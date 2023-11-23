Что вас ждет

Лучше приехать заранее на 10-15 минут.

Гид-экскурсовод будет с настоящей керосиновой лампой, которыми когда-то освещали галереи форта.

Осторожно, такой формат экскурсии сможет заинтересовать женщин, подростков с 12-14 лет, а также мужчин любого возраста.

Вас ожидает самая необычная экскурсия, в которой вы когда-либо участвовали! Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — форта № 1 «Штайн». На все время ночной экскурсии в форте мы станем его единственными гостями и окунемся в завораживающую атмосферу, царящую внутри. Более загадочной калининградской ночи и не придумаешь. Профессиональный гид-экскурсовод, специализирующийся на истории фортификации, встретит вас у входа в форт, и вы отправитесь в самое сердце грозного оборонительного сооружения в тот таинственный час, когда его ворота заперты для других посетителей. Вы пройдёте, освещая свой путь фонариками, по крепостному тоннелю-потерне, увидите казарменные галереи, казематы, артиллерийские позиции, оцените мощь знаменитого немецкого кирпича и получите незабываемые впечатления, которые останутся в вашей памяти навсегда! Важно знать• Выбирайте теплую одежду и обувь, в форте прохладно.