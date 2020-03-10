59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на обзорной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Я расскажу, как переплелись в веках Кенигсберг и Калининград, раскрою их интригующие тайны и покажу все знаковые достопримечательности и потаенные уголки.

Вы погуляете по Рыбной деревне, островам Кнайпхоф и Ломзе, увидите могилу Канта и сравните архитектуру разных эпох.
От 1900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Победы, Триумфальная колонна
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У этой экскурсии59 отзывов
4.97
Знакомьтесь, Калининград!
Знакомьтесь, Калининград!

Что вас ожидает

Рыбная деревня и остров Канта
Мы начнем экскурсию в Рыбной деревне — вы узнаете историю ее возникновения и познакомитесь с особенностями архитектуры. А еще прогуляетесь по набережной и впечатлитесь чудесным видом на реку Преголя. Далее пройдете по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта, и посетите Кафедральный собор. Я расскажу историю и легенды мостов Старого города, покажу интересные скульптурные композиции и памятники герцогу Альбрехту и Юлиусу Руппу.

Остров Ломзе и Королевский замок
Вы отправитесь на остров Ломзе, увидите синагогу, памятник морякам-балтийцам и узнаете о событиях «хрустальной ночи». Подниметесь к раскопу Королевского замка и раскроете, что произошло с ним в советский период. Следом пройдете по главной магистрали города, Ленинскому проспекту, посетите центральную площадь Победы и рассмотрите часовню святых Петра и Февронии, храм Христа Спасителя и Триумфальную колонну.

Калининград сегодня
Я покажу вам Северный вокзал и здание Администрации, оставшиеся со времен, когда Калининград был Кенигсбергом. Расскажу удивительную историю скульптуры «Борющиеся зубры» и приведу вас к памятникам Петру I и Шиллеру. А также поясню, в чем особенности местного менталитета и чем знамениты среди горожан Драматический театр, стадион «Балтика», гостиница «Москва» и зоопарк.

Знакомьтесь, Калининград!
Знакомьтесь, Калининград!
Знакомьтесь, Калининград!
Знакомьтесь, Калининград!
Знакомьтесь, Калининград!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Победы, Триумфальная колонна.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я родилась и живу в Калининграде, люблю его всей душой. Я — позитивная, яркая, неповторимая, эмоциональная, такими же будут наши экскурсии!
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59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Хотим поблагодарить Татьяну, за познавательную и интересную экскурсию по городу. Время пролетело незаметно, оказалось, что мы ходили больше 3-х часов. Благодаря Татьяне, мы узнали город и услышали много интересных повествований и легенд . Татьяна не только экскурсовод, но и любезно сделала нам кучу приятных снимков
Татьяна- очень позитивный и отзывчивый человек, отвечала на все наши вопросы и запросы.
За время прогулки по городу, возникло ощущение, что мы подруги, знаем давно друг друга, и приехали в гости к улыбчивой Татьяне.
6 марта 2020
Спасибо, Татьяна!!! Гулять с вами по центру Калининграда - огромное удовольствие!
11 февраля 2020
Отличный пешеходный тур по городу: мы узнали не только историю, но и факты о современной жизни города. Обязательно вернемся в Калининград и продолжим исследовать город с Татьяной
31 января 2020
Очень понравились Экскурсия по Калининграду гида Татьяны-,отличное знание истории города и прекрасная подача информации! Александр Москва
22 января 2020
Максимум позитивных впечатлений, эмоций, информации, не смотря на дождь. Захотелось продолжить знакомство с вашим замечательным городом
13 января 2020
Очень приятно было знакомство с Калининградом! Наша первая персональная экскурсия. Гид Татьяна очень интересно вела свой рассказ и время пролетело незаметно. Мы унесли с собой массу интереснейшей информации, полезные советы, связанные с пребыванием в Калининграде. Рекомендуем.


Светлана 16 октября 2019
На обзорной пешей экскурсии по Калининграду для меня ценность представлял исторический город, куда мы уже попали к вечеру, когда темнело.


Юлия 14 октября 2019
Экскурсия прошла практически в экстремальных погодных условиях: практически проливенный дождь и сильный ветер на открытых пространствах. Но мы сдюжили! И, благодаря Татьяне, даже получили удовольствие от прогулки. Информация была понятной, доступной, материал преподавался интересно, с юмором. На все возникающие вопросы мы получили исчерпывающий ответы. Татьяна, спасибо за мужественно проведённую экскурсию!


Ирина 10 октября 2019
Экскурсия очень понравилась, всё основные достопримечательности были охвачены. Татьяна очень интересный собеседник, такое ощущение что приехали в гости к подруге. Показала и рассказала о лучших кафе и магазинах города, дала много полезных советов.


Игорь 3 октября 2019
Прекрасная экскурсия. Обоятельный и внимательный гид. Настоятельно рекомендую.


Мария 29 сентября 2019
Мне понравилось абсолютно все! Начиная с того, что я могла выбрать себе удобное время экскурсии, и наша группа состояла всего из 2х человек (я и муж). Гид Татьяна заранее позвонила мне, уточнила время и место встречи. Сама экскурсия была очень интересной, познавательной. Мы впервые в Калининграде, но за эти 3 часа успели очень многое увидеть и услышать. Мы останавливались у каждого объекта, и Татьяна рассказывала нам двоим историю, интересные факты места. По дороге подсказала, после нашего вопроса, где дешевле купить качественный янтарь, что мы и сделали. Я считаю, что нам очень повезло! И с погодой, и с количеством участников, и особенно с Татьяной! Это человек, который любит свое дело! Любит и хорошо знает свой город и его историю! По окончании экскурсии Татьяна проводила нас до нужного нам места!

ПОСМОТРЕТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ

Татьяна
Гид в Калининграде
Обычно отвечает в течение 1 часа
6 января 2020
Татьяна - внимательный и ответственный человек. Перезвонила мне и уточнила детали через пару минут после публикации заявки на экскурсию ( это было за месяц до события). Сразу сориентировала нас по погоде, экипировке. Место встречи выбрала удобное нам. Саму экскурсию Татьяна сделала емкой, интересной и очень удобной. Как мы и просили, задала нам несколько интересных направлений, и мы уже самостоятельно побродили по городу, пользуясь ее советами. Хочется вернуться в Калининград и побывать там, где ещё не успели! Спасибо!
4 января 2020
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию. Мы в живой интересной форме получили хорошее представление об основных эпатах истории Калиниграда-Кенигсберга.
7 декабря 2019
Интересно, информативно!!! Татьяна очень интересно и доступно вела экскурсию! Рекомендую)
4 декабря 2019
Хотим сказать большое спасибо Татьяне,за увлекательную экскурсию по городу.Очень быстро и незаметно прошло время.Благодаря ей,мы увидели город с необычной,таинственной стороны.Уже по приезду в Санкт-Петербург,не покидает желание вернуться в Калининград и узнать о нем еще больше.Сама Татьяна очень открытый и отзывчивый человек,на ответила на все наши вопросы.За время прогулки по городу возникло ощущение,что мы знакомы много лет и немного грустно было расставаться.
Ещё 49 отзывов

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