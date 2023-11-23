Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Любителям всего мистического и эксклюзивного посвящается! Когда взойдёт луна, вы отправитесь за неприступные стены набирающего популярность памятника военной архитектуры Калининграда конца XIX века — форта № 1 «Штайн».

Вы узнаете, почему он практически не был тронут во время ВОВ, и увидите казармы, укрытия и даже старинные туалетные горшки.
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Ближайшие даты:
23
ноя
26
ноя
30
ноя
3
дек
7
дек
10
дек
14
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ждет

Вас ожидает самая необычная экскурсия, в которой вы когда-либо участвовали! Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — форта № 1 «Штайн». На все время ночной экскурсии в форте мы станем его единственными гостями и окунемся в завораживающую атмосферу, царящую внутри. Более загадочной калининградской ночи и не придумаешь. Профессиональный гид-экскурсовод, специализирующийся на истории фортификации, встретит вас у входа в форт, и вы отправитесь в самое сердце грозного оборонительного сооружения в тот таинственный час, когда его ворота заперты для других посетителей. Вы пройдёте, освещая свой путь фонариками, по крепостному тоннелю-потерне, увидите казарменные галереи, казематы, артиллерийские позиции, оцените мощь знаменитого немецкого кирпича и получите незабываемые впечатления, которые останутся в вашей памяти навсегда! Важно знать• Выбирайте теплую одежду и обувь, в форте прохладно.
  • Лучше приехать заранее на 10-15 минут.
  • Гид-экскурсовод будет с настоящей керосиновой лампой, которыми когда-то освещали галереи форта.
  • Осторожно, такой формат экскурсии сможет заинтересовать женщин, подростков с 12-14 лет, а также мужчин любого возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Московский проспект, съезд 1, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Выбирайте теплую одежду и обувь, в форте прохладно
  • Лучше приехать заранее на минут 10-15:)
  • Гид-экскурсовод будет с настоящей керосиновой лампой, которыми когда-то освещали галереи форта
  • Осторожно, такой формат экскурсии сможет заинтересовать женщин, подростков с 12-14 лет, а также мужчин любого возраста
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Групповые
Необычные
Ночные
Форты
Военные
Вечерние

Похожие туры из Калининграда

Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
69 отзывов
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
Побывать в таинственных подземельях в самое таинственное время суток на групповой экскурсии
в районе форта № 11 «Дёнхофф»
Сегодня
25 ноя
29 ноя
2 дек
1300910 за человека
Мистика ночного форта № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
26 отзывов
Мистика ночного форта № 1 «Штайн»
Исследовать таинственный форт Кёнигсберга после заката с профессиональным экскурсоводом
около форта № 1 «Штайн»
Завтра
30 ноя
3 дек
7 дек
1300910 за человека
Форты Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
425 отзывов
Форты Кёнигсберга
Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
26 ноя
27 ноя
28 ноя
3 дек
1 090 за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ