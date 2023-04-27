Это увлекательная однодневная экскурсия, в ходе которой вы узнаете не только об основных достопримечательностях, но и о людях, превративших остров в преуспевающий город Кнайпхоф, затем переименованный в остров Канта.
О том, как загородное поместье Амалиенау, названное в честь любимой жены коммерческого советника, стало престижным районом Кёнигсберга.
О том, как загородное поместье Амалиенау, названное в честь любимой жены коммерческого советника, стало престижным районом Кёнигсберга.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Канта
- Медовый мост
- Хомлина по имени Карл
- Здание Кёнигсбергской биржи (без посещения)
- Кафедральный собор (без посещения)
- Бункер Ляша (без посещения)
- Скульптурную композицию «Борющиеся зубры»
- Здание полицейского президиума Кёнигсберга
- Здание Верховной дирекции почт
- Стадион «Балтика»
- Кирху памяти королевы Луизы
- Деревянный охотничий замок кайзера Вильгельма II
- Малыша-хомлина Антошку
- Старинные улицы, переулки и виллы района Амалиенау
- Астрономический бастион
- Мастерскую хомлинов
- Здание Службы занятости Кёнигсберга
- Старинная улица Оберрольберг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Наше путешествие начнётся с Медового моста. Вы узнаете об истории строительства Кафедрального собора и влиянии лютеранства на появление университета в Кёнигсберге. Мы пройдём по улице Хлебных лавок к тому месту, где когда-то стоял дом купца Негеляйна, в котором останавливался Пётр I.
- Когда-то остров Канта назывался Кнайпхофом — я с удовольствием расскажу вам о том, как он развивался, рос и менялся. После этого мы отправимся на пешую экскурсию по центру Калининграда до района Амалиенау. Вы узнаете все о городе Альтштадте, который окружал древний замок рыцарей тевтонского ордена. Мы увидим бункер, где Отто Ляш подписал капитуляцию в 1945 году. Узнаем больше о студенческой жизни Кёнигсберга. Я расскажу вам удивительную историю знаменитого бегемота Ганса из Кёнигсбергского зоопарка.
- Путь в Амалиенау проходит через парк Луизенваль и кирху памяти королевы Луизы, в которой сейчас размещается детский кукольный театр. Путешествие по району богатых вилл мы начнём не сразу — сначала навестим юного хомлина Антошку.
- Насладившись эстетикой Амалиенау, мы отправимся к мастерской хомлинов. В конце нашего путешествия вы прогуляетесь по одной из древнейших улиц Калининграда — улице Коперника. Это особенное и очень уютное место шириной всего два метра.
Важно знать:После бронирования экскурсии Вам придёт сообщение с моим номером телефона. Пришлите, пожалуйста, через любой удобный для вас мессенджер дату нашего путешествия. Я обязательно с вами свяжусь.
ежедневно 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Медовый мостЗавершение: Гостиница «Калининград»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно 09:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Отправьте на номер +79637381301 дату нашего путешествия
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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