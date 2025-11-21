Вы окунетесь в атмосферу волшебства и уюта предновогоднего Калининграда и Зеленоградска.
В это время города наполняются светом праздничных огней и украшений, создавая ощущение настоящей зимней сказки.
Вас ждет сияющая Рыбная деревня, Новогодняя ярмарка на острове Иммануила Канта, красиво украшенные улицы Зеленоградска, прогулка по променаду вдоль Балтийского моря.
Описание экскурсииВ Калининграде вас встретит сияющая Рыбная деревня — уютный квартал с очаровательной архитектурой и праздничной иллюминацией, создающей волшебное настроение. Здесь можно прогуляться вдоль набережной, полюбоваться на отражение огней в воде и насладиться теплыми напитками. Обязательно посетите Новогоднюю ярмарку на острове Иммануила Канта — яркое событие с ароматом глинтвейна, горячего шоколада и пряников. Местные ремесленники предложат уникальные сувениры, а праздничные мелодии добавят волшебства прогулке. В Зеленоградске вас ждут красиво украшенные улочки, где каждый дом и витрина дышат духом Рождества. Насладитесь неспешной прогулкой по набережной вдоль Балтийского моря, слушая шум волн и вдыхая свежий морской воздух. Променад становится особенно чарующим под светом гирлянд, а уютные кафе с зимними угощениями станут идеальным завершением дня. Этот зимний маршрут подарит незабываемые впечатления, окутанные атмосферой предновогоднего уюта и праздника!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбная деревня
- Остров Иммануила Канта
- Кафедральный собор
- Здание торговой биржы Кенигсберга
- Росгартенские ворота
- Башня Дона
- Набережная Петра Великого
- Курортный проспект в Зеленоградске
- Парк Плантаже
- Променад и Балтийское море
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас из вашего отеля в Калининграде
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
