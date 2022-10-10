Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом

Познакомиться с прусской культурой и пройти по местам исторических битв

Мне бы хотелось передать моим гостям ту любовь и увлеченность, с которыми я изучаю свои родные земли. Наша экскурсия будет поделена на две смысловые части.

Сначала мы проедем по прусским городкам и вы увидите, как менялись архитектурные течения с 13 по 20 века.

А затем отправимся по следам наполеоновских битв: вы сможете воссоздать картину сражений, а я буду вашим помощником в этом приключении.
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
Путешествие по местам сражений с Наполеоном Бонапартом
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Описание

Что вас ожидает

Потрогать историю руками

Прежде чем перейти к истории Наполеоновских сражений, я расскажу немного о нашем крае: что такое тевтонский орден (и просто орден), как возникла Пруссия и как развивалась современная история. Вы увидите, чем отличаются разные архитектурные стили 13-20 веков (кое-где даже потрогаем историю руками) и познакомитесь с традиционными прусскими сооружениями. Мы заглянем к полностью сохранившейся кирхе 1292 года постройки, двинемся в сторону средневекового города Тапиау, увидим настоящую боевую башню и рыцарский парк.

Пройти по следам Наполеона

Следующее место, которое я вам покажу, это Фридланд — город с самой большей кирхой в нашем регионе и третьей по размеру во всей Пруссии. Именно здесь проходило сражение наших войск с войском Наполеона Бонапарта летом 1807 года. С вершины кирхи (высотой с 16-этажный дом) русский генерал наблюдал за ходом сражения. А в самом городе сохранился госпиталь, который описан в «Войне и Мире» Льва Толстого.

Прейсиш-Эйлау — поворотная точка нашего путешествия. Здесь сражения с Наполеоном произошли дважды: в 1807 и 1813 годах, когда русская армия стала на защиту Пруссии и в итоге освободила страну от французов. Обязательно заедем к памятнику нашим офицерам, поставленному в 1856 году благодарными жителями. А заодно посмотрим на оригинальный замок Прейсиш-Эйлау и один из лучших по красоте православных соборов нашей области.

Организационные детали

  • Для комфортного путешествия одевайтесь по погоде и не забудьте теплую, удобную обувь
  • Захватите с собой воду и небольшой перекус
  • Заберу вас от места проживания в Калининграде и привезу обратно
  • Начало раннее, так как световой день не всегда позволяет провести экскурсию в полном объеме

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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