Елена отлично водит плавно без дерганья так что никаких проблем не возникло.

Так же после бронирования Елена сразу озаботилась местом обеда, дала несколько вариантов под хотелки и когда мы определились сама забронировала столик.

В ходе экскурсии Елена с готовностью отходила от темы и поддерживала разговор что сделало экскурсию не сухим повествованием, а насыщенным диалогом в котором есть место и язычеству, и рыцарям, и машинам, и погоде… это определенно приятнее скучной лекции. Так же нас не засыпали сложными датами, а мягко рассказывали историю тех мест где мы были, и это супер! В процессе экскурсии, как мне показалось, Елена динамично меняла ее ход и подстраивала под наши хотелки, если это было приемлемо и попадало в график.

Вообще конечно можно долго расписывать то насколько нам было комфортно.

Сами города вне всяких сомнений прекрасны и уникальных, они обязательный к посещению, а огни Зеленоградска окунают в Европейское Рождество то самое которое нам показывают в фильмах! Красиво, весело, по доброму)

А ещё для меня важно, что нас нигде не гнали (только один раз ускорились что бы успеть в забронированный ресторан), было время и на то что бы в магазинчики зайти, и что бы посмотреть как ловцы янтаря добывают янтарь, и были специальные крюки что бы посмотреть ещё больше…. как мне показалось экскурсия длилась дольше заявленной что определенно приятно.