Вас ждёт увлекательнейшая экскурсия по легендарному острову Канта с погружением в виртуальную реальность! Вы увидите окрестности самой именитой исторической части Калининграда не только в реальном времени, но в далеком прошлом! Вас ждут невероятные ощущения, море ярких впечатлений и новые знания об этой исторической местности в прошлом.

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Во время 45-минутной экскурсии разница между виртуальным и реальным миром не ощущается. Совершая пешую прогулку по острову Канта, Вы делаете 5 остановок. На каждой остановке, надев очки виртуальной реальности, Вы окажитесь в довоенном Кёнигсберге. Поднял голову — смотришь в виртуальное небо, опустил — разглядываешь несуществующую брусчатку. Уникальность данной экскурсии в ощущениях, которые Вы испытаете, ведь эффект присутствия феноменальный! В какой-то момент Вы даже не почувствуете, в каком из времен находитесь. Архитектура, которую вы увидите полностью соответствует историческим прототипам XIX века. Панорамное звуковое сопровождение во время экскурсии усилит эффект, укладывая по полочкам Ваши знания о Кёнигсберге.