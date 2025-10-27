Мини-группа
до 10 чел.
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Начало: У Центрального парка
Расписание: в понедельник и субботу в 11:00 и 16:00
27 окт в 11:00
1 ноя в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Кант и старый Кёнигсберг - прогулка с гидом-философом и историком
Пройти по местам, где жил немецкий философ, и познакомиться с культурой Восточной Пруссии 18 века
15 окт в 19:30
22 окт в 19:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта
Нескучное погружение в биографию мыслителя и историю философии
Начало: На острове Канта
Сегодня в 10:00
13 окт в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох
Отправьтесь в уникальное путешествие по Калининграду, где восемь эпох оставили свой след. Узнайте о крепости Кёнигсберг и философе Канте
Начало: У гостиницы «Калининград»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6080 ₽
6400 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
Беседа об исторических и архитектурных переплетениях на прогулке по центральным проспектам
Начало: На Площади Победы
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
1500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Пивзавод «Понарт» в Калининграде: экскурсия с гастрономическим финалом
Совместить отличный прусский ужин, дегустацию пива и культурную программу - в формате «всё включено»
Начало: На улице Киевской
14 окт в 18:00
21 окт в 18:00
6570 ₽
7300 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Призрак Кнайпхофа: экскурсия по острову Канта
Погрузиться в многослойную историю и культуру уникального места и найти сердце города
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
По историческому району Понарт в Калининграде
Пройти по аутентичным улочкам, разглядеть старые дома и узнать, что здесь было раньше
Начало: На улице Судостроительной
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
11 окт в 11:00
12 окт в 11:00
1050 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
По острову Канта сквозь века
Прочувствовать характер города и проследить его путь от Средневековья до наших дней
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: в субботу в 10:00
11 окт в 10:00
18 окт в 10:00
650 ₽ за человека
