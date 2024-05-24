Вы увидите места, где когда-то стояли Королевский замок и Главный почтамт города. Посетите Почтовый салон и рассмотрите здания, в которых располагались Управление почтово-кассовых расчетов и Дирекция почт. Кроме того, узнаете, с чего началось почтовое сообщение в Восточной Пруссии и как выглядела почтовая система в Кёнигсберге в начале ХХ века.
Интересные факты о местной почте
Почта всегда играла огромную роль в истории Кёнигсберга. Вы услышите, кто изобрел марки, что входило в обязанности почтальонов и когда появились почтовые переводы. А также: как работала частная почта, что такое почтовые войны, когда в Кенигсберге открылся «Почта Банк» и какие открытки были самыми востребованными.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто любит отправлять и получать открытки, увлекается посткроссингом, любит почту или просто хочет узнать что-то новое о Калининграде.
Организационные детали
В середине экскурсии будет возможность отдохнуть и выпить кофе.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 520 туристов
Меня зовут Дина, я дипломированный гид, иллюстратор и блогер. Родилась в Калининграде и очень люблю свой город. В путешествиях мне интереснее всего узнавать, как живут люди в разных странах и регионах. На своих экскурсиях я также делаю акцент на любопытных аспектах бытовой жизни. Надеюсь на скорую встречу!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
I
IRINA
24 мая 2024
Очень понравилась экскурсия! Дина - прекрасный рассказчик, узнали много нового про возникновение и развитие почты в мире и про особенности почты Кёнигсберга. Попутно погрузились в историю города и получили практические советы по дальнейшему пребыванию. Дина подстроилась под наши пенсионерские физические возможности, поэтому 2 часа пролетели незаметно. Спасибо!
Ю
Юлия
23 апр 2024
Отличная необычная экскурсия! Купили и отправили открытки, и теперь все о них знаем) Много информации об устройстве почты не только в Пруссии, но и по всему миру в принципе. А еще мы узнали, что герб РФ у почты немного отличается от того, к которому мы все привыкли))
А
Анна
6 мая 2023
Экскурсия, непохожая на "стандартные" экскурсии по городу - живой, динамичный рассказ об истории почты, почтовой открытки и марки был вплетён в историю Кёнигсберга. Мы прошли по центральным улицам, увидели места, читать дальше
связанные с довоенной историей города, все "почтовые" локации. Зашли в Почтовый салон, где можно купить самые разные марки, открытки, сувенирные наборы. Погрелись в кофейне с очень вкусным кофе, где Дина показала нам личную коллекцию марок и уникальных открыток. Экскурсия прошла легко и позитивно, особенно понравилась дочке, увлекающейся посткроссингом. Дина подробно отвечала на все наши вопросы, а также дала рекомендации по интересным местам в городе. В конце каждый получил в подарок авторскую открытку, что было приятным сюрпризом) Спасибо большое за эту прогулку!
Павел
4 июл 2022
Дина, большое спасибо за увлекательную экскурсию и яркие впечатления! Интересно было узнать историю развития почты, пройтись по местам первых почтамтов и услышать много интересного. Время с вами пролетело незаметно, мы узнали много нового для себя, а ещё и купили наконец-то невероятно красивый альбом для открыток, спасибо, что показали место! Дина также посоветовала интересные и места для посещения и прогулок.
O
Olga
23 апр 2022
Очень необычная и интересная экскурсия по, казалось бы, самому обыденному предмету, сопровождающему нас постоянно. Почта… а сколько тайн и интересных моментов связано с почтой в Кёнигсберге-Калиниграде, а как горят глаза у Дины во время рассказа! И дождик с ветром не помеха, когда слушаешь, затаив дыхание))
Роман
24 ноя 2020
Замечательная тематическая экскурсия, где через историю почты раскрываются интересные детали из истории города. Благодарим очаровательную Дину за гостеприимство, приятную компанию и за любовь к своему делу!
Л
Лидия
18 авг 2020
Дина — отличнейший гид и очень приятный человек. Экскурсия специфичная и тема не очень популярная, но если вы любитель около-почтовых тем или хотите чего-то не самого тривиального в прогулках по читать дальше
городу, то это будет топ-выбор. Были вдвоём с мамой, которая вообще не любитель культурных программ, но даже ей пришлись по душе и содержание, и маршрут. Отлично продуман небольшой перерыв в середине экскурсии на перевести дух, очень удобно. Помимо непосредственно темы экскурсии между точками можно было приставать с любыми вопросами — Дина в целом отлично знает город и рассказывает много любопытного обо всем, что встречается на пути или вызывает ваш интерес. От души рекомендую)