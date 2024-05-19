Багратионовск

Найдено 6 экскурсий в категории «Багратионовск» в Калининграде, цены от 1 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
Отправиться на юг области, увидеть госпиталь из «Войны и мира» и узнать про Анхен из Тарау
Начало: По договорённости
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
Экскурсия в Багратионовск и Правдинск
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
Нескучное погружение в историю края - в декорациях малых городов Калининградской области
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
5 990 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Посетить старинные города Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный и перенестись в 19 век
Начало: На площади Победы
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 850 за человека
Авторская экскурсия по Багратионовскому району «Ешь, молись, люби»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Авторская экскурсия по Багратионовскому району «Ешь, молись, люби»
Открыть для себя новые места, услышать романтические истории из прошлого и отведать блюда из дичи
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
10 900 за всё до 4 чел.
Война и мир в Калининградской области (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Война и мир в Калининградской области (в группе)
Услышать эхо сражений и увидеть мирную жизнь в нескольких городах и посетить краеведческий музей
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    19 мая 2024
    Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
    Экскурсия состоялась, все понравилось, экскурсовод Ксения супер.
  • И
    Илья
    27 апреля 2024
    Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
    Знания Сергея о Калининградской области очень обширны и он ими делится в очень простой, лёгкой и непринуждённой форме. Маршрут показывает
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    много старинных и уникальных мест области: Кирхи, места сражений наполеоновских войн, значимые места ВОВ и другие. Всё очень понравилось и многое узнал. Скучать не придется.

  • А
    Александра
    26 апреля 2024
    Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
    Экскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много нового про Наполеоновские войны -
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    Сергей в них настоящий эксперт! Побывали в местах, где можно ощутить и проникнуться историей. Гид очень много знает об истории Калининградской области и не только.

    Экскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много нового
  • Г
    Григорий
    22 апреля 2024
    Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
    Поеду с вами еще) Все понравилось, Гид шикарный, автобус комфортный. Организация отличная, позвонили заранее и напомнили, с местом сбора с ориентировали и сказали как дойди до места.
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
    Все понравилось, спасибо)
  • Д
    Денис
    20 октября 2023
    Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
    Если вы хотите посетить по настоящему исторические места, то эта экскурсия для вас! Сергей, не только проведёт вас по полям
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    знаменитых сражений и по старинным кирхам, но и будет неутомимо рассказывать про все события. Только приготовьтесь, что экскурсия на целый день, запасайтесь силами!)))

  • А
    Андрей
    18 октября 2023
    Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
    Специально выбирали экскурсии по области, было желание посмотреть и другие города. Экскурсия была насыщена и историческими местами, и архитектурой, и
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    красивыми пейзажами. Получили максимум удовольствия от поездки. Сергей замечательный рассказчик и знаток истории края. И несмотря, что мы через чур любознательны))) он справился!

  • В
    Владимир
    16 марта 2023
    Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
    Друзья, настоятельно рекомендую этого гида и саму экскурсию:) Очень начитанный, интересный и чуткий специалист. Комфортная машина и маршрут. А ещё я ощущал постоянную заботу и внимание. Остался крайне доволен путешествием.
  • Я
    Яна
    29 января 2023
    Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
    Очень хорошая экскурсия. Во-первых, это по-настоящему длинный и насыщенный маршрут - отличная возможность побывать во многих интересных местах за один
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    день. Если, к примеру, попробовать повторить такую поездку на такси, то цена окажется гораздо выше (не говоря уже о том, что есть труднодоступные точки, откуда такси не вызовешь). Во-вторых, экскурсии Сергея (мы брали не только эту) имеют важное преимущество: исходный маршрут можно некоторым образом корректировать в зависимости от ваших предпочтений. То есть, например, в маршруте указан пункт "Х", который нам не особо интересен. Зато в окрестностях есть пункт "У", который нам интересен. Можно попросить не заезжать в пункт "Х", а вместо этого заехать в пункт "У" - Сергей идёт навстречу. В-третьих (это очень важно!), у Сергея фиксированный тариф. То есть если продолжительность экскурсии на сайте 7 часов, а по факту она продлилась 8 часов, Сергей не требует доплаты - это крайне подкупает. Рассказывает он интересно, водит аккуратно, в общем - всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Багратионовск»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Багратионовск" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 850 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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