В Калининградской области есть удивительные места, где сохранились аутентичные объекты. Например, бывшая конюшня имения фон Заукен. Когда-то это был хозяйственный двор, а сегодня — туристический комплекс в здании, будто сошедшем со страниц книг про Гарри Поттера. Проведём экскурсию с непростыми загадками, а вместо бузинной палочки предложим вам бузинный лимонад.

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Описание

Что вас ожидает

Здание конюшни, построенное в середине 19 века, великолепно сохранилось. Сегодня в нём нет лошадей, зато есть много всего другого:

Музей старинных вещей. Вы увидите предметы кухни и интерьера, необычную посуду и рабочие инструменты. Мы проводим экскурсии с загадками, поэтому вам точно будет над чем поломать голову!

Много интересных фотозон. Для фотосессии предлагаем огромный выбор разных шляпок и костюмов. Гарантируем, все друзья у вас спросят: «Где это вы нашли такое место?»

Старинные деревянные игры на свежем воздухе, подвижные и очень азартные. В такие играли на средневековых ярмарках. Интересно будет и детям, и взрослым!

Животные — у нас есть потрясающий пёс Джерри и 7 кроликов, которые очень любят фотографироваться с гостями.

Кафе, где вы сможете подкрепиться и попробовать бузинный лимонад, ароматную шарлотку и домашний пирог с капустой.

Организационные детали