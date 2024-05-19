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день. Если, к примеру, попробовать повторить такую поездку на такси, то цена окажется гораздо выше (не говоря уже о том, что есть труднодоступные точки, откуда такси не вызовешь). Во-вторых, экскурсии Сергея (мы брали не только эту) имеют важное преимущество: исходный маршрут можно некоторым образом корректировать в зависимости от ваших предпочтений. То есть, например, в маршруте указан пункт "Х", который нам не особо интересен. Зато в окрестностях есть пункт "У", который нам интересен. Можно попросить не заезжать в пункт "Х", а вместо этого заехать в пункт "У" - Сергей идёт навстречу. В-третьих (это очень важно!), у Сергея фиксированный тариф. То есть если продолжительность экскурсии на сайте 7 часов, а по факту она продлилась 8 часов, Сергей не требует доплаты - это крайне подкупает. Рассказывает он интересно, водит аккуратно, в общем - всё понравилось.