59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рыбная деревня и остров Канта

Мы начнем экскурсию в Рыбной деревне — вы узнаете историю ее возникновения и познакомитесь с особенностями архитектуры. А еще прогуляетесь по набережной и впечатлитесь чудесным видом на реку Преголя. Далее пройдете по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта, и посетите Кафедральный собор. Я расскажу историю и легенды мостов Старого города, покажу интересные скульптурные композиции и памятники герцогу Альбрехту и Юлиусу Руппу.

Остров Ломзе и Королевский замок

Вы отправитесь на остров Ломзе, увидите синагогу, памятник морякам-балтийцам и узнаете о событиях «хрустальной ночи». Подниметесь к раскопу Королевского замка и раскроете, что произошло с ним в советский период. Следом пройдете по главной магистрали города, Ленинскому проспекту, посетите центральную площадь Победы и рассмотрите часовню святых Петра и Февронии, храм Христа Спасителя и Триумфальную колонну.

Калининград сегодня

Я покажу вам Северный вокзал и здание Администрации, оставшиеся со времен, когда Калининград был Кенигсбергом. Расскажу удивительную историю скульптуры «Борющиеся зубры» и приведу вас к памятникам Петру I и Шиллеру. А также поясню, в чем особенности местного менталитета и чем знамениты среди горожан Драматический театр, стадион «Балтика», гостиница «Москва» и зоопарк.