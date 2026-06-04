Максим проводит ещё 2 экскурсии

Откройте для себя Калининград с новой стороны на экскурсии «Прусский Кенигсберг».Вы увидите исторические памятники, пройдетесь по местам, где складывалась история города от древних времен до наших дней. Осмотрите знаменитые кирхи,

ворота и здания, которые стали свидетелями многих эпох. Прогулка по набережной Петра Великого оставит незабываемые впечатления. Экскурсия подарит вам не только знания, но и эмоциональное погружение в атмосферу города, где каждый камень дышит историей. Маршрут экскурсии адаптируется под ваши интересы, а посещение музеев и других культурных объектов по желанию дополнит ваше путешествие. Это идеальный способ узнать Калининград, его дух и традиции

Описание экскурсии

Калининград от и до

Мы начнем с прогулки по острову Канта, где раньше размещался район Кнайпхоф. Пройдем по «Медовому мосту», увидим восстановленную Новую Либеральную Синагогу и еврейский сиротский приют. Кирха Креста, кирха Королевы Луизы, кирха Святого Семейства — вы полюбуетесь старинной церковной архитектурой и узнаете, почему не снесли некоторые строения.

Обязательно зайдем на площадь Победы — бывшую Адольф Гитлер-плац, а рядом осмотрим здание Земельного суда и Полицайпрезидиума. Поговорим о комплексе фортификационных укреплений и вглядимся в детали кирпичных ворот. Вы увидите пожарную часть, которая действует со времен Кёнигсберга, и коллекцию пожарных гидрантов. Узнаете о биржах Кёнигсберга, проедете через район Амалиенау, где проживали зажиточные кёнигсбержцы, и отыщете маленьких «хомлинов» — новый бренд города.

Погружение в историю

По пути я раскрою историю Кёнигсберга-Калининграда. Как образовывались городские поселения? Как происходил захват языческой Пруссии крестоносцами? Почему католический Кёнигсберг вдруг стал протестантским? Я отвечу на эти и другие вопросы, расскажу о событиях «Хрустальной ночи», а также о бомбардировке города английской авиацией. А еще поделюсь любопытными фактами о традициях, горожанах и жителях Калининграда.

Организационные детали