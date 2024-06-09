И сейчас можно найти следы очаровательной старины в центре Калининграда — нужно только присмотреться! Приглашаем на неспешную прогулку от Южного до Северного вокзала. Вы увидите исторические кварталы, главные и неочевидные достопримечательности. И проследите, как менялся город на протяжении веков.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы расскажем исторические факты о разных эпохах города и самые популярные легенды. Поделимся интересными деталями об утраченных районах и чудом уцелевших зданиях. Вы узнаете, как развивался Калининград, что любили, где отдыхали и учились простые горожане — и как они живут сейчас.
- мы пройдём по оживлённому Ленинскому проспекту, где расположились здания бывшей дирекции имперских железных дорог и Биржи
- свернём на «нетуристические» улочки и заглянем во дворики, чтобы найти интендантские казармы, кирху начала 20 века, старинные учебные заведения
- увидим уникальный барельеф с гербом Кёнигсберга и выясним, что произошло в подвале одной из крупных типографий
- полюбуемся «сердцем города» — Кафедральным собором и островом Канта
- попрощаемся с «уходящей натурой» — Домом Советов, «ганзейскими фасадами» домов
- и познакомимся с новыми доминантами города — Храмом Христа Спасителя и колонной Победы на главной площади
Организационные детали
- Длительность экскурсии — от 2 до 2,5 часов
- Экскурсия проводится без наушников
- Бонус: после экскурсии вам на почту придёт карта вкусных мест Калининградской области
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Южного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 6351 туриста
Меня зовут Тася. Уже более трёх лет я создаю и вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов, провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
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