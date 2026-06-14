Калининград сочетает в себе следы разных эпох.Узнайте, как жило языческое прусское поселение, кто основал Кёнигсберг, и как город менялся последние 100 лет. За 4 часа вы посетите самые интересные места

в старинных и современных кварталах. Рыбная деревня, остров Кнайпхоф, Кафедральный собор, аристократический Амалиенау и колоритный Ратсхоф. Очаровательные мосты, фортификационные сооружения и центральная площадь города с собором Христа Спасителя. Путешествие на комфортабельном микроавтобусе с возможностью корректировки программы по вашему желанию

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для насыщенной обзорной экскурсии по Калининграду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, с мягким климатом и минимальным количеством осадков, что позволяет в полной мере насладиться прогулками по городу и его окрестностям. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, несмотря на более холодные температуры, экскурсия все равно будет интересной, но стоит быть готовым к возможным осадкам и ветрам.

Сейчас август — это идеальное время.