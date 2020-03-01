Индивидуальные экскурсии в Калининграде

От Кёнигсберга к Калининграду Мы начнем путешествие с Центральной площади, где зарождалась история Калининграда, где один за другим выросли три города и где когда-то кипела средневековая жизнь. Постояв в тени призрачного Королевского замка, отправимся исследовать форты, башни и бастионы Кёнигсберга. Я расскажу, где проходила граница города в Средние века, и покажу сохранившиеся по сей день древние ворота.
Калининград вчера и сегодня Вы познакомитесь с районами более поздней застройки Кёнигсберга: насладитесь архитектурой элитного Амалиенау и погуляете у Верхнего озера в Марауненхофе. А также увидите «визитные карточки» главной площади и центрального проспекта города: храм Христа Спасителя, Триумфальную колонну и Северный вокзал. Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где я покажу Кафедральный собор Калининграда и раскрою его историю.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Меня зовут Ирина. Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид. С большим удовольствием раскрою вам самобытность Янтарного края, расскажу о самых интересных моментах его многовековой истории и сделаю все, чтобы вы захотели сюда вернуться!
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
Узнать о кошачьих тропах города, открыть их секреты и понять, каким был Кёнигсберг в средние века
Коты — это главные хранители тайн Калининграда, города, в котором интересное не сразу бросается в глаза из-за былых разрушений. Я поделюсь с вами увлекательными фактами о Кёнигсберге: о его «кошачьих местах» и их истории, о судьбе города и его древних локациях; дам ключи, которые помогут вам самостоятельно изучить Калининград и его окрестности. Приведу к тайным местам, где нужно обязательно загадать желание, а после мы побываем там, где когда-то жил Гофман — мистик, фантаст и художник. Моя экскурсия откроет новые грани одного из самых необычных городов России.
Прогуляться среди живописных немецких вилл, погружаясь в историю и жизнь города начала ХХ века
Приглашаю вас на променад по маршруту, вдохновленному немецкой историей и духом старого Кенигсберга. На авторской прогулке вы прикоснетесь к прошлому и настоящему знаменитого района Амалиенау, услышите истории его жителей и легенды его мощеных улочек. Я открою секреты, которые хранят красивейшие виллы работы Фридриха Хайманна, проведу вас тропами королевы Луизы, расскажу о традициях и любимых лакомствах кенигсбержцев. Вы увидите совершенно особенный Кенигсберг — уютный и цветущий, наполненный ароматами жасмина и марципана.
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, посетите замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь к водной глади озера Чайка.
Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на обзорной экскурсии
Я расскажу, как переплелись в веках Кенигсберг и Калининград, раскрою их интригующие тайны и покажу все знаковые достопримечательности и потаенные уголки. Вы погуляете по Рыбной деревне, островам Кнайпхоф и Ломзе, увидите могилу Канта и сравните архитектуру разных эпох.