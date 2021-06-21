Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Погулять по центральным улицам и оценить разнообразие городской архитектуры

4.8
5 отзывов
Калининград — кладезь интересных домов разных эпох, необычных памятников и живописных видов.

Вы увидите грандиозное здание штаба Балтийского флота, храм Христа Спасителя и украшенные лепниной стены Полицайпрезидиума.

Раскроете, как складывалась история города и чем он живет сегодня.
Пешком по Калининграду
Пешком по Калининграду
Пешком по Калининграду
Пешком по Калининграду
Пешком по Калининграду
Пешком по Калининграду
Пешком по Калининграду
Пешком по Калининграду
Пешком по Калининграду

Что вас ожидает

Калининград изнутри

Мы начнем прогулку в самом сердце города — на площади Победы. Я покажу храм Христа Спасителя, Триумфальную колонну и Калининградский пассаж. А также один из местных символов — скульптурную композицию «Борющиеся зубры», которую в народе часто называют «Адвокат и Прокурор». Не пропустим также сохранившийся со времен Кенигсберга памятник Шиллеру и современный памятник Петру I.

Архитектурные секреты

Наш город бережно хранит множество образцов прекрасной архитектуры. Вас ждут величественные колонны Драмтеатра, строгие линии вокзала, богатая лепнина на стенах «гестапо» и лучший в Кенигсберге образец баухауса — здание архива Восточной Пруссии. Попрощаемся мы у ворот зоопарка — одного из самых старых и больших в стране. Я расскажу несколько трогательных историй из жизни его обитателей и посоветую, где вкусно перекусить неподалеку.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

🚩 Начало и место завершения: на площади Победы
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Любите ли вы свой город? Город, в котором живете, работаете, растите детей? Знаете ли его историю, особенности архитектуры, парки, сады и аллеи? Я счастливый человек, ведь на работу хожу, как на праздник. Я люблю Калининград! Этот город дарит мне вдохновение, желание идти вперед и силы делиться своими знаниями и энергией с путешественниками.
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5 реальных отзывов от туристов

А
21 июня 2021
Очень приятный гид
К
10 июня 2021
Отличная, лёгкая экскурсия! Елена очень приятный человек, знающий экскурсовод, интеллигентный собеседник! Экскурсия пролетела моментом, прекрасное начало для знакомства с городом.
Елена дала много советов и наводок, где и что ещё посмотреть, как добраться.
Были с детьми 10 и 8 лет, дети тоже остались довольны.
Спасибо большое! Смело рекомендуем!
Х
8 мая 2021
Большое спасибо Елене за замечательную, с душой проведенную экскурсию! Было очень интересно, подача материала - отличная, оценили и взрослые и дети. О! Приятно было слушать такого эрудированного и остроумного экскурсовода!
Анна
7 мая 2021
Очень понравилась прогулка. Для человека, первый раз приехавшего в Калининград - то, что надо. Елена - прекрасный рассказчик, очень доброжелательный человек, смотреть на город ее глазами - удовольствие. Прекрасный формат такой неспешной, неутомительной прогулки, постепенно раскрывающей историю и поначалу не слишком заметные красивые "кусочки" городской среды. История города перемежается современными реалиями, рассказы об отдельных людях-горожанах красивыми ландшафтами - всё вместе складывается в прекрасное впечатление о Калининграде. Спасибо!
Е
23 апр 2021
Самый цимес это сам экскурсовод. Елена встретила меня в условленном месте как радушная хозяйка встречает дорогого гостя. И даже раньше, когда я загодя выбирала и сначала поговорила с Еленой, и у меня осталось впечатление, что это она меня пригласила на праздник. Так оно и случилось. Елена праздновала вместе со мной моё чудесное путешествие. Я влюблена в Калининград.

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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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