Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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Насыщенный день на Янтарной Ривьере

Проехать от Светлогорска до Янтарного, узнать о добыче солнечного камня и смастерить свое изделие

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Калининграда
В этой экскурсии 🧭 собраны самые интересные достопримечательности 🏛️ побережья.

Поселок, где находится главное месторождение янтаря в мире, и зеленый курорт, живописная бухта, озера и старый карьер, а для детей — парк 🌳 развлечений среди леса.

Вы услышите историю 📖 и легенды этих мест, узнаете, как ищут и обрабатывают янтарь, а также изготовите свою поделку из застывшей смолы.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Насыщенный день на Янтарной Ривьере
Насыщенный день на Янтарной Ривьере

Что вас ожидает

Поселок Янтарный, он же Пальмникен, он же Янтарный клондайк
Мы увидим кирху конца 19 века и прикоснемся к дереву желаний, навестим площадь мастеров, пройдем среди вековых краснолистных буков по парку имени Мориса Беккера — я расскажу об этом легендарном янтарном короле и добыче солнечного камня.
Вы прогуляетесь 👣 по лучшему пляжу России, получившему награду «голубой флаг», заглянете в чистое озеро Янтарное и старый карьер Вальтер.
Вдоволь насладившись немецкой застройкой и узенькими улочками поселка, мы отправимся к Янтарному замку 14 века постройки. Здесь можно увидеть коллекцию янтарных изделий — или же заглянуть в музей 🖼 инквизиции!

Филинская бухта
Это лучшая инстаграм-локация в области: со смотровой площадки, возвышающейся над волнами, вы сделаете шикарные фотографии 📸. И, спустившись к берегу, постараетесь найти дары Балтийского моря 🌊.

Парк янтарного периода
Если вы путешествуете с детьми, рекомендую посетить развлекательный комплекс в окружении леса. Здесь вас ждут динозавры и гигантский вулкан, янтарное дерево 🌲, дом лесных друзей, соляная пещера, веревочный парк 🌳 и многое другое.

Светлогорск: королевский курорт
Это настоящий город-парк: вы прогуляетесь по холмистым улочкам, петляющим среди размашистых сосен и старинных немецких вилл. Заглянете в переулок Гофмана и встретите его персонажей. Оцените архитектуру лютеранской кирхи и здания водонапорной башни в стиле модерн. А еще я проведу вас к современному театру эстрады «Янтарь холл», где вы сможете сами изготовить кулон из янтаря и получить за это диплом.

Необычный камень и застолье в Несселбеке
Проездом мы посетим бывший посёлок рыбаков и увидим «Камень Лжи» — я объясню, почему он расколот пополам и почему украшен языческими рунами. И в завершение отправимся в Нессельбек — современный рыцарский замок 🏰, где вам подадут свежеприготовленное пиво и блюда немецкой кухни!

Организационные детали

  • Я заберу вас на личном автомобиле 🚘 из отеля в Калининграде и доставлю обратно после экскурсии 🧭. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
  • Дополнительно оплачиваются: обед, входные билеты 🎫 в музеи (посещение по желанию), мастер-класс по изготовлению изделий
  • Программа гибкая: мы можем что-то убрать из экскурсии, а где-то задержаться подольше
Насыщенный день на Янтарной Ривьере
Насыщенный день на Янтарной Ривьере
Насыщенный день на Янтарной Ривьере
Насыщенный день на Янтарной Ривьере
Насыщенный день на Янтарной Ривьере
Насыщенный день на Янтарной Ривьере
Насыщенный день на Янтарной Ривьере
Насыщенный день на Янтарной Ривьере
Насыщенный день на Янтарной Ривьере
Насыщенный день на Янтарной Ривьере
Насыщенный день на Янтарной Ривьере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Дмитрий. Опытный и энергичный, буду вам я гидом личным ! :) С удовольствием познакомлю вас с самыми уникальными уголками моей любимой Родины и близлежащего зарубежья. Сделаю день максимально ярким и насыщенным, учтя все ваши пожелания.
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Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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