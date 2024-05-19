1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
Отправиться на юг области, увидеть госпиталь из «Войны и мира» и узнать про Анхен из Тарау
Начало: По договорённости
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
Экскурсия в Багратионовск и Правдинск
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
Нескучное погружение в историю края - в декорациях малых городов Калининградской области
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
5 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Посетить старинные города Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный и перенестись в 19 век
Начало: На площади Победы
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 850₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Авторская экскурсия по Багратионовскому району «Ешь, молись, люби»
Открыть для себя новые места, услышать романтические истории из прошлого и отведать блюда из дичи
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Война и мир в Калининградской области (в группе)
Услышать эхо сражений и увидеть мирную жизнь в нескольких городах и посетить краеведческий музей
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор19 мая 2024Экскурсия состоялась, все понравилось, экскурсовод Ксения супер.
- ИИлья27 апреля 2024Знания Сергея о Калининградской области очень обширны и он ими делится в очень простой, лёгкой и непринуждённой форме. Маршрут показывает
- ААлександра26 апреля 2024Экскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много нового про Наполеоновские войны -
- ГГригорий22 апреля 2024Поеду с вами еще) Все понравилось, Гид шикарный, автобус комфортный. Организация отличная, позвонили заранее и напомнили, с местом сбора с ориентировали и сказали как дойди до места.
- ЕЕлена22 апреля 2024Все понравилось, спасибо)
- ДДенис20 октября 2023Если вы хотите посетить по настоящему исторические места, то эта экскурсия для вас! Сергей, не только проведёт вас по полям
- ААндрей18 октября 2023Специально выбирали экскурсии по области, было желание посмотреть и другие города. Экскурсия была насыщена и историческими местами, и архитектурой, и
- ВВладимир16 марта 2023Друзья, настоятельно рекомендую этого гида и саму экскурсию:) Очень начитанный, интересный и чуткий специалист. Комфортная машина и маршрут. А ещё я ощущал постоянную заботу и внимание. Остался крайне доволен путешествием.
- ЯЯна29 января 2023Очень хорошая экскурсия. Во-первых, это по-настоящему длинный и насыщенный маршрут - отличная возможность побывать во многих интересных местах за один
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Багратионовск»
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