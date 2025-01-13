Эта экскурсия подойдёт тем, кто ищет уют, вдохновение и волшебство в зимние дни. Легенды, сказочные герои и музыка погрузят вас в атмосферу праздника.
Вы увидите Светлогорск и Зеленоградск в рождественском оформлении и загадаете самые заветные желания.
Лавочки с кренделями и глинтвейном, богато украшенный Курортный проспект, переулок Гофмана, главная ёлка города и многое другое — в нашей программе.
Описание экскурсии
В Светлогорске:
- Переулок Гофмана и герои его сказок
- Празднично украшенные улочки курортного Светлогорска
- Волшебные жители города, созданные местными художниками
- Знаменитый дом звездочёта — яркий представитель югенд-стиля
- Лавочки с легендарными кренделями и ароматным глинтвейном
- Символ Светлогорска — водогрязелечебница с водонапорной башней
- Лиственничный парк со скульптурами
- Бювет с минеральной водой, которая исцеляет отдыхающих уже почти 200 лет
- Стеклянный лифт, который поднимет нас на вершину 40-метровой дюны
- Главная ёлка города, установленная на ярмарке у «Янтарь-холла» — знаменитой штаб-квартиры «Голосящего КиВиНа»
В Зеленоградске:
- Водонапорная башня с музеем кошек «Мурариум» и смотровой площадкой, откуда открывается великолепный вид на город
- Бывшая лютеранская кирха курорта Кранц, ныне православный храм Зеленоградска
- Колесо обозрения «Око Балтики» высотой 50 метров
- Променад Зеленоградска — роскошный, омываемый морскими волнами, с чайками, кружащимися над ним
- Сказочно украшенный Курортный проспект — главная улица города и одна из самых новогодних в стране
Я расскажу о праздничных традициях и обычаях, характерных для балтийского региона — от украшения домов до создания сувениров и подарков. Помогу погрузиться в рождественскую атмосферу, почувствовать тепло и душевность этих небольших уютных городков, где праздники отмечаются с особым вниманием к деталям, вдали от шума мегаполисов.
Также вы узнаете:
- Как рождественские традиции Балтики формировались под влиянием немецкой, русской и скандинавской культур
- Как ёлка стала главным деревом Рождества и Нового года и какие ещё праздничные растения существуют
- Кто и зачем создал первые игрушки
- Кто такие Дед Мороз и Снегурочка на самом деле
- В чём секрет настоящих рождественских сладостей и кто написал для нас главные песни
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 9 лет
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Sienta 2020 года. Время в дороге — 2 часа. В машине есть детские кресла, комплект запасных дождевиков, зонтов и пледов, с собой я возьму термос с авторским зимним чаем
- Все достопримечательности осматриваем снаружи, заходим по желанию в бювет с минеральной водой в Светлогорске и на фабрику карамели (это бесплатно)
- Возможна экскурсия для 6 гостей, доплата за 5-6 гостя — 4000 ₽
Дополнительные расходы (по желанию)
- Билеты в музеи (200-500 ₽ с человека)
- Проход на колесо обозрения (700 ₽ с человека)
- Лифт в Светлогорске (120 ₽ с человека)
- Обед
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 587 туристов
Меня зовут Елена, я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод. В Калининграде живу с 2004 года и очень его люблю. С радостью помогу вам прочувствовать царящую здесь неповторимую атмосферу, расскажу об истории и архтектуре, прекрасных и трагических событиях, посоветую локации для самостоятельного отдыха и лучшие местечки для знакомства с региональной кухней.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
13 янв 2025
Рождественская сказка состоялась! Елена - чудесный рассказчик, узнали много необычного и интересного. Поездка была очень комфортной, время пролетело быстро. Спасибо огромное!
Приятным бонусом оказался подарок 🎁 (тематический ☺️) и вкуснейший глинтвейн.
А
Анастасия
6 янв 2025
Прекрасное путешествие к морю и в Рождество)
Елена забрала нас от места нашего проживания, приехала точно к назначенному времени.
Машина новенькая, чистенькая.
Меня часто укачивает в машинах поэтому я волновалась за это, но
Входит в следующие категории Калининграда
