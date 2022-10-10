Мне бы хотелось передать моим гостям ту любовь и увлеченность, с которыми я изучаю свои родные земли. Наша экскурсия будет поделена на две смысловые части. Сначала мы проедем по прусским городкам и вы увидите, как менялись архитектурные течения с 13 по 20 века. А затем отправимся по следам наполеоновских битв: вы сможете воссоздать картину сражений, а я буду вашим помощником в этом приключении.

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Описание

Что вас ожидает

Потрогать историю руками

Прежде чем перейти к истории Наполеоновских сражений, я расскажу немного о нашем крае: что такое тевтонский орден (и просто орден), как возникла Пруссия и как развивалась современная история. Вы увидите, чем отличаются разные архитектурные стили 13-20 веков (кое-где даже потрогаем историю руками) и познакомитесь с традиционными прусскими сооружениями. Мы заглянем к полностью сохранившейся кирхе 1292 года постройки, двинемся в сторону средневекового города Тапиау, увидим настоящую боевую башню и рыцарский парк.

Пройти по следам Наполеона

Следующее место, которое я вам покажу, это Фридланд — город с самой большей кирхой в нашем регионе и третьей по размеру во всей Пруссии. Именно здесь проходило сражение наших войск с войском Наполеона Бонапарта летом 1807 года. С вершины кирхи (высотой с 16-этажный дом) русский генерал наблюдал за ходом сражения. А в самом городе сохранился госпиталь, который описан в «Войне и Мире» Льва Толстого.

Прейсиш-Эйлау — поворотная точка нашего путешествия. Здесь сражения с Наполеоном произошли дважды: в 1807 и 1813 годах, когда русская армия стала на защиту Пруссии и в итоге освободила страну от французов. Обязательно заедем к памятнику нашим офицерам, поставленному в 1856 году благодарными жителями. А заодно посмотрим на оригинальный замок Прейсиш-Эйлау и один из лучших по красоте православных соборов нашей области.

Организационные детали