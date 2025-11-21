Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы окунетесь в атмосферу волшебства и уюта предновогоднего Калининграда и Зеленоградска.



В это время города наполняются светом праздничных огней и украшений, создавая ощущение настоящей зимней сказки.



Вас ждет сияющая Рыбная деревня, Новогодняя ярмарка на острове Иммануила Канта, красиво украшенные улицы Зеленоградска, прогулка по променаду вдоль Балтийского моря.

Описание экскурсии В Калининграде вас встретит сияющая Рыбная деревня — уютный квартал с очаровательной архитектурой и праздничной иллюминацией, создающей волшебное настроение. Здесь можно прогуляться вдоль набережной, полюбоваться на отражение огней в воде и насладиться теплыми напитками. Обязательно посетите Новогоднюю ярмарку на острове Иммануила Канта — яркое событие с ароматом глинтвейна, горячего шоколада и пряников. Местные ремесленники предложат уникальные сувениры, а праздничные мелодии добавят волшебства прогулке. В Зеленоградске вас ждут красиво украшенные улочки, где каждый дом и витрина дышат духом Рождества. Насладитесь неспешной прогулкой по набережной вдоль Балтийского моря, слушая шум волн и вдыхая свежий морской воздух. Променад становится особенно чарующим под светом гирлянд, а уютные кафе с зимними угощениями станут идеальным завершением дня. Этот зимний маршрут подарит незабываемые впечатления, окутанные атмосферой предновогоднего уюта и праздника!

