Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда

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Это увлекательная однодневная экскурсия, в ходе которой вы узнаете не только об основных достопримечательностях, но и о людях, превративших остров в преуспевающий город Кнайпхоф, затем переименованный в остров Канта.

О том, как загородное поместье Амалиенау, названное в честь любимой жены коммерческого советника, стало престижным районом Кёнигсберга.
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
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мая
6
мая
9
мая
10
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Канта
  • Медовый мост
  • Хомлина по имени Карл
  • Здание Кёнигсбергской биржи (без посещения)
  • Кафедральный собор (без посещения)
  • Бункер Ляша (без посещения)
  • Скульптурную композицию «Борющиеся зубры»
  • Здание полицейского президиума Кёнигсберга
  • Здание Верховной дирекции почт
  • Стадион «Балтика»
  • Кирху памяти королевы Луизы
  • Деревянный охотничий замок кайзера Вильгельма II
  • Малыша-хомлина Антошку
  • Старинные улицы, переулки и виллы района Амалиенау
  • Астрономический бастион
  • Мастерскую хомлинов
  • Здание Службы занятости Кёнигсберга
  • Старинная улица Оберрольберг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Наше путешествие начнётся с Медового моста. Вы узнаете об истории строительства Кафедрального собора и влиянии лютеранства на появление университета в Кёнигсберге. Мы пройдём по улице Хлебных лавок к тому месту, где когда-то стоял дом купца Негеляйна, в котором останавливался Пётр I.
  • Когда-то остров Канта назывался Кнайпхофом — я с удовольствием расскажу вам о том, как он развивался, рос и менялся. После этого мы отправимся на пешую экскурсию по центру Калининграда до района Амалиенау. Вы узнаете все о городе Альтштадте, который окружал древний замок рыцарей тевтонского ордена. Мы увидим бункер, где Отто Ляш подписал капитуляцию в 1945 году. Узнаем больше о студенческой жизни Кёнигсберга. Я расскажу вам удивительную историю знаменитого бегемота Ганса из Кёнигсбергского зоопарка.
  • Путь в Амалиенау проходит через парк Луизенваль и кирху памяти королевы Луизы, в которой сейчас размещается детский кукольный театр. Путешествие по району богатых вилл мы начнём не сразу — сначала навестим юного хомлина Антошку.
  • Насладившись эстетикой Амалиенау, мы отправимся к мастерской хомлинов. В конце нашего путешествия вы прогуляетесь по одной из древнейших улиц Калининграда — улице Коперника. Это особенное и очень уютное место шириной всего два метра.

Важно знать:

После бронирования экскурсии Вам придёт сообщение с моим номером телефона. Пришлите, пожалуйста, через любой удобный для вас мессенджер дату нашего путешествия. Я обязательно с вами свяжусь.

ежедневно 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медовый мост
Завершение: Гостиница «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Отправьте на номер +79637381301 дату нашего путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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