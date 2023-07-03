Здание конюшни, построенное в середине 19 века, великолепно сохранилось. Сегодня это музейное пространство и в нём много всего интересного и необычного:
Вы увидите предметы кухни и интерьера, необычную посуду и рабочие инструменты начала 20 века. Мы проводим экскурсии по зданию с загадками, поэтому вам точно будет над чем поломать голову!
Много интересных фотозон. Для фотосессии предлагаем огромный выбор разных шляпок и костюмов. Гарантируем, все друзья у вас спросят: «Где это вы нашли такое место?»
Животные — у нас есть потрясающий пёс Джерри, очаровательная лошадка Астра и кролики, которые очень любят фотографироваться с гостями
Кафе, где вы сможете согреться чаем с травами из нашего аптекарского огорода, ароматным кофе, попробовать что-то вкусное из сезонного меню!
Организационные детали
Мы находимся в 100 км от Калининграда, в п. Тихомировка Озёрского района. К нам можно добраться несколькими способами: — На личном автотранспорте — На такси (6000 ₽ туда и обратно)
Мы также можем организовать для вас трансфер. Вас привезут на автомобиле, подождут, затем отвезут назад (есть 3-4 места), стоимость — 5000 ₽.
В стоимость экскурсии входит посещение здания, фотозоны, а также пребывание на территории всего комплекса
С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В п. Тихомировка Калининградской области
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1082 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я автор калининградского проекта, посвященного интересным экскурсиям для местных жителей и гостей города. За 2-3 часа наших пешеходных прогулок вы узнаете больше, чем за целый день читать дальшеуменьшить
в автобусе. А еще мы дадим много хороших и очень ценных советов! Мы проводим прогулки круглый год, в нашем сообществе около 30 профессиональных гидов, каждый из которых с радостью расшифрует для вас город К. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Павел
Душевное путешествие на восток Калининградской области! Удивительное и красивое место, конюшня сохранилась, а ведь она пережила и I Мировую, и II Мировую войны, и советское время и 90-е годы! Благодаря усилиям читать дальшеуменьшить
увлеченных, неравнодушных людей, которые создали этот проект и вкладывают в него всю душу и возможности, это место сегодня можно по праву считать изюминкой Янтарного края. Осмотрели не только конюшню, но и озеро, старую дамбу, и конечно старинную усадьбу фон Заукенов, в этом дворянском роде были известные люди: от восточно-прусского живописца, селекционеров тракененской породы лошадей, до генерала танковых войск! Огромное спасибо Виктории и Елене за интересную экскурсию, уникальные экспонаты и такой теплый и душевный прием!
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Г
Галина
Недавно посетили необычное место, старую конюшню, которую нынешние хозяева пытаются реанимировать и вернуть её первозданный облик. Очень понравилось расположение, много деревьев, тихо, спокойно, напоминает старую немецкую деревушку. Сама конюшня сейчас читать дальшеуменьшить
используются как музей, в котором много интересных старинных вещей и приспособлений, назначение которых нынешнее поколение не отгадает. В конце экскурсии нас угостили чаем с вкуснейшими блинами. Хозяева очень замечательные люди, у которых есть мечта восстановить это место и показать нам, как жили наши предшественники. Работы предстоит ещё много, но мы верим, что с их работоспособностью, оптимизмом и верой в своё дело у них всё получится.
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Н
Наталия
Были на экскурсии в июле с детьми 7 и 12 лет. Экскурсия очень понравилась: сначала нас встретил большой добрый пес, а потом к нам вышла фея Елена) Она очень интересно читать дальшеуменьшить
рассказывает как о истории самой конюшни, так и о предметах быта разных периодов времени. При чем это не просто монолог от экскурсовода, как обычно бывает, а формат живого общения, с загадками, с юмором. Понравилось и детям, и взрослым, экскурсия прошла на одном дыхании. После нее на улице нас ждала прекрасная зона для детей (батут, песочница, старинные деревянные игры и пр), милые кролики. Там же есть кафе (где мы пили бузинный лимонад и ели шарлотку), лавка сувениров и фотозона. Однозначно рекомендуем к посещению!
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