Регина проводит ещё 1 экскурсию

Посетим средневековый замок, построенный в конце 13 века по распоряжению замландского епископа. В 17 веке замок стал охотничьим, а позже рядом с ним появился «Сад зверей». Вы услышите о знаменитых владельцах и гостях укрепления. И сможете посетить кирху конца 14 века, где ныне открыт православный храм Всех Святых.
Замок Вальдау
Крепость основана рыцарями Тевтонского ордена в 13 веке. А впоследствии была перестроена под замок и стала летней резиденцией Великого магистра.
Посёлок Хайлигенвальде
Посетим бывший немецкий посёлок Хайлигенвальде — «Священный лес», основанный тевтонцами на месте прусского языческого капища. Сейчас здесь красуется уникальная орденская кирха Святого Николая, выстроенная из валунов в 1344 г. Рядом расположился и дом пастора. Поведаю вам историю этого поселения, как жили и чем здесь занимались немецкие колонисты.
Посёлок Знаменск
Бывший немецкий провинциальный городок Велау. Вы увидите лютеранскую кирху 13 века, а по желанию пообедаете в кафе на берегу реки Лава, которое славится своими пельменями и варениками.
Тапиау
Необыкновенный русский город с немецкими корнями. Вы узнаете его историю от крепости Топиов до современного Гвардейска. Увидите немецкие здания и жилые дома с черепичными крышами, услышите о знаменитых людях, которые в них жили. Посетите роскошную и в то же время уютную кирху Тапиау, а также величественный и угрюмый одноимённый замок.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Škoda Rapid, 2022 г. в.
Экскурсию для вас проведу я или дипломированный гид — Игорь
Продолжительность экскурсии указана с учётом дороги туда и обратно. Общая протяжённость маршрута — 230 км
Время экскурсии — 9 часов, во время экскурсии сможете пообедать в уютном кафе
Билеты на экскурсию в замок Тапиау — 700 ₽ с чел. (действуют льготы)
Билеты в замок Нойхаузен — 600 ₽, действуют льготы
Билеты в замок Вальдау — 200 ₽, действует льготы
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — наличными после экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1966 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я дипломированный гид, родилась и живу в удивительном Калининграде. Работаю в команде со своим супругом Игорем, дипломированным и квалифицированным гидом. Увлечена историей и влюблена в свой читать дальшеуменьшить
Янтарный край. С радостью познакомлю вас с уникальным обликом русского города с немецким акцентом, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. Провожу экскурсии на автомобиле до 4-х человек (водительский стаж — с 2005 года).
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
–
3
–
2
1
1
–
Светлана
Очень понравилась экскурсия. Регина отличный рассказчик, много знает и умеет преподнести. Хорошо организована поездка, продумано всё до мелочей - остановки, обед, интересные локации. Узнали много нового и неожиданного. Рекомендуем.
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Л
Лиана
Интуиция не подводит. Выбрала сразу гида, и весь день на одной волне. Поражалась тому сколько она знает, все интересно, гармонично приподнесла. Благодарю 🙏💓
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А
Анастасия
Давно мы не получали столько впечатлений от экскурсий! Регина - профессионал своего дела. Рассказывает очень интересно и увлекательно. С самого начала был виден индивидуальный подход. Помимо ценной информации о кирхах читать дальшеуменьшить
и замках области, узнали еще много другой познавательной информации об истории Калининграда и области. Регина обладает огромным багажом знаний не только истории региона, но и в целом истории. Отвечала абсолютно на все вопросы. А сама форма подачи материала настолько интересная, что заслушивались. Экскурсия длилась 8 часов и все 8 часов гид ни на минуту не останавливала рассказ. На самом деле, не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Однозначно обратимся еще! Мы родились и жили в Калининграде и области до определенного промежутка времени, а сейчас живем в Москве, но Регина показала нам Калининградскую область совсем с другой стороны, и теперь мы узнаем эти места по-новому. Большая благодарность за это! Очень рекомендуем!
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И
Ирина
Я с подругами посетила Калининград, и завершающей нашей экскурсией была поездка 9 июня по кирхам и замкам Восточной Пруссии с гидом Региной. Спасибо ей за интересный рассказ, за правильно подобранный читать дальшеуменьшить
маршрут, за ее профессионализм, внимательность, деликатность. Очень понравился замок Вальдау и семья Сорокиных, которые восстанавливают его. А какая же вкусная с пылу-жару лепешка со спаржей, которую приготовила в чудо-печке сама Надежда Сорокина))) И даже попали в кадр (во время нашего посещения телевидение производило съемку репортажа о замке, его посетителях и выращивании спаржи). А в завершение, Регина нас привезла в кафе на берег реки Лава. Как же там красиво, погода была изумительная, и как приятно было выпить бокал пива на берегу реки… Даже не хотелось оттуда уезжать. Спасибо большое нашему гиду Регине за интересную экскурсию и массу полученных впечатлений!
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Н
Надежда
Экскурсия понравилась очень! Посетили такие атмосферные места (особенно Алленберг), встретили приятных людей-энтузиастов своего дела, прикоснулись к истории, местами ускользающей. Регина очень интересно подаёт информацию, прекрасно владеет темой. Очень комфортно было читать дальшеуменьшить
то, что нас нигде не подгоняли, можно было спокойно получать удовольствие. Сама гид произвела самое положительное впечатление. И прекрасно поставленной речью, и профессиональной манерой выстраивания взаимоотношений с экскурсантами, и просто как очень приятный человек. Экскурсию рекомендую всем! Регине огромное спасибо! Получили истинное удовольствие!
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Дарья
Регина - отличный гид, очень хорошо знает материал, интересно рассказывает и по теме экскурсии, и по любой другой теме по истории края. Видно, что человек увлечен историей и хочет чтобы читать дальшеуменьшить
у путешественников сложилось полное представление об этой земле. Порадовало, что гид нас не торопил, дал спокойно все осмотреть, что нам было интересно. Из всего понравилась психиатрическая больница Алленберг - однозначно, стоит посещения. Заказывая экскурсию следует учитывать, что объекты находятся в плачевном состоянии. Поэтому, если вы не настроены лазить по развалинам и не хотите разочаровываться в величии нашей сверхдержавы - лучше не ехать.
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