Индивидуальные экскурсии в Калининграде

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Неповторимый Калининград

Проедьте по всем знаковым местам Калининграда, узнайте о его древнейших постройках и знаменитых личностях, а также насладитесь уютом острова Кнайпхоф
На экскурсии по Калининграду вы посетите все знаковые места города, узнаете о его древнейших постройках и знаменитых личностях, живших здесь в разные эпохи.

Путешествие начнется с Центральной площади, где зарождалась история
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города, и продолжится исследованием фортов, башен и бастионов Кёнигсберга.

Вы познакомитесь с архитектурой элитного района Амалиенау и погуляете у Верхнего озера в Марауненхофе. Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где вас ждет Кафедральный собор Калининграда

5
35 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🏙️ Архитектурные шедевры
  • 🌳 Уютные районы
  • 📜 Интересные факты и истории
Неповторимый Калининград
Неповторимый Калининград
Неповторимый Калининград

Что можно увидеть

  • Центральная площадь
  • Королевский замок
  • Форты Кёнигсберга
  • Амалиенау
  • Верхнее озеро
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

От Кёнигсберга к Калининграду

Мы начнем путешествие с Центральной площади, где зарождалась история Калининграда, где один за другим выросли три города и где когда-то кипела средневековая жизнь. Постояв в тени призрачного Королевского замка, отправимся исследовать форты, башни и бастионы Кёнигсберга. Я расскажу, где проходила граница города в Средние века, и покажу сохранившиеся по сей день древние ворота.

Калининград вчера и сегодня

Вы познакомитесь с районами более поздней застройки Кёнигсберга: насладитесь архитектурой элитного Амалиенау и погуляете у Верхнего озера в Марауненхофе. А также увидите «визитные карточки» главной площади и центрального проспекта города: храм Христа Спасителя, Триумфальную колонну и Северный вокзал. Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где я покажу Кафедральный собор Калининграда и раскрою его историю.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место Вашего размещения в черте г. Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 475 туристов
Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид, аттестованный министерством туризма Калининградской области. С большим удовольствием проведу для вас свои авторские экскурсии, открою самобытность Янтарного края, расскажу о самых интересных моментах его многовековой истории и сделаю всё, чтобы вы захотели сюда вернуться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
2
1
1
Татьяна
Очень рекомендуем гида Ирину на всех её экскурсиях! С ней очень приятно и интересно путешествовать!
Очень рекомендуем гида Ирину на всех её экскурсиях! С ней очень приятно и интересно путешествовать!
Очень рекомендуем гида Ирину на всех её экскурсиях! С ней очень приятно и интересно путешествовать!
Очень рекомендуем гида Ирину на всех её экскурсиях! С ней очень приятно и интересно путешествовать!
Очень рекомендуем гида Ирину на всех её экскурсиях! С ней очень приятно и интересно путешествовать!
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Ю
Хочу поблагодарить Ирину за прекрасную, интересную и насыщенную экскурсию по городу! 🌷🌷🌷
Хочу поблагодарить Ирину за прекрасную, интересную и насыщенную экскурсию по городу! 🌷🌷🌷
Хочу поблагодарить Ирину за прекрасную, интересную и насыщенную экскурсию по городу! 🌷🌷🌷
Хочу поблагодарить Ирину за прекрасную, интересную и насыщенную экскурсию по городу! 🌷🌷🌷
Хочу поблагодарить Ирину за прекрасную, интересную и насыщенную экскурсию по городу! 🌷🌷🌷
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Борисова
Ирина с огромной теплотой и любовью рассказывает о прекрасном Калининграде! Очень интересно,содержательно,и абсолютно неутомительно,подростку было тоже интересно и познавательно! Нам очень понравилось! Спасибо большое,очень приятно было проводить время с человеком влюбленным в своё дело! Благодарим Вас,Ирина!
Ирина с огромной теплотой и любовью рассказывает о прекрасном Калининграде! Очень интересно,содержательно,и абсолютно неутомительно,подростку было тоже
Ирина с огромной теплотой и любовью рассказывает о прекрасном Калининграде! Очень интересно,содержательно,и абсолютно неутомительно,подростку было тоже
Ирина с огромной теплотой и любовью рассказывает о прекрасном Калининграде! Очень интересно,содержательно,и абсолютно неутомительно,подростку было тоже
Ирина с огромной теплотой и любовью рассказывает о прекрасном Калининграде! Очень интересно,содержательно,и абсолютно неутомительно,подростку было тоже
Ирина с огромной теплотой и любовью рассказывает о прекрасном Калининграде! Очень интересно,содержательно,и абсолютно неутомительно,подростку было тоже
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Марина
Спасибо Ирине за то, что встретила нас и на машине показала самые интересные районы города. Мы с поезда сразу с головой окунулись в неповторимый Калининград и его историю. После экскурсии отвезла нас по адресу, где мы заселились потом.
Спасибо Ирине за то, что встретила нас и на машине показала самые интересные районы города. Мы
Спасибо Ирине за то, что встретила нас и на машине показала самые интересные районы города. Мы
Спасибо Ирине за то, что встретила нас и на машине показала самые интересные районы города. Мы
Спасибо Ирине за то, что встретила нас и на машине показала самые интересные районы города. Мы
Спасибо Ирине за то, что встретила нас и на машине показала самые интересные районы города. Мы
Спасибо Ирине за то, что встретила нас и на машине показала самые интересные районы города. Мы
Спасибо Ирине за то, что встретила нас и на машине показала самые интересные районы города. Мы
Спасибо Ирине за то, что встретила нас и на машине показала самые интересные районы города. Мы+2
Спасибо Ирине за то, что встретила нас и на машине показала самые интересные районы города. Мы
Спасибо Ирине за то, что встретила нас и на машине показала самые интересные районы города. Мы
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Краснова
С Ириной мы впервые увидели Калининград. Было Очень интересно. Посетили все самые важные объекты в городе, прогулялись. И даже памятник Гофману(сказочнику) увидели. Мы очень довольны экскурсией!
С Ириной мы впервые увидели Калининград. Было Очень интересно. Посетили все самые важные объекты в городе,
С Ириной мы впервые увидели Калининград. Было Очень интересно. Посетили все самые важные объекты в городе,
С Ириной мы впервые увидели Калининград. Было Очень интересно. Посетили все самые важные объекты в городе,
С Ириной мы впервые увидели Калининград. Было Очень интересно. Посетили все самые важные объекты в городе,
С Ириной мы впервые увидели Калининград. Было Очень интересно. Посетили все самые важные объекты в городе,
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Елена
Экскурсия прошла легко и непринужденно. Ирина активный, позитивный человек, провезла нас по всем интересным местам города, рассказала про интересные факты, события города.
Дала полезные советы по посещению ресторанчиков и других интересующих нас мест.
Благодарим за гостеприимство и интересную экскурсию)
Экскурсия прошла легко и непринужденно. Ирина активный, позитивный человек, провезла нас по всем интересным местам города,
Экскурсия прошла легко и непринужденно. Ирина активный, позитивный человек, провезла нас по всем интересным местам города,
Экскурсия прошла легко и непринужденно. Ирина активный, позитивный человек, провезла нас по всем интересным местам города,
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