Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Калининграда

Насладиться морскими курортами, узнать о добыче солнечного камня и смастерить своё изделие
В этой экскурсии собраны самые интересные достопримечательности побережья.

Посёлок, где находится главное месторождение янтаря в мире, и зелёный курорт, живописная бухта, озёра и старый карьер, а для детей — парк развлечений среди леса.

Вы услышите историю и легенды этих мест, узнаете, как ищут и обрабатывают янтарь, а также изготовите свою поделку из застывшей смолы.
4.9
91 отзыв
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Калининграда
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Калининграда
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Калининграда

Описание экскурсии

Посёлок Янтарный, он же Пальмникен, он же Янтарный клондайк

Мы увидим кирху конца 19 века и прикоснёмся к дереву желаний, навестим площадь мастеров, пройдём среди вековых краснолистных буков по парку имени Мориса Беккера — я расскажу об этом легендарном янтарном короле и добыче солнечного камня.
Вы прогуляетесь по лучшему пляжу России, получившему награду «голубой флаг», заглянете в чистое озеро Янтарное и старый карьер Вальтер.
Вдоволь насладившись немецкой застройкой и узкими улочками поселка, мы отправимся к Филинской бухте.

Филинская бухта

Это лучшая фотолокация в области: со смотровой площадки, возвышающейся над волнами, вы сделаете шикарные фотографии.

Светлогорск: королевский курорт

Это настоящий город-парк: вы прогуляетесь по холмистым улочкам, петляющим среди размашистых сосен и старинных немецких вилл. Заглянете в переулок Гофмана и встретите его персонажей. Оцените архитектуру лютеранской кирхи и водонапорной башни в стиле модерн. А еще я проведу вас к современному театру эстрады «Янтарь холл», где вы сможете сами изготовить кулон из янтаря и получить за это диплом.

Пионерский и Сыроварня Шаакен Дорф

Проездом мы посетим бывший посёлок рыбаков и попытаем удачу в поисках янтаря.
В завершении — отправимся в средневековый замок Шаакен и посетим сыроварню Шаакен Дорф, где вы сможете продегустировать сыры и купить подарки.

Организационные детали

  • Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Калининграде и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
  • Программа гибкая: мы можем что-то убрать из экскурсии, а где-то задержаться подольше

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Мастер-класс по изготовлению изделий: 900 ₽/чел.
  • Билеты в Парк янтарного периода: 250 ₽, оплата развлечений по желанию
  • Дегустация в сыроварне: 500 ₽
  • Обед
  • Если вы путешествуете с детьми, за доплату можно посетить Парк янтарного периода
  • Можем увеличить время экскурсии или включить другие локации (подробности в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3606 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Дмитрий. Опытный и энергичный, буду вам я гидом личным! С удовольствием познакомлю вас с самыми уникальными уголками моей любимой Родины и сделаю ваш отпуск максимально ярким и насыщенным, учитывая все ваши пожелания.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
90
4
3
2
1
1
Екатерина
Это было наше второе прекрасное путешествие с Дмитрием. Заказывала все экскурсии заранее и было опасение, что если ошибусь с гидом, то ошибусь дважды!!! Но в итоге мы очень рады, что
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обе наши поездки прошли именно с Дмитрием. Мы никуда не торопились, но в тоже время никуда и не опаздывали, достаточно продолжительная поездка проходила в максимально комфортных условиях. Дмитрий несомненно эрудированный человек, интересный рассказчик и заботящийся о своих туристах гид: путешествие проходило на очень комфортном автомобиле, нам для путешествия заботливо подготовили не только воду, но и памятные сувениры (хотя на первой экскурсии мы сувениры тоже получили). Услышали и увидели мы массу интересного и даже попробовали на сыроварне много вкусного. Многое из того, что нам рассказывал Дмитрий в рамках "путевой" информации пригодилось и на других экскурсиях, где гид был менее "разговорчив". Мы побывали не только в местах туристического потока, но и заглянули в укромные уголки, что несомненно очень украсило нашу поездку. Однозначно рекомендую это путешествие, а Дмитрию говорю еще раз ОЧЕНЬ большое спасибо

Это было наше второе прекрасное путешествие с Дмитрием. Заказывала все экскурсии заранее и было опасение, что
Это было наше второе прекрасное путешествие с Дмитрием. Заказывала все экскурсии заранее и было опасение, что
Это было наше второе прекрасное путешествие с Дмитрием. Заказывала все экскурсии заранее и было опасение, что
Это было наше второе прекрасное путешествие с Дмитрием. Заказывала все экскурсии заранее и было опасение, что
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Анна
Есть экскурсоводы, гиды от Бога, вот это про Дмитрия! Который интересно, познавательно, с юмором повествует о своём городе и области. Второй день с ним в компании путешествуем по области Калининграда
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и это супер! Нас четыре человека и мы всему восторге! Хорошо поставленная речь, на любой вопрос получаем ответ и не только касаемо истории Калининграда и его окрестностей, но так же и растительности, гастрономии (где вкусно поесть), достопримечательностей, что ещё посетить и т. д:))
В общем: 200 % рекомендую всем, кто собирается посетить Калининград! Не пожалеете!

Есть экскурсоводы, гиды от Бога, вот это про Дмитрия! Который интересно, познавательно, с юмором повествует о
Есть экскурсоводы, гиды от Бога, вот это про Дмитрия! Который интересно, познавательно, с юмором повествует о
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О
Все супер!!! Впечатления великолепные!!! Дмитрий умеет создать комфортную обстановку, интересное общение на протяжении всей экскурсии.
В сочетании с обширной и разнообразной программой это создает незабываемые впечатления. День начался с дегустации сыров
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и медового вина в местной сыроварне, затем прогулка по великолепному пляжу Янтарного, наблюдения за семейством лебедей на прудах, прогулка по самым интересным местам Солнечногорска. И завершение дня мастер-класс по созданию своего сувенира из янтаря!!! Все было великолепно!!! Спасибо!!!

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Е
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии «Янтарная Ривьера» — посетили Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварню Шаакен, близ бастиона Шаакен Дорф. И это было настоящее погружение в историю и красоту Балтийского побережья!

Огромное
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спасибо нашему экскурсоводу Дмитрию! Он не просто профессионал, а человек, по-настоящему влюблённый в свой край. Дмитрий — очень образованный, интеллигентный и вежливый, в любой ситуации сохранял спокойствие и умел найти подход к каждому из нас. Его знания поражают: он увлекательно рассказывал не только о местах по маршруту, но и погружал в контекст — например, подробно и при этом доступно раскрыл историю Тевтонского ордена, рассказал про Восточную Пруссию и про то, как эти земли оказались частью Германии. Слушать было невероятно интересно!

Дмитрий показал нам самые живописные уголки побережья: «Калининградский Байкал», Филинскую бухту (реликтовые деревья, белый песок на пляже и панорамные виды на Балтийское море), потрясающий Центральный пляж в Янтарном, отмеченный международной наградой "Голубой флаг". Особенно ценно, что он не торопил, дал достаточно времени, чтобы спокойно погулять по побережью и даже искупаться в Балтийском море — и море, к нашей радости, оказалось тёплым и ласковым.

В Светлогорске мы побывали на мастер-классе в «Янтарь Холле» и своими руками сделали янтарные подвески — теперь это дорогая сердцу память о путешествии. А неспешная прогулка по улочкам города, где сама атмосфера будто под стать символу Светлогорска — улитке, — стала отличным завершением дня.

Поездка получилась невероятно насыщенной, но при этом совсем не утомительной: темп был комфортным, а общение с Дмитрием — лёгким и приятным.

От всей души рекомендуем экскурсию «Янтарная Ривьера» и лично экскурсовода Дмитрия всем, кто собирается в Калининградскую область. Уверены: он сможет удовлетворить любые запросы путешественников, ответит на все вопросы и покажет самые интересные места. Вы точно останетесь довольны на 100 %! 💛

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Мария
08 ноября мы с мужем ездили на экскурсию с Дмитрием, и нам всё очень понравилось! Дмитрий забрал нас прямо у подъезда и по окончании экскурсии привёз обратно в ту же
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точку.

В Янтарном мы посетили несколько локаций, а также получили свободное время, чтобы прогуляться вдоль берега Балтийского моря. Там нам удалось собственными руками собрать янтарь — благодаря Дмитрию, который рассказал, как правильно его искать. Мы нашли несколько кусочков и получили массу положительных эмоций!

На протяжении всей поездки Дмитрий рассказывал множество интересных фактов, отвечал на все наши вопросы — даже те, что не касались экскурсии. Особенно понравилось, что он делает это легко, живо и с увлечением. По голосу сразу чувствуется, что человек — настоящий мастер своего дела: тембр у Дмитрия уверенный, спокойный и приятный.

В Светлогорске мы посетили множество мест. Одно из самых запомнившихся — озеро Тихое. Дмитрий рассказал о нём интересные факты и дал нам возможность прогуляться самостоятельно по набережной в поисках «Светлоёжиков». У нас было около 30 минут свободного времени, мы взяли вкусный и недорогой кофе в ближайшей палатке и отправились на прогулку, наслаждаясь природой.

Очень понравилась неторопливая прогулка по центру города — мы посмотрели памятник «Медленный город» и сразу поняли, почему Светлогорск заслужил это звание.

Отдельное удовольствие доставил мастер-класс по работе с янтарём: мы сделали кулончики-сердечки для детей — чудесное воспоминание об этом дне!

В целом, мы остались в полном восторге от экскурсии «Янтарная Ривьера» и искренне рекомендуем Дмитрия как гида. Уверены, вы тоже останетесь довольны и, как и мы, захотите написать свой благодарный отзыв, чтобы другие знали, к кому лучше обращаться.

08 ноября мы с мужем ездили на экскурсию с Дмитрием, и нам всё очень понравилось! Дмитрий
08 ноября мы с мужем ездили на экскурсию с Дмитрием, и нам всё очень понравилось! Дмитрий
08 ноября мы с мужем ездили на экскурсию с Дмитрием, и нам всё очень понравилось! Дмитрий
08 ноября мы с мужем ездили на экскурсию с Дмитрием, и нам всё очень понравилось! Дмитрий
08 ноября мы с мужем ездили на экскурсию с Дмитрием, и нам всё очень понравилось! Дмитрий
08 ноября мы с мужем ездили на экскурсию с Дмитрием, и нам всё очень понравилось! Дмитрий
08 ноября мы с мужем ездили на экскурсию с Дмитрием, и нам всё очень понравилось! Дмитрий
08 ноября мы с мужем ездили на экскурсию с Дмитрием, и нам всё очень понравилось! Дмитрий
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С
Очень понравилась экскурсия. Сначала заехали в азамечательную атмосферную сыроварню, где была прекрасная дегустация сыров. Затем посетили Пионерский, на пляже которого сами собирали янтарь. Очень впечатлил пляж в Янтарном, широкий чистый большой. А песок просто чудо. По договоренности нас забрали по адресу в Калининграде, а завершили экскурсию в Светлогорске. Светлогорск прекрасен!
Дмитрий, спасибо Вам за чудесно проведенный день в Вашей компании!
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