ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время

Перенестись на 200 лет назад, увидеть утраченные здания Кёнигсберга и прикоснуться к истории

В современном Калининграде не так просто окунуться в городскую среду 19 века — но мы знаем способ! Предлагаем вам ощутить атмосферу старого Кёнигсберга при помощи VR-очков. Вы окажетесь в сердце района Кнайпхоф, увидите Кафедральный собор, школы и жилые дома. А наш аудиогид дополнит виртуальные изображения реальными историями города.
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
Ближайшие даты:
6
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Описание

Что вас ожидает

VR-погружение в другую эпоху. Пожалуй, ни один район Калининграда не изменился за последние пару веков так разительно, как остров Канта. Вашим проводником в прошлое станут очки виртуальной реальности, через которые вы увидите реконструированные улицы Кнайпхофа, аудиогид, а также дополнительные материалы — архивные фото и видео.

Остров Канта, каким он был 200 лет назад. Брусчатка под ногами, чистое небо над головой, утраченные здания и плотная жилая застройка — виртуальная реальность создаст эффект полного присутствия в старом Кёнигсберге! Мы увидим бывший Кнайпхоф с 5 разных точек и в каждой из них откроем остров с новой стороны:

  • Обзор с Дровяного моста позволит нам взглянуть на остров со стороны: вы услышите о прошлом острова Канта и его роли в жизни Кёнигсберга.
  • Медовый мост — отсюда взглянем на городскую синагогу и городской порт.
  • Площадь бедняков: осматриваясь по сторонам, вы узнаете, какими были школы и дома на острове Кнайпхоф, как протекала повседневная жизнь горожан.
  • Соборная площадь — посмотрим на архитектурную доминанту острова, Кафедральный собор, каким он был до разрушения и реставрации, и окружающие постройки.
  • Могила Иммануила Канта: конечно, не обойдем стороной одного из самых знаменитых уроженцев Кёнигсберга. Вы услышите о жизни философа и о его альма-матер — университете Альбертина.

Организационные детали

  • Каждому участнику на экскурсии предоставляются VR-очки с наушниками
  • Продолжительность экскурсии — 45-55 минут (зависит от размера и скорости группы)
  • С группой будет сопровождающий из нашей команды, который возьмет на себя все технические моменты и проведет вас по нужному маршруту. В наушниках в каждой точке экскурсии вы услышите аудиогид, но если у вас останутся вопросы, на них также сможет ответить наш сопровождающий.

ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на острове Канта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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