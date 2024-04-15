К маю 1945 года центр Кёнигсберга был стёрт с лица Земли на 90%. Мы с вами пройдём по Калининграду северному — именно эта часть города пережила бомбёжки и пожары без сильных разрушений. Более того, здесь можно наблюдать архитектурную преемственность. Наши мастера взяли всё лучшее, что было в Кёнигсберге, и не уничтожили — а развили. Всё это мы увидим, оценим и обсудим!

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Описание экскурсии

Эклектичная красота северного Калининграда

Мы начнём с главной площади города, которую венчают Кафедральный собор Христа Спасителя и Триумфальная колонна. Выйдем на Советский проспект и рассмотрим красивейшее здание бывшего полицейского президиума Кёнигсберга. Прогуляемся по мощеной улице Генделя, где время словно остановилось. Оценим парадный проспект Мира с историческим зоопарком и восстановленными доходными домами. И даже погуляем по бывшей королевской улице.

Нескучные истории

Я раскрою, в чем особенности архитектуры северного Калининграда: как она менялась, развивалась и преображалась. Поделюсь городскими легендами о домах и жителях, покажу величественный театр и самый старый в России стадион. А ещё на пути нам встретятся два хомлина! Я обязательно расскажу, что это за персонажи. Завершится наше путешествие во времени в знаменитом районе вилл Амалиенау, возле необычного музея.

Организационные детали