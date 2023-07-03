Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области

Экскурсия с загадками, оригинальные фотозоны и средневековые игры

5
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В Калининградской области есть удивительные места, где сохранились аутентичные объекты. Например, бывшая конюшня имения фон Заукен.

Когда-то это был хозяйственный двор, а сегодня — туристический комплекс в здании, будто сошедшем со страниц книг про Гарри Поттера.

Проведём экскурсию с непростыми загадками, а вместо бузинной палочки предложим вам бузинный лимонад.
Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области
Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области
Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области
Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области
Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области
Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области
Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области
Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области
Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области
Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области
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Описание

Что вас ожидает

Здание конюшни, построенное в середине 19 века, великолепно сохранилось. Сегодня в нём нет лошадей, зато есть много всего другого:

Музей старинных вещей. Вы увидите предметы кухни и интерьера, необычную посуду и рабочие инструменты. Мы проводим экскурсии с загадками, поэтому вам точно будет над чем поломать голову!

Много интересных фотозон. Для фотосессии предлагаем огромный выбор разных шляпок и костюмов. Гарантируем, все друзья у вас спросят: «Где это вы нашли такое место?»

Старинные деревянные игры на свежем воздухе, подвижные и очень азартные. В такие играли на средневековых ярмарках. Интересно будет и детям, и взрослым!

Животные — у нас есть потрясающий пёс Джерри и 7 кроликов, которые очень любят фотографироваться с гостями.

Кафе, где вы сможете подкрепиться и попробовать бузинный лимонад, ароматную шарлотку и домашний пирог с капустой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость экскурсии входит посещение музея, второго этажа здания, фотозоны, а также пребывание на территории всего комплекса
  • Мы находимся в 100 км от Калининграда, в п. Тихомировка Озёрского района. К нам можно добраться:
    — на личном автотранспорте
    — на такси или транспорте гида (около 3000 руб. в одну сторону)
  • Можем организовать трансфер из любой локации. Его цена будет понятна по факту заказа.

во вторник, среду, четверг и пятницу в 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в п. Тихомировка Калининградской области
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Павел
3 июля 2023
Душевное путешествие на восток Калининградской области! Удивительное и красивое место, конюшня сохранилась, а ведь она пережила и I Мировую, и II Мировую войны, и советское время и 90-е годы!
Благодаря усилиям увлеченных, неравнодушных людей, которые создали этот проект и вкладывают в него всю душу и возможности, это место сегодня можно по праву считать изюминкой Янтарного края.
Осмотрели не только конюшню, но и озеро, старую дамбу, и конечно старинную усадьбу фон Заукенов, в этом дворянском роде были известные люди: от восточно-прусского живописца, селекционеров тракененской породы лошадей, до генерала танковых войск!
Огромное спасибо Виктории и Елене за интересную экскурсию, уникальные экспонаты и такой теплый и душевный прием!
Душевное путешествие на восток Калининградской области! Удивительное и красивое место, конюшня сохранилась, а ведь она пережилаДушевное путешествие на восток Калининградской области! Удивительное и красивое место, конюшня сохранилась, а ведь она пережилаДушевное путешествие на восток Калининградской области! Удивительное и красивое место, конюшня сохранилась, а ведь она пережила

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