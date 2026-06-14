Индивидуальные экскурсии в Калининграде

На экскурсии по Калининграду вы посетите все знаковые места города, узнаете о его древнейших постройках и знаменитых личностях, живших здесь в разные эпохи.Путешествие начнется с Центральной площади, где зарождалась история

города, и продолжится исследованием фортов, башен и бастионов Кёнигсберга. Вы познакомитесь с архитектурой элитного района Амалиенау и погуляете у Верхнего озера в Марауненхофе. Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где вас ждет Кафедральный собор Калининграда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От Кёнигсберга к Калининграду

Мы начнем путешествие с Центральной площади, где зарождалась история Калининграда, где один за другим выросли три города и где когда-то кипела средневековая жизнь. Постояв в тени призрачного Королевского замка, отправимся исследовать форты, башни и бастионы Кёнигсберга. Я расскажу, где проходила граница города в Средние века, и покажу сохранившиеся по сей день древние ворота.

Калининград вчера и сегодня

Вы познакомитесь с районами более поздней застройки Кёнигсберга: насладитесь архитектурой элитного Амалиенау и погуляете у Верхнего озера в Марауненхофе. А также увидите «визитные карточки» главной площади и центрального проспекта города: храм Христа Спасителя, Триумфальную колонну и Северный вокзал. Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где я покажу Кафедральный собор Калининграда и раскрою его историю.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.