Максим проводит ещё 2 экскурсии

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Прусский Кенигсберг

Обойти-объехать ключевые памятники и услышать о развитии города

Максим
Максим – Гид из Калининграда
Эта экскурсия ⛳ — обстоятельное знакомство с Калининградом.

Я раскрою его историю 📖 от прусского поселения до наших дней и расскажу самое интересное о достопримечательностях 🏛️.

Вы посетите старинные кирхи, осмотрите ворота и исторические здания, прогуляетесь 👣 по набережной Петра Великого и в итоге проникнитесь духом города, сохранившего следы разных культур.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 43213 889 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Прусский Кенигсберг
Прусский Кенигсберг

Что вас ожидает

Калининград от и до
Мы начнем с прогулки по острову Канта, где раньше размещался район Кнайпхоф. Пройдем по «Медовому мосту», увидим восстановленную Новую Либеральную Синагогу и еврейский сиротский приют. Кирха Креста, кирха Королевы Луизы, кирха Святого Семейства — вы полюбуетесь старинной церковной архитектурой и узнаете, почему не снесли некоторые строения.
Обязательно зайдем на площадь Победы — бывшую Адольф Гитлер-плац, а рядом осмотрим здание Земельного суда и Полицайпрезидиума. Поговорим о комплексе фортификационных укреплений и вглядимся в детали кирпичных ворот. Вы увидите пожарную часть, которая действует со времен Кенигсберга, и коллекцию пожарных гидрантов. Узнаете о биржах Кенигсберга, проедете через район Амалиенау, где проживали зажиточные кенигсбержцы, и отыщете маленьких «хомлинов» — новый бренд города.

Погружение в историю
По пути я раскрою историю 📖 Кенигсберга-Калининград. Как образовывались городские поселения? Как происходил захват языческой Пруссии крестоносцами? Почему католический Кенигсберг вдруг стал протестантским? Я отвечу на эти и другие вопросы, расскажу о событиях «Хрустальной ночи», а также о бомбардировке города английской авиацией. А еще поделюсь любопытными фактами о традициях, горожанах и жителях Калининграда.

Организационные детали

  • Маршрут можно изменить или дополнить по вашим пожеланиям
  • Посещение музеев по желанию, билеты 🎫 в музеи 🖼 и питанию оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 на острове Канта
Прусский Кенигсберг
Прусский Кенигсберг
Прусский Кенигсберг
Прусский Кенигсберг
Прусский Кенигсберг
Прусский Кенигсберг
Прусский Кенигсберг
Прусский Кенигсберг
Прусский Кенигсберг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Здравствуйте, дорогие гости Калининградской области! Меня зовут Максим, я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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Максим проводит ещё 2 экскурсии

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