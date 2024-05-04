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Наш терпеливый, внимательный и профессиональный проводник в этом чудесном путешествии Надежда. С любовь к своему краю, со знанием не только его истории, но образе жизни каждого места, где мы побывали, с рассказами об удивительных традициях жителей. В Калининграде мы как дети радовались милым фигуркам хомлинов, которых очень любят местные жители и гости города сразу влюбляются в них. Зеленоградск просто кошачая столица!! А весь Балтийск влюблён в семью лебедей, которая живёт на пирсе. Всех впечатлений не описать. Понравилась организация экскурсии. Две ночи мы ночевали в вилле на берегу. Хозяйка Наталья встречала нас с тёплыми носочками, с домашним борщом. Мы оказались не в отеле, а в гостях у хорошей знакомой: так радушно и по-домашнему нас встречали. Все гости в этом доме - а их всего 2-3 семьи - сразу становятся друзьями. Это заслуга радушного приёма и общительности хозяйки. Усталости после целого дня экскурсии не чувствовалось. Хватило сил даже на ночное купание всей компанией. Второй день мы провели в Балтийске. Прогулка на яхте по акватории, переправа на пароме на балтийскую косу. Еще одну ночь были в очень уютном СПА отеле в Зеленоградске. К слову - там отличный шеф-повар и рыбное меню. Попробуйте - не пожалеете!! 5 баллов!! Очень много можно описывать красоты края, косы, танцующий лес, море и дюны! Если вы любите активный отдых и новые места, то поезжайте, это того стоит!! Особо отмечу организацию тура. Проживание очень комфортное, отдых и релакс. По пути мы могли останавливаться в кафе перекусить там, где нам захочется. Надежда знает все самые уютные местечки, с хорошей кухней, уникальным кофе и сладостями. Даже просто пикник на берегу, если устали. Всё, как вы хотите)) Столик для ужина вам закажут именно с той кухней, которую вы предпочитаете. Остановка для фото, для покупки сувениров - всё по вашему желанию. Мы однозначно еще раз приедем! Спасибо огромное Надежде и Марине за чудесное путешествие!