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Авторский тур
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 520₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
22 июня в 08:00
13 июля в 08:00
10 200₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла4 мая 2024Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
- ООксана16 апреля 2024Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до". Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
- ЕЕкатерина16 апреля 2024Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
- ЗЗурият18 января 2024Все было хорошо организовано.
- ИИрина9 декабря 2023Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже
- ЕЕкатерина15 ноября 2023В тур отправляла свекровь, поэтому пишу из ее впечатлений. Для начала - все очень понравилось, а она у нас путешественник
- ЕЕлена4 октября 2023Всё очень понравилось. Организация на всех этапах на высшем уровне!
- ООльга2 октября 2023Замечательный вариант для тех, кто впервые в Калининградской области. Широкий выбор экскурсий во всех направлениях региона. За 8 дней можно
- ННаталья17 сентября 2023Индивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийск»
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- Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
- Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
- Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
- Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
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