Индивидуальные экскурсии в Калининграде

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История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вы проедете по всем знаковым местам Калининграда и узнаете, где находится его древнейшая постройка, как влияют отношения между людьми на облик города и какие знаменитые личности жили здесь в разные эпохи.

А также посетите самые колоритные районы и насладитесь тишиной и уютом острова Кнайпхоф.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Неповторимый Калининград
Неповторимый Калининград

Что вас ожидает

От Кёнигсберга к Калининграду
Мы начнем путешествие с Центральной площади, где зарождалась история Калининграда, где один за другим выросли три города и где когда-то кипела средневековая жизнь. Постояв в тени призрачного Королевского замка, отправимся исследовать форты, башни и бастионы Кёнигсберга. Я расскажу, где проходила граница города в Средние века, и покажу сохранившиеся по сей день древние ворота.

Калининград вчера и сегодня
Вы познакомитесь с районами более поздней застройки Кёнигсберга: насладитесь архитектурой элитного Амалиенау и погуляете у Верхнего озера в Марауненхофе. А также увидите «визитные карточки» главной площади и центрального проспекта города: храм Христа Спасителя, Триумфальную колонну и Северный вокзал. Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где я покажу Кафедральный собор Калининграда и раскрою его историю.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Неповторимый Калининград
Неповторимый Калининград
Неповторимый Калининград
Неповторимый Калининград
Неповторимый Калининград
Неповторимый Калининград
Неповторимый Калининград
Неповторимый Калининград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Добрый день! Меня зовут Ирина. Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид. С большим удовольствием раскрою вам самобытность Янтарного края, расскажу о самых интересных моментах его многовековой истории и сделаю все, чтобы вы захотели сюда вернуться!
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