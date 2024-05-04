Туры в Балтийск из Калининграда

Найдено 10 туров в категории «Балтийск» в Калининграде, цены от 10 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600 за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800 за человека
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 520 за человека
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000 за человека
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900 за человека
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
22 июня в 08:00
13 июля в 08:00
10 200 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513 за человека
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350 за человека
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
    Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
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    что мы теперь обязательно вернемся. Дмитрию отдельное спасибо за терпение и понимание. Если вы планируете брать тур и сомневаетесь- не сомневайтесь, надо брать!

  • О
    Оксана
    16 апреля 2024
    Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
    Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до". Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2024
    Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
    Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
  • З
    Зурият
    18 января 2024
    Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
    Все было хорошо организовано.
    Все было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организовано
  • И
    Ирина
    9 декабря 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже
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    удалось покупаться в Балтийском море. Туроператор подстроил под наши пожелания все экскурсии, учёл наше время прилёта и вылета и обеспечил трансфер, подобрал лучшую гостиницу - мы остались очень довольны! Экскурсии позволили посмотреть большую часть Калининградской области, а свободное время изучить достопримечательности Калининграда и посетить концерты в двух лучших органных залах. Обязательно поедем с вами ещё ❤️

  • Е
    Екатерина
    15 ноября 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    В тур отправляла свекровь, поэтому пишу из ее впечатлений. Для начала - все очень понравилось, а она у нас путешественник
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    по РФ опытный и придирчивый к мелочам. Значит действительно было все хорошо! О своих впечатлениях при бронировании тура - организаторы действительно (в хорошем смысле этих слов) заинтересованы в каждом потенциальном клиенте! Помогли с продлением брони гостиницы, перенесли дату встречи в аэропорту на нужный нам день прилета и так далее. На связи всегда был менеджер, по всем дням тура своевременно направлялись уведомления с телефонами гида, номерами автобусов и т. д. Всё прошло как по маслу. Гостиница тоже удовлетворила всем потребностям. Ну а про красоты Калининграда и области говорить нечего - нужно просто ехать и влюбляться в них! Спасибо организаторам за хорошее настроение свекрови)

  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Всё очень понравилось. Организация на всех этапах на высшем уровне!
  • О
    Ольга
    2 октября 2023
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Замечательный вариант для тех, кто впервые в Калининградской области. Широкий выбор экскурсий во всех направлениях региона. За 8 дней можно
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    познакомиться с основными достопримечательностями и понять для себя, куда именно хочется вернуться "поподробнее". Всё заявленные услуги турбюро выполнило на отлично. Трансфер, проживание, экскурсии в рамках тура и дополнительные. Всë чëтко, вовремя, информативно. И цены вполне адекватные Большое спасибо!

  • Н
    Наталья
    17 сентября 2023
    Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
    Индивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.
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    Наш терпеливый, внимательный и профессиональный проводник в этом чудесном путешествии Надежда. С любовь к своему краю, со знанием не только его истории, но образе жизни каждого места, где мы побывали, с рассказами об удивительных традициях жителей. В Калининграде мы как дети радовались милым фигуркам хомлинов, которых очень любят местные жители и гости города сразу влюбляются в них. Зеленоградск просто кошачая столица!! А весь Балтийск влюблён в семью лебедей, которая живёт на пирсе. Всех впечатлений не описать. Понравилась организация экскурсии. Две ночи мы ночевали в вилле на берегу. Хозяйка Наталья встречала нас с тёплыми носочками, с домашним борщом. Мы оказались не в отеле, а в гостях у хорошей знакомой: так радушно и по-домашнему нас встречали. Все гости в этом доме - а их всего 2-3 семьи - сразу становятся друзьями. Это заслуга радушного приёма и общительности хозяйки. Усталости после целого дня экскурсии не чувствовалось. Хватило сил даже на ночное купание всей компанией. Второй день мы провели в Балтийске. Прогулка на яхте по акватории, переправа на пароме на балтийскую косу. Еще одну ночь были в очень уютном СПА отеле в Зеленоградске. К слову - там отличный шеф-повар и рыбное меню. Попробуйте - не пожалеете!! 5 баллов!! Очень много можно описывать красоты края, косы, танцующий лес, море и дюны! Если вы любите активный отдых и новые места, то поезжайте, это того стоит!! Особо отмечу организацию тура. Проживание очень комфортное, отдых и релакс. По пути мы могли останавливаться в кафе перекусить там, где нам захочется. Надежда знает все самые уютные местечки, с хорошей кухней, уникальным кофе и сладостями. Даже просто пикник на берегу, если устали. Всё, как вы хотите)) Столик для ужина вам закажут именно с той кухней, которую вы предпочитаете. Остановка для фото, для покупки сувениров - всё по вашему желанию. Мы однозначно еще раз приедем! Спасибо огромное Надежде и Марине за чудесное путешествие!

    Индивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, Балтийск

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийск»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
  2. Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
  3. Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
  4. Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
  5. Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
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