Погулять по северной части Калининграда и полюбоваться архитектурой разных эпох
К маю 1945 года центр Кёнигсберга был стёрт с лица Земли на 90%.
Мы с вами пройдём по Калининграду северному — именно эта часть города пережила бомбёжки и пожары без сильных разрушений. Более того, здесь можно наблюдать архитектурную преемственность. Наши мастера взяли всё лучшее, что было в Кёнигсберге, и не уничтожили — а развили. Всё это мы увидим, оценим и обсудим!
Мы начнём с главной площади города, которую венчают Кафедральный собор Христа Спасителя и Триумфальная колонна. Выйдем на Советский проспект и рассмотрим красивейшее здание бывшего полицейского президиума Кёнигсберга. Прогуляемся по мощеной улице Генделя, где время словно остановилось. Оценим парадный проспект Мира с историческим зоопарком и восстановленными доходными домами. И даже погуляем по бывшей королевской улице.
Нескучные истории
Я раскрою, в чем особенности архитектуры северного Калининграда: как она менялась, развивалась и преображалась. Поделюсь городскими легендами о домах и жителях, покажу величественный театр и самый старый в России стадион. А ещё на пути нам встретятся два хомлина! Я обязательно расскажу, что это за персонажи. Завершится наше путешествие во времени в знаменитом районе вилл Амалиенау, возле необычного музея.
Организационные детали
В середине экскурсии можем сделать паузу и выпить кофе в местной пекарне
Закончим мы возле музея-квартиры ALTES HAUS. Вы можете спланировать его самостоятельное посещение после экскурсии.
Экскурсия подойдёт путешественникам от 13 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1607 туристов
Я дипломированный аттестованный экскурсовод. Работаю с 2015 года. Умею и люблю работать с детьми. Мой формат — это пешеходные экскурсии. Они позволяют разглядеть детали, прочувствовать ритм города. Приглашаю вас на свои авторские прогулки, которые подарят пищу для ума и порадуют сердце.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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DANA
Юля - опытный экскурсовод, обладает прекрасными знаниями, внимательная. Лично нам немного не зашел сам стиль повествования, было ощущение, что мы школьники на экскурсии, а Юля -учительница, но это исключительно наше читать дальшеуменьшить
личное восприятие, которое никак не характеризует Юля как плохого специалиста. Сам маршрут данной экскурсии остался непонятен для нас, не сильно запоминается, не могу его порекомендовать для первого знакомства с городом. Хотя нельзя не отметить, что соотношение цена качество здесь оправдывается. Кроме этой экскурсии, мы с Юлей также гуляли по Амалиенау - здесь как раз нам экскурсия понравилась больше.
Юлия
Ответ организатора:
Дана, спасибо за обратную связь! Да, данный маршрут, действительно, имеет свою специфику. Он насыщенный, продолжительный. Это не обычная прогулка. Это читать дальшеуменьшить
полноценная экскурсия в пешеходном формате. Возможно, не все к этому готовы. Признаю, когда на экскурсии у гостей рассеивается внимание - мне приходится привлекать внимание к своему рассказу. Я искренне хочу донести атмосферу города до каждого человека. Вкладываю в свои экскурсии много сил, придерживаясь внимательного и уважительного отношения. Поэтому в ответ надеюсь на взаимность.
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