Приглашаем в разнообразное путешествие по Калининградской области.
Вы сможете насладиться красотой природы, богатой историей и уникальными достопримечательностями Балтийска. Будьте готовым к прекрасным пейзажам, интересной экскурсии и гостеприимству местных жителей.
Вы сможете насладиться красотой природы, богатой историей и уникальными достопримечательностями Балтийска. Будьте готовым к прекрасным пейзажам, интересной экскурсии и гостеприимству местных жителей.
Ближайшие даты:
3
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5
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от 8 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Крепость Пиллау
- Маяк Балтийск
- Гавань Балтийска
Описание
Что вас ждетНаша экскурсия будет интересной и захватывающей. Вы посетите крепость Пиллау, исследуете маяк, рассмотрите военные корабли и насладитесь катанием на катере. Первое место назначения — крепость Пиллау, также известная как Цитадель Пиллау. Она была построена в конце XVII века и играла важную роль в обороне региона. При посещении крепости вы сможете увидеть ее мощные стены, оборонительные сооружения и исторические экспозиции, рассказывающие о местном военном прошлом. Вы также сможете прогуляться по укрепленным бастионам и насладиться великолепными видами на Балтийское море. После посещения крепости вы отправитесь к маяку Балтийск. Он является одной из главных достопримечательностей города. Вы сможете подняться на его вершину и насладиться потрясающими панорамными видами на Балтийское море и окружающую местность. Это также отличное место для фотографий и ощущения морской бриза. Далее вы отправитесь к гавани Балтийска, где можно увидеть различные военные корабли. Вы сможете рассмотреть их с близкого расстояния и получить уникальное представление о мощи и сложности таких кораблей. Вы также узнаете больше об их истории и роли в обороне региона. Наконец, чтобы сделать экскурсию еще более захватывающей, вы сможете насладиться катанием на катере по Балтийскому морю. Это отличный способ насладиться морскими пейзажами и прочувствовать атмосферу этого уникального региона. Вы погрузитесь в волнующие приключения на воде и почувствуете себя ближе к морю.
Каждый день в 9-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Экскурсия на Янтарном производстве
- Что не входит
- Обед
- Прогулка на катере
- Место начала и завершения?
- Дом Советов, ул. Шевченко, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 9-00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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