Максим проводит ещё 2 экскурсии

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Прусский Кёнигсберг

Исследуйте уникальное сочетание культур в сердце Калининграда, погрузитесь в историю Прусского Кенигсберга
Откройте для себя Калининград с новой стороны на экскурсии «Прусский Кенигсберг».

Вы увидите исторические памятники, пройдетесь по местам, где складывалась история города от древних времен до наших дней. Осмотрите знаменитые кирхи,
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ворота и здания, которые стали свидетелями многих эпох. Прогулка по набережной Петра Великого оставит незабываемые впечатления.

Экскурсия подарит вам не только знания, но и эмоциональное погружение в атмосферу города, где каждый камень дышит историей.

Маршрут экскурсии адаптируется под ваши интересы, а посещение музеев и других культурных объектов по желанию дополнит ваше путешествие. Это идеальный способ узнать Калининград, его дух и традиции

5
17 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю города
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут
  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 🕵️‍♂️ Интересные исторические факты
  • 📷 Возможность сделать уникальные фото
  • 🗺 Гибкость маршрута по вашим пожеланиям
Прусский Кёнигсберг
Прусский Кёнигсберг
Прусский Кёнигсберг

Что можно увидеть

  • Остров Канта
  • Медовый мост
  • Новая Либеральная Синагога
  • Кирха Креста
  • Кирха Королевы Луизы
  • Кирха Святого Семейства
  • Площадь Победы
  • Здание Земельного суда
  • Полицайпрезидиум
  • Фортификационные укрепления
  • Пожарная часть
  • Район Амалиенау

Описание экскурсии

Калининград от и до

Мы начнем с прогулки по острову Канта, где раньше размещался район Кнайпхоф. Пройдем по «Медовому мосту», увидим восстановленную Новую Либеральную Синагогу и еврейский сиротский приют. Кирха Креста, кирха Королевы Луизы, кирха Святого Семейства — вы полюбуетесь старинной церковной архитектурой и узнаете, почему не снесли некоторые строения.
Обязательно зайдем на площадь Победы — бывшую Адольф Гитлер-плац, а рядом осмотрим здание Земельного суда и Полицайпрезидиума. Поговорим о комплексе фортификационных укреплений и вглядимся в детали кирпичных ворот. Вы увидите пожарную часть, которая действует со времен Кёнигсберга, и коллекцию пожарных гидрантов. Узнаете о биржах Кёнигсберга, проедете через район Амалиенау, где проживали зажиточные кёнигсбержцы, и отыщете маленьких «хомлинов» — новый бренд города.

Погружение в историю

По пути я раскрою историю Кёнигсберга-Калининграда. Как образовывались городские поселения? Как происходил захват языческой Пруссии крестоносцами? Почему католический Кёнигсберг вдруг стал протестантским? Я отвечу на эти и другие вопросы, расскажу о событиях «Хрустальной ночи», а также о бомбардировке города английской авиацией. А еще поделюсь любопытными фактами о традициях, горожанах и жителях Калининграда.

Организационные детали

  • Маршрут можно изменить или дополнить по вашим пожеланиям
  • Посещение музеев по желанию, билеты в музеи и питанию оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На острове Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1061 туриста
Я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
1
3
2
1
А
Максим очень хороший и знающий гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно раскрыты различные локации города. Всё это дополняется картинками, иллюстрациями и другими материалами при рассказе. Однозначно рекомендация. Спасибо за отличную прогулку)
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Владимир
Весьма рекомендую, замечательно провели время, с пользой и интересом.
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О
Спасибо большое за полученное удовольствие и информацию! Поставили бы 10 из 10! Маршрут, подача информации. Восторг! Максим очень интересно подает информацию, подробно и терпеливо все объясняет, уделяет время деталям и интересным мелочам на которые не обратили бы внимание. Рекомендуем однозначно!!!
Спасибо большое за полученное удовольствие и информацию! Поставили бы 10 из 10! Маршрут, подача информации. Восторг!
Спасибо большое за полученное удовольствие и информацию! Поставили бы 10 из 10! Маршрут, подача информации. Восторг!
Спасибо большое за полученное удовольствие и информацию! Поставили бы 10 из 10! Маршрут, подача информации. Восторг!
Спасибо большое за полученное удовольствие и информацию! Поставили бы 10 из 10! Маршрут, подача информации. Восторг!
Спасибо большое за полученное удовольствие и информацию! Поставили бы 10 из 10! Маршрут, подача информации. Восторг!
Спасибо большое за полученное удовольствие и информацию! Поставили бы 10 из 10! Маршрут, подача информации. Восторг!
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Е
Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Рассказывает о городе занимательно, дополняя огромным количеством интересной информации! Экскурсия обширная, с посещением множества достопримечательностей.
Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Рассказывает о городе занимательно, дополняя огромным количеством интересной информации! Экскурсия обширная, с
Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Рассказывает о городе занимательно, дополняя огромным количеством интересной информации! Экскурсия обширная, с
Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Рассказывает о городе занимательно, дополняя огромным количеством интересной информации! Экскурсия обширная, с
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Ирина
Прекрасная экскурсия с интереснейшими рассказами, дополнеными фотографиями разных лет. Максим показал город с разных сторон. Только положительные эмоции, рекомендуем всей семьей.
Прекрасная экскурсия с интереснейшими рассказами, дополнеными фотографиями разных лет. Максим показал город с разных сторон. Только
Прекрасная экскурсия с интереснейшими рассказами, дополнеными фотографиями разных лет. Максим показал город с разных сторон. Только
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z
Спасибо за экскурсию)))
Спасибо за экскурсию)))
Спасибо за экскурсию)))
Спасибо за экскурсию)))
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