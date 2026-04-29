Приглашаем в разнообразное путешествие по Калининградской области.
Вы сможете насладиться красотой природы, богатой историей и уникальными достопримечательностями Балтийска. Будьте готовым к прекрасным пейзажам, интересной экскурсии и гостеприимству местных жителей.
Вы сможете насладиться красотой природы, богатой историей и уникальными достопримечательностями Балтийска. Будьте готовым к прекрасным пейзажам, интересной экскурсии и гостеприимству местных жителей.
Описание экскурсииСветлогорск, Янтарный, Балтийск за один день! (Raushen, Palmniken, Pillau). Начинаем туристический маршрут в г. Светлогорске. По пути следования ознакомимся с органным залом, лиственным парком, пройдём к водонапорной башне, познакомимся с Домом охотника, прогуляемся по променаду, вспомним персонажей Э. Т. А. Гофмана и увидим другие интересные достопримечательности. По пути в Янтарный сделаем остановку в Филинской бухте, которая славится захватывающим видом на Балтийское море. Янтарный познакомит вас с парком Морриса Беккера, водонапорной башней, музеем «Янтарный замок». Будет возможно посетить Храм Иконы Божьей Матери, а также янтарно-добывающий комбинат и карьер. Изюминкой Янтарного является широкий песчаный пляж, вошедший в топ российских пляжей! В Балтийске, самом западном портовом городе России, пройдём к кирхе, действующему маяку, музею Балтийского флота, ознакомимся со зданием пехотных казарм, увидим памятники Петру I и Елизавете Петровне. Важная информация: Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования, если оно вам необходимо.
Каждый день в 9-00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Пиллау
- Маяк Балтийск
- Гавань Балтийска
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Экскурсия на Янтарном производстве
Что не входит в цену
- Обед
- Прогулка на катере
Место начала и завершения?
Дом Советов, ул. Шевченко, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9-00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования
- Если оно вам необходимо
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всё прошло отлично, экскурсия понравилась.
Сергей очень общительный и доброжелательный человек, рассказал много интересного.
Посетили все запланированные локации.
Сергей очень общительный и доброжелательный человек, рассказал много интересного.
Посетили все запланированные локации.
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В
Прекрасный гид Наталья! На комфортном авто мобиле проехали по трём городкам. Узнали их историю достопримечательности. Побывали на янтарной производстве. Прогулялись на катере по акватории Балтийска. Посетиои пляж на Янтарном. Познакомились с архетекиурой города Светлогорска. Прогулялись по его архитектурным памятникам. Посетиои дикую бухту с прекрасным видом на море.
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А
6го мая побывал на индивидуальной экскурсии - Янтарный- Балтийск-Светлогорск с гидом Натальей. Рекомендую всем, очень позновательно и интересно. Мужчинам в глаза ей не смотреть, от красоты - слух пропадает. Наталья спасибо за восхетительную экскурсию - вы супер гид!)
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А
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