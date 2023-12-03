Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск

Индивидуальная экскурсия в Калининграде
Приглашаем в разнообразное путешествие по Калининградской области.

Вы сможете насладиться красотой природы, богатой историей и уникальными достопримечательностями Балтийска. Будьте готовым к прекрасным пейзажам, интересной экскурсии и гостеприимству местных жителей.
Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Ближайшие даты:
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билетот 8 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Крепость Пиллау
  • Маяк Балтийск
  • Гавань Балтийска

Описание

Что вас ждет

Наша экскурсия будет интересной и захватывающей. Вы посетите крепость Пиллау, исследуете маяк, рассмотрите военные корабли и насладитесь катанием на катере. Первое место назначения — крепость Пиллау, также известная как Цитадель Пиллау. Она была построена в конце XVII века и играла важную роль в обороне региона. При посещении крепости вы сможете увидеть ее мощные стены, оборонительные сооружения и исторические экспозиции, рассказывающие о местном военном прошлом. Вы также сможете прогуляться по укрепленным бастионам и насладиться великолепными видами на Балтийское море. После посещения крепости вы отправитесь к маяку Балтийск. Он является одной из главных достопримечательностей города. Вы сможете подняться на его вершину и насладиться потрясающими панорамными видами на Балтийское море и окружающую местность. Это также отличное место для фотографий и ощущения морской бриза. Далее вы отправитесь к гавани Балтийска, где можно увидеть различные военные корабли. Вы сможете рассмотреть их с близкого расстояния и получить уникальное представление о мощи и сложности таких кораблей. Вы также узнаете больше об их истории и роли в обороне региона. Наконец, чтобы сделать экскурсию еще более захватывающей, вы сможете насладиться катанием на катере по Балтийскому морю. Это отличный способ насладиться морскими пейзажами и прочувствовать атмосферу этого уникального региона. Вы погрузитесь в волнующие приключения на воде и почувствуете себя ближе к морю.

Каждый день в 9-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Экскурсия на Янтарном производстве
Что не входит
  • Обед
  • Прогулка на катере
Место начала и завершения?
Дом Советов, ул. Шевченко, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9-00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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