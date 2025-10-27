Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 10 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Калининграде, цены от 650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Пешая
2.5 часа
45 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Начало: У Центрального парка
Расписание: в понедельник и субботу в 11:00 и 16:00
27 окт в 11:00
1 ноя в 11:00
800 ₽ за человека
Кант и старый Кёнигсберг - прогулка с гидом-философом и историком
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кант и старый Кёнигсберг - прогулка с гидом-философом и историком
Пройти по местам, где жил немецкий философ, и познакомиться с культурой Восточной Пруссии 18 века
15 окт в 19:30
22 окт в 19:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта
Нескучное погружение в биографию мыслителя и историю философии
Начало: На острове Канта
Сегодня в 10:00
13 окт в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох
Пешая
2.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох
Отправьтесь в уникальное путешествие по Калининграду, где восемь эпох оставили свой след. Узнайте о крепости Кёнигсберг и философе Канте
Начало: У гостиницы «Калининград»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Калининград - переплетение эпох
Пешая
3 часа
-
5%
104 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6080 ₽6400 ₽ за всё до 8 чел.
Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
Беседа об исторических и архитектурных переплетениях на прогулке по центральным проспектам
Начало: На Площади Победы
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
1500 ₽ за человека
Пивзавод «Понарт» в Калининграде: экскурсия с гастрономическим финалом
Пешая
2.5 часа
-
10%
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Пивзавод «Понарт» в Калининграде: экскурсия с гастрономическим финалом
Совместить отличный прусский ужин, дегустацию пива и культурную программу - в формате «всё включено»
Начало: На улице Киевской
14 окт в 18:00
21 окт в 18:00
6570 ₽7300 ₽ за человека
Призрак Кнайпхофа: экскурсия по острову Канта
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Призрак Кнайпхофа: экскурсия по острову Канта
Погрузиться в многослойную историю и культуру уникального места и найти сердце города
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
По историческому району Понарт в Калининграде
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
По историческому району Понарт в Калининграде
Пройти по аутентичным улочкам, разглядеть старые дома и узнать, что здесь было раньше
Начало: На улице Судостроительной
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
11 окт в 11:00
12 окт в 11:00
1050 ₽ за человека
По острову Канта сквозь века
Пешая
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
По острову Канта сквозь века
Прочувствовать характер города и проследить его путь от Средневековья до наших дней
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: в субботу в 10:00
11 окт в 10:00
18 окт в 10:00
650 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
  2. Кант и старый Кёнигсберг - прогулка с гидом-философом и историком
  3. Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта
  4. Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох
  5. Калининград - переплетение эпох
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Амалиенау
  7. Рыбная деревня
  8. Высота Эфа
  9. Бранденбургские ворота
  10. Высота Мюллера
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в октябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 650 до 6570 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Калининграде на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 216 ⭐ отзывов, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь