Регина проводит ещё 1 экскурсию

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Кирхи и замки Восточной Пруссии

Открыть портал в прошлое и пройти по следам Тевтонских рыцарей в авторской поездке на восток области

Регина
Регина – Гид из Калининграда
Вы посетите старинный храм Св. Катарины, услышите о знатном прусском клане Арново и красивую легенду о любви. Возле замкового имения я расскажу о древнем дворянском роде, владевшем Лангендорфом до середины 20 века. Также вы познакомитесь с историей 📖 резиденцией Великого магистра, узнаете о знаменитых жителях Тапиау и прикоснетесь к тайнам мрачного Алленберга.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Кирхи и замки Восточной Пруссии
Кирхи и замки Восточной Пруссии

Что вас ожидает

Поселение Арнау
По дороге из Калининграда в Арнау, ныне поселок Родники, вы услышите увлекательную историю 📖 образования города-крепости Кенигсберг, начиная с древних прусских племен и до современного Калининграда. В Арнау посетите кирху Святой Катарины, услышите о знатном прусском роде Арново и одну из самых красивых 🤩 легенд о любви и верности, связанную с представителями этого древнего рода. А также увидите дом-усадьбу с парком и место упокоения государственного министра и обер-президента Теодора фон Шена.

Замок Вальдау и имение Лангендорф
Затем вы посетите старинный прусский замок 🏰 в поселке Низовье — резиденцию Великого магистра Тевтонского ордена, где находится музей 🖼 «Вальдавский замок». Послушаете историю сооружения с 13 века и до наших дней. А после отправитесь в замковое имение в поселке Сокольники. Я расскажу о прусской крепости, переданной Тевтонским орденом вождю самбийских пруссов, и дворянском роде, который на протяжении многих веков был владельцем Лангендорфа.

Достопримечательности Тапиау
Далее в программе необыкновенный русский город 🏙️ с немецкой историей. Вы узнаете его историю от крепости Топиов до современного Гвардейска. Увидите немецкие здания и жилые дома с черепичными крышами, услышите о знаменитых людях, которые в них жили. Посетите роскошную и, в то же время, уютную кирху Тапиау, а также величественный и угрюмый одноименный замок.

Мистика Алленберга
В завершение вы побываете в городе Велау, ныне поселке Знаменск. Здесь вы услышите о полуторавековой истории и трагической судьбе пациентов крупнейшего медицинского комплекса — провинциальной психиатрической больницы Алленберг, чудом сохранившейся полностью, а над больничными корпусами, водонапорной башней и подсобными помещениями увидите восьмигранную башню церкви.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 🧭 указана с учетом дороги туда и обратно. Общая протяженность маршрута — 170 км
  • Время экскурсии не ограничено, в уютном кафе по пути вы сможете подкрепиться
  • По согласованию с гидом возможен трансфер из любого города области

Эту экскурсию ⛳ я провожу совместно с мужем Игорем, также профессиональным гидом Трипстера

Кирхи и замки Восточной Пруссии
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Кирхи и замки Восточной Пруссии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Регина
Регина
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я родилась и живу в удивительном Калининграде. Увлечена историей и влюблена в свой Янтарный край. Более 3-х лет работаю гидом-экскурсоводом. С радостью познакомлю вас с уникальным обликом русского города с немецким акцентом, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. Провожу экскурсии на автомобиле до 4-х человек (водительский стаж — 20 лет).
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Регина проводит ещё 1 экскурсию

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