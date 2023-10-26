Встретим вас в аэропорту Храброво или на Южном ж. -д. вокзале, после чего отправимся на экскурсию по Калининграду. Вы увидите главные достопримечательности города: атмосферные европейские улочки, роскошные особняки в стиле модерн и знаменитый Кафедральный собор.

После обеда в кафе заглянем в Музей Мирового океана — на научно-исследовательское судно «Витязь». Когда-то оно бороздило просторы морей и океанов, а теперь здесь создан музей с воссозданными каютами капитана и кают-компаниями.

Отвезём вас в отель, а затем — свободное время.