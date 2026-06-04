Максим проводит ещё 2 экскурсии

Мы начнем с прогулки по острову Канта, где раньше размещался район Кнайпхоф. Пройдем по «Медовому мосту», увидим восстановленную Новую Либеральную Синагогу и еврейский сиротский приют. Кирха Креста, кирха Королевы Луизы, кирха Святого Семейства — вы полюбуетесь старинной церковной архитектурой и узнаете, почему не снесли некоторые строения. Обязательно зайдем на площадь Победы — бывшую Адольф Гитлер-плац, а рядом осмотрим здание Земельного суда и Полицайпрезидиума. Поговорим о комплексе фортификационных укреплений и вглядимся в детали кирпичных ворот. Вы увидите пожарную часть, которая действует со времен Кёнигсберга, и коллекцию пожарных гидрантов. Узнаете о биржах Кёнигсберга, проедете через район Амалиенау, где проживали зажиточные кёнигсбержцы, и отыщете маленьких «хомлинов» — новый бренд города.
Погружение в историю
По пути я раскрою историю Кёнигсберга-Калининграда. Как образовывались городские поселения? Как происходил захват языческой Пруссии крестоносцами? Почему католический Кёнигсберг вдруг стал протестантским? Я отвечу на эти и другие вопросы, расскажу о событиях «Хрустальной ночи», а также о бомбардировке города английской авиацией. А еще поделюсь любопытными фактами о традициях, горожанах и жителях Калининграда.
Организационные детали
Маршрут можно изменить или дополнить по вашим пожеланиям
Посещение музеев по желанию, билеты в музеи и питанию оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1061 туриста
Я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Алексей
Максим очень хороший и знающий гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно раскрыты различные локации города. Всё это дополняется картинками, иллюстрациями и другими материалами при рассказе. Однозначно рекомендация. Спасибо за отличную прогулку)
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Владимир
Весьма рекомендую, замечательно провели время, с пользой и интересом.
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О
Ольга
Спасибо большое за полученное удовольствие и информацию! Поставили бы 10 из 10! Маршрут, подача информации. Восторг! Максим очень интересно подает информацию, подробно и терпеливо все объясняет, уделяет время деталям и интересным мелочам на которые не обратили бы внимание. Рекомендуем однозначно!!!
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Е
Евгения
Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Рассказывает о городе занимательно, дополняя огромным количеством интересной информации! Экскурсия обширная, с посещением множества достопримечательностей.
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Ирина
Прекрасная экскурсия с интереснейшими рассказами, дополнеными фотографиями разных лет. Максим показал город с разных сторон. Только положительные эмоции, рекомендуем всей семьей.