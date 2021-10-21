Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду

Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю

4.9
32 отзыва
В облике Калининграда органично сочетаются следы разных эпох.

Вы узнаете, как здесь жило языческое прусское поселение, кто и при каких обстоятельствах основал Кёнигсберг, какую цену заплатил Советский союз за взятие самой неприступной немецкой крепости и как менялся город последние 100 лет.

За 4 часа вы посетите самое интересное и в старинных кварталах, и в современных.
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду

Что вас ожидает

Путешествие в Кёнигсберг

Вы осмотрите «визитные карточки» города: Рыбную деревню, остров Кнайпхоф и величественный Кафедральный собор, у стен которого покоится Кант. Посетите два утопающих в зелени района Кёнигсберга: аристократический Амалиенау и колоритный Ратсхоф, застроенный комфортным жильем для рабочих крупной фабрики. А также оцените сохранившиеся немецкие здания: Торговый двор, Луизен-театр, кирху памяти королевы Луизы и Верховную дирекцию почт.

Мосты, ворота, башни и не только

В Калининграде вас очаруют романтичные старинные мосты с аутентичными названиями: Высокий, Медовый и Дровяной. Покажу я и древние фортификационные сооружения: Королевские, Росгартенские и Бранденбургские ворота. А также башни Дона и Врангеля, живописно расположенные у Верхнего озера. Расскажу, как жил и развивался Кёнигсберг: какие в нем царили порядки, как были организованы городская оборона и коммунальная инфраструктура.

Сердце современного Калининграда

На центральной площади города вы рассмотрите собор Христа Спасителя, храм Петра и Февронии Муромских, бывший Северный вокзал и Полицейский президиум. Кроме того, заедете в два порта и оцените потрясающие здания элеваторов. А еще увидите немецкий Мукомольный завод, Калининградский судоходный канал и важнейшую транспортную магистраль — реку Преголя.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и микрофоном
  • Я готов скорректировать программу по вашему желанию
  • Если вы с детьми, напишите об этом заранее: я подготовлю детские кресла и бустеры
  • По предварительному согласованию после или перед экскурсией я могу отвезти вас в аэропорт

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Марат
Марат
Меня зовут Марат, я живу в Калининграде более 30 лет и очень его люблю. Увлекаюсь историей Восточной Пруссии. С радостью покажу наш необычный регион и расскажу о его чудесных людях, фантастической природе, прошлом и настоящем.
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32 настоящих отзыва от туристов

М
21 окт 2021
Очень интересно, время пролетело быстро, гид великолепно давал информацию, экскурсии прошла комфортно! Спасибо! Будем рекомендовать друзьям и знакомым!
Л
18 окт 2021
Очень грамотный и профессиональный гид Марат. Аккуратный и опытный водитель. Интересные факты об истории города и страны были поданы простым и понятным языком. Отвечал на все возникшие в процессе экскурсии наводящие вопросы. Спасибо за прекрасно проведённое время и знакомство с чудесным городом.
И
10 окт 2021
Экскурсия действительно насыщенная. Мы посмотрели город с разных сторон и познакомились с основными достопримечательностями Калининграда. Все соответствовало анонсу экскурсии в ее описании. Но нам показалось, что Марат выучил текст наизусть и "на автомате" все рассказывает, чтобы четко уложиться в установленное время. А хотелось бы немного душевности и индивидуального подхода к группам.
Л
10 окт 2021
Экскурсия понравилась. Очень насыщенная, много информации. Конечно, для детального знакомства с Калининградом одной экскурсии не достаточно. Но Марат со своей стороны сделал все возможное, чтобы у нас остались приятные впечатления о городе. Планируем ещё раз вернуться, чтобы продолжить знакомство с Калининградом
А
7 окт 2021
Экскурсия понравилась. Рассказ интересный, комфортный режим езды и прогулок. Марат отвечал на все вопросы.
И
6 окт 2021
Если вы хотите понять Калининград, то вам - к Марату! Потрясающий рассказчик, знающий и любящий свой город! Отличный маршрут для того,, чтобы составить представление о городе и понять, как планировать своё пребывание и дальнейшее посещение достопримечательностей самостоятельно. Спасибо большое! Марат, Вам удачи!
Г
3 окт 2021
Спасибо Марату за прекрасно рассказанную историю Калининграда. Все было чудесно.
Т
1 окт 2021
Если вы хотите за один день познакомиться с городом, то это отличная возможность.
Т
26 сен 2021
Насыщенная и интересная экскурсия. Было очень удобно, что на минивене - посмотрели город с разных точек и ноги не устали, и детям было комфортно. Марат очень точно уложился в тайминг.
Немного у нас было ощущения затянутости, когда гуляли по современному центру (послевоенный, советский центр города - отчасти с элементами старинных зданий). Но это наш вкус, мы больше любим старину и аутентичное (с удовольствием больше бы времени провели в улочках Амалиенау, чем в советской части города).
Марат рассказывает очень много информации, почти непрерывно в течении 4 часов. И в какой-то момент хотелось минут десять зависнуть с кофе, вкусняшкой, подзарядиться. Особенно с детьми. Так что имеет смысл взять небольшой перекус с собой.
А
23 сен 2021
Экскурсия была действительно насыщенная и мы познакомились с основными достопримечательностями Калининграда - Кёнигсберга. Все в точности соответствовало анонсу экскурсии в ее описании. Но нам показалось, что экскурсия носила несколько формальный характер. Было ощущение, что Марат заучил текст наизусть и "на автомате" его излагает. Сложилось впечатление, что его знания ограничиваются произносимым текстом. Хотелось бы более теплой атмосферы экскурсии.
Марат
Ответ гида:
Александр, спасибо за ваш отзыв! Мне очень жаль, что мой рассказ показался вам формальным, я не хотел оставить такое впечатление. Cо своей стороны, я представил все аспекты жизни и истории Кенигсберга-Калининграда с исчерпывающей полнотой. Надеюсь, что вы хорошо провели время в нашем крае и еще не раз вернетесь!
С
21 сен 2021
Очень насыщенная экскурсия. Если вы хотите за 4 часа узнать много информации это к Марату. Настоящий фанат и любитель своего дела. Очень много и интересно рассказывает.
О
21 сен 2021
Очень интересно и познавательно, много чего узнали нового
Ирина
17 сен 2021
Очень информативная экскурсия. Отличный гид. Все по максимуму 👍
А
16 сен 2021
Даем оценку экскурсоводу Марату "5" из "5". До этого выбирала экскурсовода по отзывам людей, которые уже были на экскурсиях с Маратом. Отзывы были отличные и мы с мужем их полностью поддерживаем! Обзорная экскурсия по Калининграду была ооочень интересная, ооочень познавательная! Мой муж вечером увлекся чтением истории и достопримечательностей города. На следующий день уже гуляли самостоятельно и было приятно осознавать, что уже что-то знаем, узнаем исторические места и исторические памятники архитектуры Кенигсберга. Марат великолепно рассказывает об истории города и мест, в которых мы побывали, хороший собеседник, отвечает на все возникающие вопросы. Марат, спасибо большое за экскурсию! Однозначно рекомендуем заказывать экскурсии с Маратом! Уверена, что ещё сами побываем на экскурсии с Маратом и порекомендуем экскурсовода своим друзьям!
К
10 сен 2021
Понравилось! Спасибо Марату. п
посоветую друзьям
Ещё 17 отзывов

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