Остров Канта: прогулка сквозь время

Вас ждёт увлекательнейшая экскурсия по легендарному острову Канта с погружением в виртуальную...

4.8
29 отзывов
Вас ждёт увлекательнейшая экскурсия по легендарному острову Канта с погружением в виртуальную реальность! Вы увидите окрестности самой именитой исторической части Калининграда не только в реальном времени, но в далеком прошлом! Вас ждут невероятные ощущения, море ярких впечатлений и новые знания об этой исторической местности в прошлом.
Остров Канта: прогулка сквозь время
Остров Канта: прогулка сквозь время
Остров Канта: прогулка сквозь время
Остров Канта: прогулка сквозь время
Остров Канта: прогулка сквозь время
Остров Канта: прогулка сквозь время

Что вы увидите 🤩

  • Дровяной и медовый мост
  • Кнайпхоф (остров И. Канта)
  • Соборная площадь
  • Кафедральный собор
  • Могила И. Канта
  • Рыбная деревня
  • Университет Альбертина
  • Синагога и др.
Вас ждёт увлекательнейшая экскурсия по легендарному острову Канта с погружением в виртуальную реальность! Вы увидите окрестности самой именитой исторической части Калининграда не только в реальном времени, но в далеком прошлом! Вас ждут невероятные ощущения, море ярких впечатлений и новые знания об этой исторической местности в прошлом.
Подробнее о формате
Во время 45-минутной экскурсии разница между виртуальным и реальным миром не ощущается. Совершая пешую прогулку по острову Канта, Вы делаете 5 остановок. На каждой остановке, надев очки виртуальной реальности, Вы окажитесь в довоенном Кёнигсберге. Поднял голову — смотришь в виртуальное небо, опустил — разглядываешь несуществующую брусчатку. Уникальность данной экскурсии в ощущениях, которые Вы испытаете, ведь эффект присутствия феноменальный! В какой-то момент Вы даже не почувствуете, в каком из времен находитесь. Архитектура, которую вы увидите полностью соответствует историческим прототипам XIX века. Панорамное звуковое сопровождение во время экскурсии усилит эффект, укладывая по полочкам Ваши знания о Кёнигсберге.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Общий
700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Специальное оборудование
  • Помощь сопровождающего.
Место начала и завершения
Улица Канта, 1, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Технологии Б.
Технологии Б.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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