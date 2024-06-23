Регина проводит ещё 1 экскурсию

Мы проедем от Нойхаузена до Тапиау. Вы услышите истории о городах и знаменитых людях, когда-то живших в этих местах. Узнаете, что такое «Сад зверей» и «Священный лес», а по желанию пообедаете в уютном кафе над рекой Лава.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Замок Нойхаузен

Посетим средневековый замок, построенный в конце 13 века по распоряжению замландского епископа. В 17 веке замок стал охотничьим, а позже рядом с ним появился «Сад зверей». Вы услышите о знаменитых владельцах и гостях укрепления. И сможете посетить кирху конца 14 века, где ныне открыт православный храм Всех Святых.

Замок Вальдау

Крепость основана рыцарями Тевтонского ордена в 13 веке. А впоследствии была перестроена под замок и стала летней резиденцией Великого магистра.

Посёлок Хайлигенвальде

Посетим бывший немецкий посёлок Хайлигенвальде — «Священный лес», основанный тевтонцами на месте прусского языческого капища. Сейчас здесь красуется уникальная орденская кирха Святого Николая, выстроенная из валунов в 1344 г. Рядом расположился и дом пастора. Поведаю вам историю этого поселения, как жили и чем здесь занимались немецкие колонисты.

Посёлок Знаменск

Бывший немецкий провинциальный городок Велау. Вы увидите лютеранскую кирху 13 века, а по желанию пообедаете в кафе на берегу реки Лава, которое славится своими пельменями и варениками.

Тапиау

Необыкновенный русский город с немецкими корнями. Вы узнаете его историю от крепости Топиов до современного Гвардейска. Увидите немецкие здания и жилые дома с черепичными крышами, услышите о знаменитых людях, которые в них жили. Посетите роскошную и в то же время уютную кирху Тапиау, а также величественный и угрюмый одноимённый замок.

Организационные детали