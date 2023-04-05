Погулять по северной части Калининграда и полюбоваться архитектурой разных эпох
Мы с вами пройдём по Калининграду северному — именно эта часть города пережила бомбёжки и пожары без сильных разрушений. Более того, здесь можно наблюдать архитектурную преемственность. Наши мастера взяли всё лучшее, что было в Кёнигсберге, и не уничтожили — а развили. Всё это мы увидим, оценим и обсудим!
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Описание
Что вас ожидает
Эклектичная красота северного Калининграда
Мы начнём с главной площади города, которую венчают Кафедральный собор Христа Спасителя и Триумфальная колонна. Выйдем на Советский проспект и рассмотрим красивейшее здание бывшего полицейского президиума Кёнигсберга. Прогуляемся по мощеной улице Генделя, где время словно остановилось. Оценим парадный проспект Мира с историческим зоопарком и восстановленными доходными домами. И даже погуляем по бывшей королевской улице.
Нескучные истории
Я раскрою, в чем особенности архитектуры северного Калининграда: как она менялась, развивалась и преображалась. Поделюсь городскими легендами о домах и жителях, покажу величественный театр и самый старый в России стадион. А ещё на пути нам встретятся два хомлина! Я обязательно расскажу, что это за персонажи. Завершится наше путешествие во времени в знаменитом районе вилл Амалиенау, возле необычного музея.
Организационные детали
- В середине экскурсии можем сделать паузу и выпить кофе в местной пекарне
- Закончим мы возле музея-квартиры ALTES HAUS. Вы можете спланировать его самостоятельное посещение после экскурсии.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.