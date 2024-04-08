ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

В современном Калининграде не так просто окунуться в городскую среду 19 века — но мы знаем способ! Предлагаем вам ощутить атмосферу старого Кёнигсберга при помощи VR-очков. Вы окажетесь в сердце района Кнайпхоф, увидите Кафедральный собор, школы и жилые дома. А наш аудиогид дополнит виртуальные изображения реальными историями города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

VR-погружение в другую эпоху. Пожалуй, ни один район Калининграда не изменился за последние пару веков так разительно, как остров Канта. Вашим проводником в прошлое станут очки виртуальной реальности, через которые вы увидите реконструированные улицы Кнайпхофа, аудиогид, а также дополнительные материалы — архивные фото и видео.

Остров Канта, каким он был 200 лет назад. Брусчатка под ногами, чистое небо над головой, утраченные здания и плотная жилая застройка — виртуальная реальность создаст эффект полного присутствия в старом Кёнигсберге! Мы увидим бывший Кнайпхоф с 5 разных точек и в каждой из них откроем остров с новой стороны:

Обзор с Дровяного моста позволит нам взглянуть на остров со стороны: вы услышите о прошлом острова Канта и его роли в жизни Кёнигсберга.

позволит нам взглянуть на остров со стороны: вы услышите о прошлом острова Канта и его роли в жизни Кёнигсберга. Медовый мост — отсюда взглянем на городскую синагогу и городской порт.

— отсюда взглянем на городскую синагогу и городской порт. Площадь бедняков : осматриваясь по сторонам, вы узнаете, какими были школы и дома на острове Кнайпхоф, как протекала повседневная жизнь горожан.

: осматриваясь по сторонам, вы узнаете, какими были школы и дома на острове Кнайпхоф, как протекала повседневная жизнь горожан. Соборная площадь — посмотрим на архитектурную доминанту острова, Кафедральный собор, каким он был до разрушения и реставрации, и окружающие постройки.

— посмотрим на архитектурную доминанту острова, Кафедральный собор, каким он был до разрушения и реставрации, и окружающие постройки. Могила Иммануила Канта: конечно, не обойдем стороной одного из самых знаменитых уроженцев Кёнигсберга. Вы услышите о жизни философа и о его альма-матер — университете Альбертина.

Организационные детали