Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Калининград изнутри

Мы начнем прогулку в самом сердце города — на площади Победы. Я покажу храм Христа Спасителя, Триумфальную колонну и Калининградский пассаж. А также один из местных символов — скульптурную композицию «Борющиеся зубры», которую в народе часто называют «Адвокат и Прокурор». Не пропустим также сохранившийся со времен Кенигсберга памятник Шиллеру и современный памятник Петру I.

Архитектурные секреты

Наш город бережно хранит множество образцов прекрасной архитектуры. Вас ждут величественные колонны Драмтеатра, строгие линии вокзала, богатая лепнина на стенах «гестапо» и лучший в Кенигсберге образец баухауса — здание архива Восточной Пруссии. Попрощаемся мы у ворот зоопарка — одного из самых старых и больших в стране. Я расскажу несколько трогательных историй из жизни его обитателей и посоветую, где вкусно перекусить неподалеку.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.