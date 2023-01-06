ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

VR-погружение в другую эпоху. Пожалуй, ни один район Калининграда не изменился за последние пару веков так разительно, как остров Канта. Вашим проводником в прошлое станут очки виртуальной реальности, через которые вы увидите реконструированные улицы Кнайпхофа, аудиогид, а также дополнительные материалы — архивные фото и видео.
Остров Канта, каким он был 200 лет назад. Брусчатка под ногами, чистое небо над головой, утраченные здания и плотная жилая застройка — виртуальная реальность создаст эффект полного присутствия в старом Кёнигсберге! Мы увидим бывший Кнайпхоф с 5 разных точек и в каждой из них откроем остров с новой стороны: