назад (есть 3-4 места), стоимость — 5000 ₽.