Мы проедем по удивительно красивой области! В Янтарном, чтобы оправдать его название, посетим «янтарные» места — музей и карьер по добыче. В Светлогорске погуляем среди вилл и сосен, я расскажу вам историю курорта. При желании доедем до сыроварни Шаакен Дорф, где вы попробуете сыр и шоколад от местных мастеров.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Янтapный. Мы посетим Музей янтаря и действующий карьер по его добыче — вы сможете собрать немного янтаря на память! Не пропустим лютеранскую кирху XIX века и погуляем по историческому парку Морица Беккера, где увидим бывший охотничий замок, видовые качели и многое другое.

Памятник жертвам Марша смерти. Рядом с мемориалом вы услышите о трагедии, которая произошла в 1945 г. на берегу Балтийского моря.

Светлогорск. Затем отправимся на курорт Раушен (старое название города), где вы насладитесь прогулкой по набережной и центральным улицам, посмотрите на виллы и парки. Я расскажу их историю и покажу самые интересные достопримечательности. По желанию в конце экскурсии заедем на вкусную дегустацию сыра и шоколада на сыроварню Шаакен Дорф.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Teana 2014 г. в.

Я заберу вас из удобного вам места в Калининграде. Начало из других городов возможно по договорённости

Возможны любые изменения и дополнения программы по запросу (например, посещение Светлогорска или/и Зеленоградска и/или Куршской косы)

Дополнительные расходы