Нас ждут два незабываемых часа в стенах чуда военной и инженерной фортификации конца XIX века — форта № 11 «Дёнхофф».
Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда.
Вы пройдёте по крепостному тоннелю-потерне, увидите казарменные галереи, казематы, артиллерийские позиции и оцените мощь знаменитого немецкого кирпича.
Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда.
Вы пройдёте по крепостному тоннелю-потерне, увидите казарменные галереи, казематы, артиллерийские позиции и оцените мощь знаменитого немецкого кирпича.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
29
ноя
ноя
2
дек
дек
6
дек
дек
9
дек
дек
13
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16
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Описание
Что вас ждетЛюбителям всего тайного, мистического и эксклюзивного посвящается. Вас ожидает самая необычная экскурсия, в которой вы когда-либо участвовали! Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — Форта № 11 «Дёнхофф». На все время ночной экскурсии в форте мы станем его единственными гостями и окунемся в завораживающую атмосферу, царящую внутри. Более загадочной калининградской ночи и не придумаешь. Профессиональный гид-экскурсовод, специализирующийся на истории фортификации, встретит вас у входа в форт, и вы отправитесь в самое сердце грозного оборонительного сооружения в тот таинственный час, когда его ворота заперты для других посетителей. Вы пройдёте по крепостному тоннелю-потерне, увидите казарменные галереи, казематы, артиллерийские позиции, оцените мощь знаменитого немецкого кирпича и получите незабываемые впечатления, которые останутся в вашей памяти навсегда! Важно знать• Выбирайте теплую одежду и обувь, в форте прохладно.
- Лучше приехать заранее на 10-15 минут.
- Гид-экскурсовод будет с настоящей керосиновой лампой, которыми когда-то освещали галереи форта.
- Осторожно, такой формат экскурсии сможет заинтересовать женщин, подростков 12-14 лет, а также мужчин любого возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание гида-экскурсовода
- Место начала и завершения?
- Калининград, ул. Энергетиков, 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Выбирайте теплую одежду и обувь, в форте прохладно
- Лучше приехать заранее на минут 10-15:)
- Гид-экскурсовод будет с настоящей керосиновой лампой, которыми когда-то освещали галереи форта
- Осторожно, такой формат экскурсии сможет заинтересовать женщин, подростков с 12-14 лет, а также мужчин любого возраста
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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