Экскурсия с загадками, оригинальные фотозоны и средневековые игры
Когда-то это был хозяйственный двор, а сегодня — туристический комплекс в здании, будто сошедшем со страниц книг про Гарри Поттера.
Проведём экскурсию с непростыми загадками, а вместо бузинной палочки предложим вам бузинный лимонад.
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Описание
Что вас ожидает
Здание конюшни, построенное в середине 19 века, великолепно сохранилось. Сегодня в нём нет лошадей, зато есть много всего другого:
Музей старинных вещей. Вы увидите предметы кухни и интерьера, необычную посуду и рабочие инструменты. Мы проводим экскурсии с загадками, поэтому вам точно будет над чем поломать голову!
Много интересных фотозон. Для фотосессии предлагаем огромный выбор разных шляпок и костюмов. Гарантируем, все друзья у вас спросят: «Где это вы нашли такое место?»
Старинные деревянные игры на свежем воздухе, подвижные и очень азартные. В такие играли на средневековых ярмарках. Интересно будет и детям, и взрослым!
Животные — у нас есть потрясающий пёс Джерри и 7 кроликов, которые очень любят фотографироваться с гостями.
Кафе, где вы сможете подкрепиться и попробовать бузинный лимонад, ароматную шарлотку и домашний пирог с капустой.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость экскурсии входит посещение музея, второго этажа здания, фотозоны, а также пребывание на территории всего комплекса
- Мы находимся в 100 км от Калининграда, в п. Тихомировка Озёрского района. К нам можно добраться:
— на личном автотранспорте
— на такси или транспорте гида (около 3000 руб. в одну сторону)
- Можем организовать трансфер из любой локации. Его цена будет понятна по факту заказа.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в п. Тихомировка Калининградской области
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Благодаря усилиям увлеченных, неравнодушных людей, которые создали этот проект и вкладывают в него всю душу и возможности, это место сегодня можно по праву считать изюминкой Янтарного края.
Осмотрели не только конюшню, но и озеро, старую дамбу, и конечно старинную усадьбу фон Заукенов, в этом дворянском роде были известные люди: от восточно-прусского живописца, селекционеров тракененской породы лошадей, до генерала танковых войск!
Огромное спасибо Виктории и Елене за интересную экскурсию, уникальные экспонаты и такой теплый и душевный прием!