Максим проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Калининград от и до

Мы начнем с прогулки по острову Канта, где раньше размещался район Кнайпхоф. Пройдем по «Медовому мосту», увидим восстановленную Новую Либеральную Синагогу и еврейский сиротский приют. Кирха Креста, кирха Королевы Луизы, кирха Святого Семейства — вы полюбуетесь старинной церковной архитектурой и узнаете, почему не снесли некоторые строения.

Обязательно зайдем на площадь Победы — бывшую Адольф Гитлер-плац, а рядом осмотрим здание Земельного суда и Полицайпрезидиума. Поговорим о комплексе фортификационных укреплений и вглядимся в детали кирпичных ворот. Вы увидите пожарную часть, которая действует со времен Кенигсберга, и коллекцию пожарных гидрантов. Узнаете о биржах Кенигсберга, проедете через район Амалиенау, где проживали зажиточные кенигсбержцы, и отыщете маленьких «хомлинов» — новый бренд города.

Погружение в историю

По пути я раскрою историю 📖 Кенигсберга-Калининград. Как образовывались городские поселения? Как происходил захват языческой Пруссии крестоносцами? Почему католический Кенигсберг вдруг стал протестантским? Я отвечу на эти и другие вопросы, расскажу о событиях «Хрустальной ночи», а также о бомбардировке города английской авиацией. А еще поделюсь любопытными фактами о традициях, горожанах и жителях Калининграда.

Организационные детали