🌆 Исторические и современные достопримечательности
🚍 Комфортабельный микроавтобус
👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
📜 Увлекательные рассказы о прошлом и настоящем
🕒 Гибкость программы по вашему желанию
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для насыщенной обзорной экскурсии по Калининграду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, с мягким климатом и минимальным количеством осадков, что позволяет в полной мере насладиться прогулками по городу и его окрестностям. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, несмотря на более холодные температуры, экскурсия все равно будет интересной, но стоит быть готовым к возможным осадкам и ветрам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рыбная деревня
Остров Кнайпхоф
Кафедральный собор
Амалиенау
Ратсхоф
Торговый двор
Луизен-театр
Королевские ворота
Росгартенские ворота
Бранденбургские ворота
Башня Дона
Башня Врангеля
Собор Христа Спасителя
Храм Петра и Февронии Муромских
Северный вокзал
Полицейский президиум
Немецкий Мукомольный завод
Калининградский судоходный канал
Река Преголя
Описание экскурсии
Путешествие в Кёнигсберг
Вы осмотрите «визитные карточки» города: Рыбную деревню, остров Кнайпхоф и величественный Кафедральный собор, у стен которого покоится Кант. Посетите два утопающих в зелени района Кёнигсберга: аристократический Амалиенау и колоритный Ратсхоф, застроенный комфортным жильем для рабочих крупной фабрики. А также оцените сохранившиеся немецкие здания: Торговый двор, Луизен-театр, кирху памяти королевы Луизы и Верховную дирекцию почт.
Мосты, ворота, башни и не только
В Калининграде вас очаруют романтичные старинные мосты с аутентичными названиями: Высокий, Медовый и Дровяной. Покажу я и древние фортификационные сооружения: Королевские, Росгартенские и Бранденбургские ворота. А также башни Дона и Врангеля, живописно расположенные у Верхнего озера. Расскажу, как жил и развивался Кёнигсберг: какие в нем царили порядки, как были организованы городская оборона и коммунальная инфраструктура.
Сердце современного Калининграда
На центральной площади города вы рассмотрите собор Христа Спасителя, храм Петра и Февронии Муромских, бывший Северный вокзал и Полицейский президиум. Кроме того, заедете в два порта и оцените потрясающие здания элеваторов. А еще увидите немецкий Мукомольный завод, Калининградский судоходный канал и важнейшую транспортную магистраль — реку Преголя.
Организационные детали
Экскурсия проходит на современном комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и микрофоном
Я готов скорректировать программу по вашему желанию
Если вы с детьми, напишите об этом заранее: я подготовлю детские кресла и бустеры
По предварительному согласованию после или перед экскурсией я могу отвезти вас в аэропорт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1189 туристов
Меня зовут Марат, я профессиональный гид-экскурсовод, живу в Калининграде более 30 лет и очень его люблю. Увлекаюсь историей Восточной Пруссии. С радостью покажу наш необычный регион и расскажу о его чудесных людях, фантастической природе, прошлом и настоящем.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
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Лилия
Спасибо за увлекательную и нескучную экскурсию по городу)
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Эльвира
Марат очень увлекательно рассказывает о своем крае, 4 часа пролетели очень интересно, экскурсия насыщенная, но не загруженная. Нам так понравилось, что на Куршскую косу мы тоже поехали с Маратом и не пожалели. Рекомендуем однозначно
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Н
Николай
Имея положительный и отрицательный экскурсионный опыт, отмечаем отработанную технику Марата, как экскурсовода. Он умеет вежливо сохранить структуру экскурсии независимо от стихийных пожеланий туристов. Отмечаем пунктуальность Марата при организации экскурсии от читать дальшеуменьшить
встречи до завершения программы. Совершенно очевидна информативность материала, который излагается в непринужденной форме. Важно, что гид при высоком темпе подачи фактов делает это без пауз хорошо поставленной речью. Управляя автомобилем, Марат своевременно синхронизует материал с объектами экскурсии, которые участники видят из окон. Важно и то, что Марат готов поддержать беседу путешественников, отвечая на вопросы. Рассказ экскурсовода не оторван от реальности, поэтому слушая про факты истории, узнаешь и о современной жизни Калининградцев. Все участники довольны путешествием.
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Анастасия
Спасибо большое Марату за интересную экскурсию. От души рекомендую именно эту экскурсию если вы еще не где не были и хотите познакомиться с городом. Очень интересно.
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Наталия
4 часа погружения в историю
Мы приехали в Калининград большой семьей- 7 взрослых и 1 ребенок. Гид Марат нас встретил на минивэне, и это было хорошей идеей! Мы все очень удобно расселись. Познания читать дальшеуменьшить
Марата очень глубоки. Чувствуется, что горит своим делом. Марат провез нас по таким местечкам, куда бы мы точно не заглянули или прошли мимо. Такое ощущение, что он знает историю каждого дома)) Спасибо за такие глубокие познания! На следующий день мы ходили и глазели на дома, определяя новодел или исконно немецкие))😂😂😂 Думаю, это и есть результат экскурсии- знания стали применять на практике.
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А
Андрей
Марат был пунктуален, рассказал много интересного. Часть экскурсии шел дождь, но в минивэне было очень удобно смотреть и слушать экскурсию под дождем. Спасибо также за предоставленные дождевики! При помощи которых удалось даже под дождем посмотреть часть интереных локаций!
+2
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