Открывая Земланд: Балтийск, Янтарный и Светлогорск - из Калининграда

Три приморских города с разным характером и Филинская бухта за один день
Отправляемся в путешествие по побережью Калининградской области. Я познакомлю вас с её самыми красивыми городами — Балтийском, Янтарным и Светлогорском.

За один день вы увидите крепости и маяки, янтарные карьеры и морские променадные улицы, почувствуете атмосферу старинных курортов и узнаете, как переплелись судьбы Восточной Пруссии и России.
Описание экскурсии

Балтийск

Мы начнём день с прогулки по портовому городу. Вы увидите крепость Пиллау, маяк, корабли у причалов и Свято-Георгиевский морской собор. Узнаете, как Балтийск связан с Петром I. Здесь же можно отправиться на водную прогулку по гавани или прогуляться вдоль Русской набережной, где история Восточной Пруссии пересеклась с историей Российской империи.

Янтарный

Следующий пункт — город, где добывают янтарь уже несколько веков. Мы посетим карьер Янтарного комбината — единственное в мире место, где добывают солнечный камень в промышленных масштабах. Пройдём по деревянному променаду вдоль пляжа с Голубым флагом, через старинный парк с тюльпановым деревом. Также у вас будет свободное время для обеда и прогулок.

Филинская бухта

По пути в Светлогорск сделаем остановку в Филинской бухте — это одно из самых живописных мест побережья с обрывами и панорамами моря.

Светлогорск

Финал экскурсии — прогулка по знаменитому курорту. Светлогорск (бывший Раушен) очарует вас «пряничными» домиками, сосновым воздухом и морскими видами. Мы вспомним сказочника Гофмана, осмотрим исторические здания и прогуляемся по набережной.

Ориентировочный тайминг

8:00 — выезд из Калининграда
9:00–09:30 — Балтийск, портовая зона и достопримечательности
9:30–10:00 — катерная прогулка (по желанию) или прогулка по пляжу
10:30–11:30 — экскурсия на янтарное производство
11:30–13:15 — прогулка по Янтарному, обед, свободное время
13:15–13:30 — памятник жертвам Холокоста
14:00–14:30 — Филинская бухта
15:00–16:30 — прогулка по Светлогорску
16:30–17:15 — возвращение в Калининград

Тайминг может меняться в зависимости от сезона и темпа группы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Hyundai Starex
  • По желанию можно добавить прогулку на катере в Балтийске (оплачивается отдельно, детали уточняйте в переписке)
  • Обед оплачивается дополнительно

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3900 ₽
Дети до 16 лет3850 ₽
Пенсионеры3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Калининграде
Я живу в Калининграде и очень люблю историю Восточной Пруссии, много знаю о Кёнигсберге, приморских городках, Куршской косе. Готов показать и рассказать вам много интересного о них!

Входит в следующие категории Калининграда

