Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Поселок Янтарный, он же Пальмникен, он же Янтарный клондайк

Мы увидим кирху конца 19 века и прикоснемся к дереву желаний, навестим площадь мастеров, пройдем среди вековых краснолистных буков по парку имени Мориса Беккера — я расскажу об этом легендарном янтарном короле и добыче солнечного камня.

Вы прогуляетесь 👣 по лучшему пляжу России, получившему награду «голубой флаг», заглянете в чистое озеро Янтарное и старый карьер Вальтер.

Вдоволь насладившись немецкой застройкой и узенькими улочками поселка, мы отправимся к Янтарному замку 14 века постройки. Здесь можно увидеть коллекцию янтарных изделий — или же заглянуть в музей 🖼 инквизиции!

Филинская бухта

Это лучшая инстаграм-локация в области: со смотровой площадки, возвышающейся над волнами, вы сделаете шикарные фотографии 📸. И, спустившись к берегу, постараетесь найти дары Балтийского моря 🌊.

Парк янтарного периода

Если вы путешествуете с детьми, рекомендую посетить развлекательный комплекс в окружении леса. Здесь вас ждут динозавры и гигантский вулкан, янтарное дерево 🌲, дом лесных друзей, соляная пещера, веревочный парк 🌳 и многое другое.

Светлогорск: королевский курорт

Это настоящий город-парк: вы прогуляетесь по холмистым улочкам, петляющим среди размашистых сосен и старинных немецких вилл. Заглянете в переулок Гофмана и встретите его персонажей. Оцените архитектуру лютеранской кирхи и здания водонапорной башни в стиле модерн. А еще я проведу вас к современному театру эстрады «Янтарь холл», где вы сможете сами изготовить кулон из янтаря и получить за это диплом.

Необычный камень и застолье в Несселбеке

Проездом мы посетим бывший посёлок рыбаков и увидим «Камень Лжи» — я объясню, почему он расколот пополам и почему украшен языческими рунами. И в завершение отправимся в Нессельбек — современный рыцарский замок 🏰, где вам подадут свежеприготовленное пиво и блюда немецкой кухни!

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