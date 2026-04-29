Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем в разнообразное путешествие по Калининградской области.



Вы сможете насладиться красотой природы, богатой историей и уникальными достопримечательностями Балтийска. Будьте готовым к прекрасным пейзажам, интересной экскурсии и гостеприимству местных жителей. 5 4 отзыва

Сергей Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 999 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 8 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Светлогорск, Янтарный, Балтийск за один день! (Raushen, Palmniken, Pillau). Начинаем туристический маршрут в г. Светлогорске. По пути следования ознакомимся с органным залом, лиственным парком, пройдём к водонапорной башне, познакомимся с Домом охотника, прогуляемся по променаду, вспомним персонажей Э. Т. А. Гофмана и увидим другие интересные достопримечательности. По пути в Янтарный сделаем остановку в Филинской бухте, которая славится захватывающим видом на Балтийское море. Янтарный познакомит вас с парком Морриса Беккера, водонапорной башней, музеем «Янтарный замок». Будет возможно посетить Храм Иконы Божьей Матери, а также янтарно-добывающий комбинат и карьер. Изюминкой Янтарного является широкий песчаный пляж, вошедший в топ российских пляжей! В Балтийске, самом западном портовом городе России, пройдём к кирхе, действующему маяку, музею Балтийского флота, ознакомимся со зданием пехотных казарм, увидим памятники Петру I и Елизавете Петровне. Важная информация: Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования, если оно вам необходимо.

Каждый день в 9-00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крепость Пиллау

Маяк Балтийск

Гавань Балтийска Что включено Услуги гида

Трансфер

Экскурсия на Янтарном производстве Что не входит в цену Обед

Прогулка на катере Место начала и завершения? Дом Советов, ул. Шевченко, д. 2 Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 9-00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования

Если оно вам необходимо Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.