Отправляемся в путешествие по побережью Калининградской области. Я познакомлю вас с её самыми красивыми городами — Балтийском, Янтарным и Светлогорском. За один день вы увидите крепости и маяки, янтарные карьеры и морские променадные улицы, почувствуете атмосферу старинных курортов и узнаете, как переплелись судьбы Восточной Пруссии и России.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Балтийск

Мы начнём день с прогулки по портовому городу. Вы увидите крепость Пиллау, маяк, корабли у причалов и Свято-Георгиевский морской собор. Узнаете, как Балтийск связан с Петром I. Здесь же можно отправиться на водную прогулку по гавани или прогуляться вдоль Русской набережной, где история Восточной Пруссии пересеклась с историей Российской империи.

Янтарный

Следующий пункт — город, где добывают янтарь уже несколько веков. Мы посетим карьер Янтарного комбината — единственное в мире место, где добывают солнечный камень в промышленных масштабах. Пройдём по деревянному променаду вдоль пляжа с Голубым флагом, через старинный парк с тюльпановым деревом. Также у вас будет свободное время для обеда и прогулок.

Филинская бухта

По пути в Светлогорск сделаем остановку в Филинской бухте — это одно из самых живописных мест побережья с обрывами и панорамами моря.

Светлогорск

Финал экскурсии — прогулка по знаменитому курорту. Светлогорск (бывший Раушен) очарует вас «пряничными» домиками, сосновым воздухом и морскими видами. Мы вспомним сказочника Гофмана, осмотрим исторические здания и прогуляемся по набережной.

Ориентировочный тайминг

8:00 — выезд из Калининграда

9:00–09:30 — Балтийск, портовая зона и достопримечательности

9:30–10:00 — катерная прогулка (по желанию) или прогулка по пляжу

10:30–11:30 — экскурсия на янтарное производство

11:30–13:15 — прогулка по Янтарному, обед, свободное время

13:15–13:30 — памятник жертвам Холокоста

14:00–14:30 — Филинская бухта

15:00–16:30 — прогулка по Светлогорску

16:30–17:15 — возвращение в Калининград

Тайминг может меняться в зависимости от сезона и темпа группы.

Организационные детали