ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

В современном Калининграде не так просто окунуться в городскую среду 19 века — но мы знаем способ! Предлагаем вам ощутить атмосферу старого Кёнигсберга при помощи VR-очков. Вы окажетесь в сердце района Кнайпхоф, увидите Кафедральный собор, школы и жилые дома. А наш аудиогид дополнит виртуальные изображения реальными историями города.
Описание экскурсии
VR-погружение в другую эпоху. Пожалуй, ни один район Калининграда не изменился за последние пару веков так разительно, как остров Канта. Вашим проводником в прошлое станут очки виртуальной реальности, через которые вы увидите реконструированные улицы Кнайпхофа, аудиогид, а также дополнительные материалы — архивные фото и видео.
Остров Канта, каким он был 200 лет назад. Брусчатка под ногами, чистое небо над головой, утраченные здания и плотная жилая застройка — виртуальная реальность создаст эффект полного присутствия в старом Кёнигсберге! Мы увидим бывший Кнайпхоф с 5 разных точек и в каждой из них откроем остров с новой стороны:
- Обзор с Дровяного моста позволит нам взглянуть на остров со стороны: вы услышите о прошлом острова Канта и его роли в жизни Кёнигсберга.
- Медовый мост — отсюда взглянем на городскую синагогу и городской порт.
- Площадь бедняков: осматриваясь по сторонам, вы узнаете, какими были школы и дома на острове Кнайпхоф, как протекала повседневная жизнь горожан.
- Соборная площадь — посмотрим на архитектурную доминанту острова, Кафедральный собор, каким он был до разрушения и реставрации, и окружающие постройки.
- Могила Иммануила Канта: конечно, не обойдем стороной одного из самых знаменитых уроженцев Кёнигсберга. Вы услышите о жизни философа и о его альма-матер — университете Альбертина.
Организационные детали
- Каждому участнику на экскурсии предоставляются VR-очки с наушниками
- Продолжительность экскурсии — 45-55 минут (зависит от размера и скорости группы)
- С группой будет сопровождающий из нашей команды, который возьмет на себя все технические моменты и проведет вас по нужному маршруту. В наушниках в каждой точке экскурсии вы услышите аудиогид, но если у вас останутся вопросы, на них также сможет ответить наш сопровождающий.
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Канта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 511 туристов
Наша команда работает в Калининграде с 2019 года. В нашем штате — кандидаты технических наук, научные сотрудники Калининградского Технического Университета, БФУ имени Канта. Мы разработали эксклюзивный маршрут: предлагаем не только увидеть утраченные достопримечательности города, но и послушать их великолепную историю, воспользовавшись специально разработанным для вас аудиогидом.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень увлекательно окунуться в прошлое Кенигсберга. Экскурсия интересная. Всём рекомендую.
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А
Хорошая экскурсия. Интересно, познавательно, занимательно.
Я уверена, в перспективе условия и наполнение будут улучшаться.
Маршрут понятный, картинка яркая, интересная, аудио сопровождение приятным голосом с интересным сожержанием.
Желаю организаторам развиваться, улучшаться, не останавливаться, прислушиваться к клиентам.
Спасибо за проведенное время.
Я уверена, в перспективе условия и наполнение будут улучшаться.
Маршрут понятный, картинка яркая, интересная, аудио сопровождение приятным голосом с интересным сожержанием.
Желаю организаторам развиваться, улучшаться, не останавливаться, прислушиваться к клиентам.
Спасибо за проведенное время.
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О
Интересная и необычная экскурсия. Погрузились на 200 лет назад. Как изменился "Остров Канта" до неузнаваемости.
Были на экскурсии со знакомой и нам очень всё понравилась.
Рекомендуем.
Были на экскурсии со знакомой и нам очень всё понравилась.
Рекомендуем.
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Встретили любезно, исправным оборудованием обеспечили, стоимость соответствовала заявленной. Никуда не спешили, дали возможность спокойно прослушать аудиогида, добавили нужные коментарии. Точки выбраны грамотно, группу располагали комфортно. Всё понравилось. Спасибо.
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Н
Очень познавательная экскурсия. Рекомендую всем. 45 минут в прошлом. Единственное… Сняла звезду за маршрут… Выдают очки у входа в собор а для начала экскурсии нужно идти в другое место не далеко, но не очень удобно. А так все понравилось
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Н
Задумка на пять, реализация на троечку, поленились (имеется в виду сам проект, а не поведение сопровождающих, они были вполне вежливы и заботливы).
А именно.
1) Что помешало взять существующие старые фотографии (а
А именно.
1) Что помешало взять существующие старые фотографии (а
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