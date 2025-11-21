Мои заказы

Новогодняя сказка янтарного края: Калининград и Зеленоградск

Новогодняя сказка янтарного края
Вы окунетесь в атмосферу волшебства и уюта предновогоднего Калининграда и Зеленоградска.

В это время города наполняются светом праздничных огней и украшений, создавая ощущение настоящей зимней сказки.

Вас ждет сияющая Рыбная деревня, Новогодняя ярмарка на острове Иммануила Канта, красиво украшенные улицы Зеленоградска, прогулка по променаду вдоль Балтийского моря.
Описание экскурсии

В Калининграде вас встретит сияющая Рыбная деревня — уютный квартал с очаровательной архитектурой и праздничной иллюминацией, создающей волшебное настроение. Здесь можно прогуляться вдоль набережной, полюбоваться на отражение огней в воде и насладиться теплыми напитками. Обязательно посетите Новогоднюю ярмарку на острове Иммануила Канта — яркое событие с ароматом глинтвейна, горячего шоколада и пряников. Местные ремесленники предложат уникальные сувениры, а праздничные мелодии добавят волшебства прогулке. В Зеленоградске вас ждут красиво украшенные улочки, где каждый дом и витрина дышат духом Рождества. Насладитесь неспешной прогулкой по набережной вдоль Балтийского моря, слушая шум волн и вдыхая свежий морской воздух. Променад становится особенно чарующим под светом гирлянд, а уютные кафе с зимними угощениями станут идеальным завершением дня. Этот зимний маршрут подарит незабываемые впечатления, окутанные атмосферой предновогоднего уюта и праздника!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Рыбная деревня
  • Остров Иммануила Канта
  • Кафедральный собор
  • Здание торговой биржы Кенигсберга
  • Росгартенские ворота
  • Башня Дона
  • Набережная Петра Великого
  • Курортный проспект в Зеленоградске
  • Парк Плантаже
  • Променад и Балтийское море
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас из вашего отеля в Калининграде
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

