Регина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Поселение Арнау

По дороге из Калининграда в Арнау, ныне поселок Родники, вы услышите увлекательную историю 📖 образования города-крепости Кенигсберг, начиная с древних прусских племен и до современного Калининграда. В Арнау посетите кирху Святой Катарины, услышите о знатном прусском роде Арново и одну из самых красивых 🤩 легенд о любви и верности, связанную с представителями этого древнего рода. А также увидите дом-усадьбу с парком и место упокоения государственного министра и обер-президента Теодора фон Шена.

Замок Вальдау и имение Лангендорф

Затем вы посетите старинный прусский замок 🏰 в поселке Низовье — резиденцию Великого магистра Тевтонского ордена, где находится музей 🖼 «Вальдавский замок». Послушаете историю сооружения с 13 века и до наших дней. А после отправитесь в замковое имение в поселке Сокольники. Я расскажу о прусской крепости, переданной Тевтонским орденом вождю самбийских пруссов, и дворянском роде, который на протяжении многих веков был владельцем Лангендорфа.

Достопримечательности Тапиау

Далее в программе необыкновенный русский город 🏙️ с немецкой историей. Вы узнаете его историю от крепости Топиов до современного Гвардейска. Увидите немецкие здания и жилые дома с черепичными крышами, услышите о знаменитых людях, которые в них жили. Посетите роскошную и, в то же время, уютную кирху Тапиау, а также величественный и угрюмый одноименный замок.

Мистика Алленберга

В завершение вы побываете в городе Велау, ныне поселке Знаменск. Здесь вы услышите о полуторавековой истории и трагической судьбе пациентов крупнейшего медицинского комплекса — провинциальной психиатрической больницы Алленберг, чудом сохранившейся полностью, а над больничными корпусами, водонапорной башней и подсобными помещениями увидите восьмигранную башню церкви.

Организационные детали

Продолжительность экскурсии 🧭 указана с учетом дороги туда и обратно. Общая протяженность маршрута — 170 км

Время экскурсии не ограничено, в уютном кафе по пути вы сможете подкрепиться

По согласованию с гидом возможен трансфер из любого города области

Эту экскурсию ⛳ я провожу совместно с мужем Игорем, также профессиональным гидом Трипстера