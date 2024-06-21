Мы проедем по удивительно красивой области! В Янтарном, чтобы оправдать его название, посетим «янтарные» места — музей и карьер по добыче. В Светлогорске погуляем среди вилл и сосен, я расскажу вам историю курорта. При желании доедем до сыроварни Шаакен Дорф, где вы попробуете сыр и шоколад от местных мастеров.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Янтapный. Мы посетим Музей янтаря и действующий карьер по его добыче — вы сможете собрать немного янтаря на память! Не пропустим лютеранскую кирху XIX века и погуляем по историческому парку Морица Беккера, где увидим бывший охотничий замок, видовые качели и многое другое.
Памятник жертвам Марша смерти. Рядом с мемориалом вы услышите о трагедии, которая произошла в 1945 г. на берегу Балтийского моря.
Светлогорск. Затем отправимся на курорт Раушен (старое название города), где вы насладитесь прогулкой по набережной и центральным улицам, посмотрите на виллы и парки. Я расскажу их историю и покажу самые интересные достопримечательности. По желанию в конце экскурсии заедем на вкусную дегустацию сыра и шоколада на сыроварню Шаакен Дорф.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Teana 2014 г. в.
- Я заберу вас из удобного вам места в Калининграде. Начало из других городов возможно по договорённости
- Возможны любые изменения и дополнения программы по запросу (например, посещение Светлогорска или/и Зеленоградска и/или Куршской косы)
Дополнительные расходы
- Входной билет в Янтарный замок с экскурсионным сопровождением — 320 руб. /взрослый, 270 руб. /детям до 18 лет, посещение без экскурсии — 250 руб. /взрослый, 200 руб. /дети до 18 лет
- Билет в Музей янтаря на янтарном комбинате — 700 руб. /чел. за 2 объекта (музей и карьер), 400 руб. /чел. — 1 объект
- Дегустация сыра и шоколада (по желанию) — 350 руб. /чел.
- Обед (по желанию)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в Калининграде или Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 650 туристов
Экскурсовод — это не профессия и даже не твой выбор, это то, что рвется из тебя. Это желание открыть с кем-то другим привычное, как совсем новое, разглядеть детали, путешествуя вместеЗадать вопрос
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