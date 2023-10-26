Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Скучать ребятам не придётся — все экскурсии будут наглядными и увлекательными, а знакомиться с историей дети будут через интересные квесты.
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Организационные детали
Возможна иная комбинация экскурсий и квестов (по запросу).
Если группа едет на поезде, то питание в поезде оплачивается самостоятельно.
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду и в Музей Мирового океана
Встретим вас в аэропорту Храброво или на Южном ж. -д. вокзале, после чего отправимся на экскурсию по Калининграду. Вы увидите главные достопримечательности города: атмосферные европейские улочки, роскошные особняки в стиле модерн и знаменитый Кафедральный собор.
После обеда в кафе заглянем в Музей Мирового океана — на научно-исследовательское судно «Витязь». Когда-то оно бороздило просторы морей и океанов, а теперь здесь создан музей с воссозданными каютами капитана и кают-компаниями.
Отвезём вас в отель, а затем — свободное время.
Программа на выбор
Вы сможете выбрать подходящую вам программу дня.
Вариант 1. Позавтракаем в отеле и поедем на Куршскую косу. В период весны-осени побываем на орнитологической станции, где экскурсию нам проведёт профессиональный орнитолог! А в осенне-весенний период станция будет закрыта, поэтому мы отправимся знакомиться с историей Куршской косы в визит-центр «Музейный комплекс».
Любоваться панорамным видом будем со смотровой площадки высоты Эфа — это песчаная дюна Ореховая высотой 60 метров! Отсюда откроется живописная панорама Куршского залива. Пообедаем в местном ресторане на косе.
Вариант 2. Отправимся на Балтийскую косу и по дороге расскажем удивительную историю российского военно-морского флота и города Балтийска. Вы увидите военные корабли, а затем мы переправимся на пароме и рассмотрим форты.
В музее «Старый Люнет» для детей проведут увлекательную квест-экскурсию, в которой ребятам предстоит узнать военные секреты и раскрыть удивительные загадки. Пообедаем в Балтийске и поедем в отель.
Прогулка по Янтарному и мастер-класс
Позавтракаем и отправимся в посёлок Янтарный. В Янтарной палате ребят познакомят с историей «балтийского золота», расскажут, как камень добывали и обрабатывали, а ещё покажут уникальные самородки в музее.
Погуляем по уютному посёлку и побродим по побережью Балтийского моря, заглянем на площадь мастеров и полюбуемся старинными деревьями в парке им. Беккера.
Затем для детей проведут мастер-класс: они сделают браслет из янтаря, который смогут забрать с собой. Вернёмся в отель, после чего у вас будет свободное время.
Музей «Фридландские ворота» и замок Шаакен
После завтрака выселимся из отеля и отправимся в музей «Фридландские ворота». В формате командной квест-игры дети будут разгадывать загадки и знакомиться с историей форта 19 века.
Следующая локация — замок Шаакен 13 века, где мы погрузимся в тайны и легенды Восточной Пруссии. А ещё вы попробуете себя в стрельбе из арбалета, сразитесь на мечах и примерите рыцарские доспехи для самых эффектных кадров. Пообедаем в таверне замка и поедем в аэропорт Храброво или на Южный ж. -д. вокзал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал, после обеда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.