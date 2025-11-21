Открывая Земланд: Балтийск, Янтарный и Светлогорск - из Калининграда
Три приморских города с разным характером и Филинская бухта за один день
Отправляемся в путешествие по побережью Калининградской области. Я познакомлю вас с её самыми красивыми городами — Балтийском, Янтарным и Светлогорском.
За один день вы увидите крепости и маяки, янтарные карьеры и морские променадные улицы, почувствуете атмосферу старинных курортов и узнаете, как переплелись судьбы Восточной Пруссии и России.
Описание экскурсии
Балтийск
Мы начнём день с прогулки по портовому городу. Вы увидите крепость Пиллау, маяк, корабли у причалов и Свято-Георгиевский морской собор. Узнаете, как Балтийск связан с Петром I. Здесь же можно отправиться на водную прогулку по гавани или прогуляться вдоль Русской набережной, где история Восточной Пруссии пересеклась с историей Российской империи.
Янтарный
Следующий пункт — город, где добывают янтарь уже несколько веков. Мы посетим карьер Янтарного комбината — единственное в мире место, где добывают солнечный камень в промышленных масштабах. Пройдём по деревянному променаду вдоль пляжа с Голубым флагом, через старинный парк с тюльпановым деревом. Также у вас будет свободное время для обеда и прогулок.
Филинская бухта
По пути в Светлогорск сделаем остановку в Филинской бухте — это одно из самых живописных мест побережья с обрывами и панорамами моря.
Светлогорск
Финал экскурсии — прогулка по знаменитому курорту. Светлогорск (бывший Раушен) очарует вас «пряничными» домиками, сосновым воздухом и морскими видами. Мы вспомним сказочника Гофмана, осмотрим исторические здания и прогуляемся по набережной.
Ориентировочный тайминг
8:00 — выезд из Калининграда 9:00–09:30 — Балтийск, портовая зона и достопримечательности 9:30–10:00 — катерная прогулка (по желанию) или прогулка по пляжу 10:30–11:30 — экскурсия на янтарное производство 11:30–13:15 — прогулка по Янтарному, обед, свободное время 13:15–13:30 — памятник жертвам Холокоста 14:00–14:30 — Филинская бухта 15:00–16:30 — прогулка по Светлогорску 16:30–17:15 — возвращение в Калининград
Тайминг может меняться в зависимости от сезона и темпа группы.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Hyundai Starex
По желанию можно добавить прогулку на катере в Балтийске (оплачивается отдельно, детали уточняйте в переписке)
Обед оплачивается дополнительно
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
3900 ₽
Дети до 16 лет
3850 ₽
Пенсионеры
3850 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Алексей — ваш гид в Калининграде
Я живу в Калининграде и очень люблю историю Восточной Пруссии, много знаю о Кёнигсберге, приморских городках, Куршской косе. Готов показать и рассказать вам много интересного о них!